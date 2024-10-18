"План перемоги" Зеленського - це план поразки. Угорщина в цьому не бере участі, - Орбан
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує "План перемоги", запропонований президентом України Володимиром Зеленським, й вкотре закликає сісти за стіл переговорів з Росією.
Про це він сказав в інтерв'ю Kossuth Radio, інформує Цензор.НЕТ.
На його думку, план не спрацює, тому необхідно негайно розпочати переговори з Росією, щоб якнайшвидше повернутися до мирного життя.
Переможені тепер хочуть перейти до плану перемоги. Ми сказали, що ми в цьому не беремо участі. За допомогою цього "Плану перемоги" не можна перемогти. За його допомогою можна тільки програти. Це план не перемоги, а поразки. Угорщина не має наміру брати участь у реалізації подібних військових планів і, як і раніше, не постачатиме озброєння Україні", - заявив Орбан.
Він також зазначив, що угорська сторона не підтримує цей план, тому що "це не план перемоги для Угорщини".
Орбан вчергове звинуватив ЄС у тому, що той діє як воююча сторона у російсько-українській війні, але Угорщина вважає, що кінець конфлікту в Україні не можна покласти шляхом військових дій.
"Ми повинні сісти за стіл переговорів", - додав угорський прем'єр-міністр.
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вмовляли київ, пропустити їх до балатону.
если орбан считает себя кому-то шо-то должным то пусть садится хоть за стол, хоть на стул, хоть с пиками точеными, хоть с херами дрочеными.
кто, в конце-концов мы такие, шоб ему препятствовать? мы ж ему вроде ниче не должны?
а, як що орбану, пофарбуватись у біле та наколоти губи та завести сторінку на порнхабі?
що скажете?
Це можна трактувати як преме зізнання в тому що поразка русні = поразка мудярщини. Тобто мудяри - союзник русні.
Не розумію скільки ще можна терпіти це лайно в ЄС і тим більше в НАТО.
Да он уже прямо говорит , что если победит Украина , то мадьяры потеряют дешевые газ и нефть и огромный кусок территории от Украины ... ( наверняка ему это все пообещали ).
Ты забыл?))
Сто відсотків це перетворення України з унітарної держави на конфедеративну з правом кожної одиниці конфедерації мати свій парламент, кабмін і право на самовизнечення. Не сумніваюся що ця криса мріє про свій шмат сиру від цього «плану перемоги» ху...ла😡😡😡😡