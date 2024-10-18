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"План перемоги" Зеленського - це план поразки. Угорщина в цьому не бере участі, - Орбан

Орбан заявив, що Угорщина не підтримує План перемоги Зеленського

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує "План перемоги", запропонований президентом України Володимиром Зеленським, й вкотре закликає сісти за стіл переговорів з Росією.

Про це він сказав в інтерв'ю Kossuth Radio, інформує Цензор.НЕТ.

На його думку, план не спрацює, тому необхідно негайно розпочати переговори з Росією, щоб якнайшвидше повернутися до мирного життя.

Переможені тепер хочуть перейти до плану перемоги. Ми сказали, що ми в цьому не беремо участі. За допомогою цього "Плану перемоги" не можна перемогти. За його допомогою можна тільки програти. Це план не перемоги, а поразки. Угорщина не має наміру брати участь у реалізації подібних військових планів і, як і раніше, не постачатиме озброєння Україні", - заявив Орбан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан заявив, що "План перемоги" його лякає, й закликав Шольца і Макрона почати переговори з Росією

Він також зазначив, що угорська сторона не підтримує цей план, тому що "це не план перемоги для Угорщини".

Орбан вчергове звинуватив ЄС у тому, що той діє як воююча сторона у російсько-українській війні, але Угорщина вважає, що кінець конфлікту в Україні не можна покласти шляхом військових дій.

"Ми повинні сісти за стіл переговорів", - додав угорський прем'єр-міністр.

Читайте також: Зеленський про контакт з Орбаном: Ми привіталися - це вже непогано 

Автор: 

Угорщина (2336) Віктор Орбан (572) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+18
Вітьок, постав вже пам"ятник пуйлу посеред Будапешту
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18.10.2024 12:11 Відповісти
+11
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18.10.2024 12:21 Відповісти
+9
Цікаво! А скільки протримається Мадьярщина у разі нападу Засрашки?
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18.10.2024 12:11 Відповісти
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орбан нащадок, отих що з за уралу!
вмовляли київ, пропустити їх до балатону.
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18.10.2024 12:17 Відповісти
Україні з Вітьками не щастить
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18.10.2024 14:00 Відповісти
Вітьок, постав вже пам"ятник пуйлу посеред Будапешту
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18.10.2024 12:11 Відповісти
шоби його вщент засрали голуби, яких просто тьма на дахах парламенту
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18.10.2024 12:14 Відповісти
Он бы давно поставил если бы Сосия граничила с Венгрией чтобы в случай чего ***** быстро подоспел на помощь танками когда Венгры взбунтуются
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18.10.2024 12:45 Відповісти
Цікаво! А скільки протримається Мадьярщина у разі нападу Засрашки?
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18.10.2024 12:11 Відповісти
Угорщина взяла участь у розділі ЧСР і приєдналася до Антикомінтернівського пакту. 6 квітня 1941 р. Угорщина вступила у Другу світову війну, здійснивши разом з іншими державами-агресорами напад на Югославію.
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18.10.2024 12:21 Відповісти
Гірше гітлеровців у 2 світову були мадяри
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18.10.2024 12:33 Відповісти
мадяры любят фашистов, потому выступят с ними единым фронтом.
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18.10.2024 12:46 Відповісти
"...кінець конфлікту в Україні не можна покласти шляхом військових дій"... цікаво... його кредитор, який нині гризе не своє, такої само думки?
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18.10.2024 12:11 Відповісти
"мы должны сесть за стол переговоров"
если орбан считает себя кому-то шо-то должным то пусть садится хоть за стол, хоть на стул, хоть с пиками точеными, хоть с херами дрочеными.
кто, в конце-концов мы такие, шоб ему препятствовать? мы ж ему вроде ниче не должны?
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18.10.2024 12:50 Відповісти
невпевнений.
а, як що орбану, пофарбуватись у біле та наколоти губи та завести сторінку на порнхабі?
що скажете?
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18.10.2024 12:13 Відповісти
Хоч в шо перефарбуй гімно гімном залишиться
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18.10.2024 12:35 Відповісти
Витек, ты еще перед Хизбалой за пейджеры не ответил. Жди.
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18.10.2024 12:14 Відповісти
Тобто сапоги хороші і треба брати?
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18.10.2024 12:15 Відповісти
І ще стало цікаво-план поразки КОГО? ну якщо цей пацюк так волає....
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18.10.2024 12:16 Відповісти
ОРБАН ІДЕ *****! (можете мене цитувати)
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18.10.2024 12:17 Відповісти
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18.10.2024 12:21 Відповісти
Дві пуйловскі подружки шльондри
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18.10.2024 12:36 Відповісти
Одним словом *****
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18.10.2024 12:22 Відповісти
то треба вживати з префіксом довбо-.
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18.10.2024 12:53 Відповісти
"Він також зазначив, що угорська сторона не підтримує цей план, тому що "це не план перемоги для Угорщини"

