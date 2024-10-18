"План перемоги" наново оцінять після виборів у США, - Туск

"План перемоги" наново оцінюватиметься після президентських виборів у США.

Про це заявив глава польського уряду Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, сьогодні складно оцінити, "наскільки реалістичним є план Зеленського, адже багато залежатиме від результату виборів президента США".

"На даний момент ми чекаємо результатів виборів у США, ніхто цього не приховує", - пояснив прем'єр Польщі.

Туск додав, що варто очікувати, що стратегії, які закладені в плані Зеленського, "будуть наново оцінюватися після американських виборів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мирний план Китаю та Бразилії на базі статуту ООН вартий уваги, - МЗС Швейцарії

Нагадаємо, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

Канцлер ФРН Шольц виступив із критикою "Плану перемоги", який президент України Володимир Зеленський презентував на саміту ЄС у Брюсселі.

Також читайте: Генсек НАТО Рютте про перший пункт "Плану перемоги": Це є частиною перемовин, які й надалі тривають