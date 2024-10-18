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"План перемоги" наново оцінять після виборів у США, - Туск

План перемоги переоцінять після виборів у США

"План перемоги" наново оцінюватиметься після президентських виборів у США.

Про це заявив глава польського уряду Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, сьогодні складно оцінити, "наскільки реалістичним є план Зеленського, адже багато залежатиме від результату виборів президента США".

"На даний момент ми чекаємо результатів виборів у США, ніхто цього не приховує", - пояснив прем'єр Польщі.

Туск додав, що варто очікувати, що стратегії, які закладені в плані Зеленського, "будуть наново оцінюватися після американських виборів".

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Нагадаємо, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

Канцлер ФРН Шольц виступив із критикою "Плану перемоги", який президент України Володимир Зеленський презентував на саміту ЄС у Брюсселі.

Також читайте: Генсек НАТО Рютте про перший пункт "Плану перемоги": Це є частиною перемовин, які й надалі тривають

Автор: 

США (23355) Туск Дональд (543) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+6
зупинись, планета, бо всі (за виключенням вісі зла) чекають на вибори в США...
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18.10.2024 14:06 Відповісти
+5
Хто виграє, за того і будуть.
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18.10.2024 14:09 Відповісти
+4
Якої дляха-мухи перемоги? Тут якби вижити. І наваляти казлам по самоє нємогу.
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18.10.2024 14:47 Відповісти
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зупинись, планета, бо всі (за виключенням вісі зла) чекають на вибори в США...
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18.10.2024 14:06 Відповісти
П..ор трампішка править світом?
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18.10.2024 14:43 Відповісти
"Вова, всьо х-ня давай заново"😅
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18.10.2024 15:16 Відповісти
Туск за Байдена чи Трампа?
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18.10.2024 14:09 Відповісти
Хто виграє, за того і будуть.
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18.10.2024 14:09 Відповісти
Той "план перемоги" одноразовий - як туалетний папір.
Його не можна "наново оцінити" - так це не працює.
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18.10.2024 14:21 Відповісти
Якої дляха-мухи перемоги? Тут якби вижити. І наваляти казлам по самоє нємогу.
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18.10.2024 14:47 Відповісти
Петарда (план) бахнула. На цьому, скоріше за все, уже все.
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18.10.2024 14:24 Відповісти
цікаво, що потужніше "план перемоги" чи "безпекові угоди"?
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18.10.2024 14:24 Відповісти
Після виборів переграють?
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18.10.2024 14:48 Відповісти
1000 вариантов как не дать трампу стать президентом после выборов. просто послать НХ. пусть пиз...ует в Засратов на пмж. он заявляет постоянно, что закон для него это ху...ня, вот так же и к нему.
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18.10.2024 14:51 Відповісти
"План перемоги" наново оцінюватиметься після президентських виборів у США. СВІТОВІ ТОРГАШІ І АФЕРИСТИ. котрі торгують життям українського народу,заховавшись за високими могилами українських жертв рашистського вбивці,та кровопивці української крові...
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18.10.2024 15:32 Відповісти
ХА ХА ХА.Вот это план.
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18.10.2024 16:07 Відповісти
 
 