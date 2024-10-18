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"План победы" заново оценят после выборов в США, - Туск

План перемоги переоцінять після виборів у США

"План победы" будет заново оцениваться после президентских выборов в США.

Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, сегодня сложно оценить, "насколько реалистичным является план Зеленского, поскольку многое будет зависеть от результата выборов президента США".

"На данный момент мы ждем результатов выборов в США, никто этого не скрывает", - пояснил премьер Польши.

Туск добавил, что стоит ожидать, что стратегии, которые заложены в плане Зеленского, "будут заново оцениваться после американских выборов".

Также читайте: Туск о "Плане победы": Среди лидеров стран ЕС нет полной гармонии относительно его оценки

Напомним, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

Канцлер ФРГ Шольц выступил с критикой "Плана победы", который президент Украины Владимир Зеленский представил на саммите ЕС в Брюсселе.

Читайте также: Орбан заявил, что "План победы" его пугает, и призвал Шольца и Макрона начать переговоры с Россией

Автор: 

США (27118) Туск Дональд (763) План победы (85)


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Топ комментарии
+6
зупинись, планета, бо всі (за виключенням вісі зла) чекають на вибори в США...
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18.10.2024 14:06 Ответить
+5
Хто виграє, за того і будуть.
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18.10.2024 14:09 Ответить
+4
Якої дляха-мухи перемоги? Тут якби вижити. І наваляти казлам по самоє нємогу.
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18.10.2024 14:47 Ответить
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зупинись, планета, бо всі (за виключенням вісі зла) чекають на вибори в США...
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18.10.2024 14:06 Ответить
П..ор трампішка править світом?
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18.10.2024 14:43 Ответить
"Вова, всьо х-ня давай заново"😅
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18.10.2024 15:16 Ответить
Туск за Байдена чи Трампа?
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18.10.2024 14:09 Ответить
Хто виграє, за того і будуть.
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18.10.2024 14:09 Ответить
Той "план перемоги" одноразовий - як туалетний папір.
Його не можна "наново оцінити" - так це не працює.
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18.10.2024 14:21 Ответить
Якої дляха-мухи перемоги? Тут якби вижити. І наваляти казлам по самоє нємогу.
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18.10.2024 14:47 Ответить
Петарда (план) бахнула. На цьому, скоріше за все, уже все.
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18.10.2024 14:24 Ответить
цікаво, що потужніше "план перемоги" чи "безпекові угоди"?
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18.10.2024 14:24 Ответить
Після виборів переграють?
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18.10.2024 14:48 Ответить
1000 вариантов как не дать трампу стать президентом после выборов. просто послать НХ. пусть пиз...ует в Засратов на пмж. он заявляет постоянно, что закон для него это ху...ня, вот так же и к нему.
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18.10.2024 14:51 Ответить
"План перемоги" наново оцінюватиметься після президентських виборів у США. СВІТОВІ ТОРГАШІ І АФЕРИСТИ. котрі торгують життям українського народу,заховавшись за високими могилами українських жертв рашистського вбивці,та кровопивці української крові...
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18.10.2024 15:32 Ответить
ХА ХА ХА.Вот это план.
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18.10.2024 16:07 Ответить
 
 