Зеленский о контакте с Орбаном: Мы поздоровались - это уже неплохо
Президент Владимир Зеленский рассказал, что во время саммита Европейского Союза поздоровался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции по итогам участия в заседании Европейского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Относительно Виктора Орбана, я его видел среди всех других лидеров. Мы поздоровались. Я считаю, что это уже неплохо", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, контактировал ли он с венгерским лидером.
Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан отказывается одобрить увеличение срока действия санкций против РФ с 6 до 36 месяцев, что может усложнить выделение кредитов Украине, которые планируется погашать за счет замороженных российских активов.
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Своїх не брасаЄм.
"Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан відмовляється схвалити збільшення терміну дії санкцій проти РФ з 6 до 36 місяців, що може ускладнити виділення кредитів Україні, які планується погашати за рахунок заморожених російських активів."
Джерело:
но і нє гонят - єто плююююсс!
-Я пукнув, і це вже непогано; система травлення працює добре.
Тепер залишилось тільки подивится в очі як )(уйлу ?
А чим усі ці люб'язності з ворогами закінчаться
так вже всім українцям зрозуміло