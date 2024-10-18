"План перемоги" Зеленського - це план поразки. Угорщина в цьому не бере участі, - Орбан

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує "План перемоги", запропонований президентом України Володимиром Зеленським, й вкотре закликає сісти за стіл переговорів з Росією.

Про це він сказав в інтерв'ю Kossuth Radio, інформує Цензор.НЕТ.

На його думку, план не спрацює, тому необхідно негайно розпочати переговори з Росією, щоб якнайшвидше повернутися до мирного життя.

Переможені тепер хочуть перейти до плану перемоги. Ми сказали, що ми в цьому не беремо участі. За допомогою цього "Плану перемоги" не можна перемогти. За його допомогою можна тільки програти. Це план не перемоги, а поразки. Угорщина не має наміру брати участь у реалізації подібних військових планів і, як і раніше, не постачатиме озброєння Україні", - заявив Орбан.

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Він також зазначив, що угорська сторона не підтримує цей план, тому що "це не план перемоги для Угорщини".

Орбан вчергове звинуватив ЄС у тому, що той діє як воююча сторона у російсько-українській війні, але Угорщина вважає, що кінець конфлікту в Україні не можна покласти шляхом військових дій.

"Ми повинні сісти за стіл переговорів", - додав угорський прем'єр-міністр.

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