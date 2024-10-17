Зеленский о контакте с Орбаном: Мы поздоровались - это уже неплохо

Президент Владимир Зеленский рассказал, что во время саммита Европейского Союза поздоровался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции по итогам участия в заседании Европейского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Относительно Виктора Орбана, я его видел среди всех других лидеров. Мы поздоровались. Я считаю, что это уже неплохо", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, контактировал ли он с венгерским лидером.

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Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан отказывается одобрить увеличение срока действия санкций против РФ с 6 до 36 месяцев, что может усложнить выделение кредитов Украине, которые планируется погашать за счет замороженных российских активов.

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