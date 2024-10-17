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Зеленский о контакте с Орбаном: Мы поздоровались - это уже неплохо

Президент Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский рассказал, что во время саммита Европейского Союза поздоровался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции по итогам участия в заседании Европейского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Относительно Виктора Орбана, я его видел среди всех других лидеров. Мы поздоровались. Я считаю, что это уже неплохо", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, контактировал ли он с венгерским лидером.

Также читайте: Украина на поле боя проигрывает армии РФ. Нужно менять проигрышную стратегию, - Орбан

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан отказывается одобрить увеличение срока действия санкций против РФ с 6 до 36 месяцев, что может усложнить выделение кредитов Украине, которые планируется погашать за счет замороженных российских активов.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20787) Виктор Орбан (477)


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Топ комментарии
+14
Чомусь хамовитий Вовік завжди чемний із різними покидьками.

"Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан відмовляється схвалити збільшення терміну дії санкцій проти РФ з 6 до 36 місяців, що може ускладнити виділення кредитів Україні, які планується погашати за рахунок заморожених російських активів."

Джерело:
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17.10.2024 16:46
+12
Орбан і рашка платять вам з єрмаком багато мільйонів за прокачку газу до угрів.
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17.10.2024 16:43
+8
Ти, с... , уже одному заглядав в очі. У...к
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17.10.2024 16:47
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Чмоки - чмоки - чи повітрянии?
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17.10.2024 16:39 Ответить
Як там у Бриліантовій руці - А ми перекриємо йому газ
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17.10.2024 16:41 Ответить
А Словаччині теж треба перекрити газ
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17.10.2024 18:36 Ответить
Угорськомовних багато ТЦК набрало?
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17.10.2024 16:42 Ответить
"Непогано" це - разом з Орбаном барижити кацапською нафтою через угорську фірму...
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17.10.2024 16:42 Ответить
Орбан і рашка платять вам з єрмаком багато мільйонів за прокачку газу до угрів.
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17.10.2024 16:43 Ответить
Угри =>Мегіарок => Фіно-угорці, це братерське плем`я для каців.
Своїх не брасаЄм.
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17.10.2024 19:16 Ответить
Чомусь хамовитий Вовік завжди чемний із різними покидьками.

"Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан відмовляється схвалити збільшення терміну дії санкцій проти РФ з 6 до 36 місяців, що може ускладнити виділення кредитів Україні, які планується погашати за рахунок заморожених російських активів."

Джерело:
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17.10.2024 16:46 Ответить
Криворіжська гопота. Поважають нарваних, і не поважають "інтелігентиків", які не можуть "атвєтіть на нармальном", і не дадуть зразу в лоба.
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17.10.2024 19:39 Ответить
Мєня нє любят - єто мінус
но і нє гонят - єто плююююсс!
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17.10.2024 16:46 Ответить
Ти, с... , уже одному заглядав в очі. У...к
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17.10.2024 16:47 Ответить
Перезавантаження партнерів...?
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17.10.2024 17:13 Ответить
Хоч би на спину плюнув
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17.10.2024 17:24 Ответить
Ми привіталися - це вже непогано.
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17.10.2024 17:27 Ответить
буратінка:
-Я пукнув, і це вже непогано; система травлення працює добре.
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17.10.2024 17:34 Ответить
Серйозно? Ти колись заглянув у очі ***** і побачив там мир. Що потім сталося Україна розгрібає вже третій рік
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17.10.2024 17:38 Ответить
Ну якщо так то скоро ZEля знову буде готовий 'пасматрєть в глаза: Путлєру,а там дивись, його язику до путінскої (_!_) недалеко...
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17.10.2024 17:47 Ответить
Ми ввічливо привіталися.....А далі що?
Тепер залишилось тільки подивится в очі як )(уйлу ?
А чим усі ці люб'язності з ворогами закінчаться
так вже всім українцям зрозуміло
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17.10.2024 18:03 Ответить
Уяви , що орбан це рояль, можна не вітатися
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17.10.2024 18:28 Ответить
Ну це ПОТУЖНО!
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17.10.2024 19:02 Ответить
А в шоколадне око заглядав чи ні? може там є мир
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17.10.2024 19:06 Ответить
 
 