Це можна трактувати як преме зізнання в тому що поразка русні = поразка мудярщини. Тобто мудяри - союзник русні.
Не розумію скільки ще можна терпіти це лайно в ЄС і тим більше в НАТО.
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18.10.2024 12:23 Відповісти
"Что у трезвого на уме , то у пьяного на языке " (с) - либо орБАН просто был обколотый ...
Да он уже прямо говорит , что если победит Украина , то мадьяры потеряют дешевые газ и нефть и огромный кусок территории от Украины ... ( наверняка ему это все пообещали ).
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18.10.2024 13:06 Відповісти
Воно таки ***********!
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18.10.2024 12:28 Відповісти
Хіба цьому "героїчному угорському гусару" (а цей вид легкої кавалерії, неодноразово колись оспіваний за свою хоробрість, походить саме з Угорщини) вперше обіср... ся? Він би і в 1956-му зустрічав би совєтські танки з караваєм та в мокрих штанях (про що сам нещодавно заявляв), на відміну від інших справжніх угорців, які намагалися чинити збройний опір.
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18.10.2024 12:30 Відповісти
У 1944 теж.
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18.10.2024 21:28 Відповісти
Сцк, він мені нагадує упоротого лиса
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18.10.2024 12:32 Відповісти
****** єпанутий!!! А в чому твоя прогнивша постать бере участь????? Ви угромонголоїди живете за рахунок ЄС, НАТО, ти ****** блокуєш все що пов'язано з Україною!!! Але настане час і Україна тобі це все пригадає!!!
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18.10.2024 12:33 Відповісти
Щоб ця гнида ще сказала?
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18.10.2024 12:41 Відповісти
Багато хто сипле прокльонами на Трампа, котрий нещодавно заявив, що війна програшна для України, а Зеленський - то успішний менеджер, бо після кожного його візиту до США, вони виділяють по 100 мільярдів. То що в цьому неправда? Без підтримки заходу Україна би вже не існувала. Й так, успішний менеджер, то й молодець. То за що обурюватися на Трампа?
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18.10.2024 12:44 Відповісти
трамп сказал, что зеленский- хороший барыга на крови, а У США візит Зеленського сприйняли холодно та "без ентузіазму", заходи за його участі мали низьку відвідуваність, - NYT Джерело:

Ты забыл?))
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18.10.2024 13:14 Відповісти
Вже "по 100 мільярдів"? Непогано)
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18.10.2024 15:04 Відповісти
Орбан йде *****, циган ****
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18.10.2024 12:53 Відповісти
От як отаке бл****во прийняли в ЄС? Пішли б в кацапське ''брікс'' і не мутили б Європу!
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18.10.2024 13:01 Відповісти
доброжилатіль ****
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18.10.2024 13:04 Відповісти
Перекрийте йому газ(орбану),бо очманів мабуть,зовсім.
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18.10.2024 13:09 Відповісти
мудень
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18.10.2024 13:28 Відповісти
Таки там про ЯО шось сказано ...бо зачовгалися на слільцях на Заході ...!!!
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18.10.2024 13:32 Відповісти
Не складно уявити який для орбана план переможний.
Сто відсотків це перетворення України з унітарної держави на конфедеративну з правом кожної одиниці конфедерації мати свій парламент, кабмін і право на самовизнечення. Не сумніваюся що ця криса мріє про свій шмат сиру від цього «плану перемоги» ху...ла😡😡😡😡
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18.10.2024 13:33 Відповісти
Це хто у кастрованої уральскої жаби "переможені": в 56-му, чи після 1-ої Світової?, - мабуть дохрєна вкурив х%йловського газу - треба негайно перекрити трубу.
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18.10.2024 13:42 Відповісти
РАЗ ЭТА СВИНЬЯ ВИЗЖИТ ЗНАЧИТ В ПЛАНЕ ЧТО ТО ЕСТЬ ХОРОШЕЕ !)
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18.10.2024 20:47 Відповісти
 
 