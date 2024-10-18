"План победы" заново оценят после выборов в США, - Туск

"План победы" будет заново оцениваться после президентских выборов в США.

Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, сегодня сложно оценить, "насколько реалистичным является план Зеленского, поскольку многое будет зависеть от результата выборов президента США".

"На данный момент мы ждем результатов выборов в США, никто этого не скрывает", - пояснил премьер Польши.

Туск добавил, что стоит ожидать, что стратегии, которые заложены в плане Зеленского, "будут заново оцениваться после американских выборов".

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Напомним, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

Канцлер ФРГ Шольц выступил с критикой "Плана победы", который президент Украины Владимир Зеленский представил на саммите ЕС в Брюсселе.

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