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Новости
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В ближайшее время в Украину прибудет делегация США с откликом на "План победы", - Зеленский

Зеленський анонсував приїзд делегації із США

В ближайшее время в Украину прибудет команда Белого дома с откликом на "План победы".

Об этом в интервью украинским журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"По фидбеку я жду команду Белого дома в Украине. В ближайшее время она будет здесь с теми или иными ответами. Также у меня был разговор с президентом США. Мы получили пакет на полмиллиарда долларов, а также договорились - это также часть плана - что мы будем получать очень быстро сейчас, раз в две-три недели пакет, который будет усиливать нашу армию", - рассказал глава государства.

Что касается приглашения в НАТО, что является составляющей представленного недавно "Плана победы", то Украина, по словам Зеленского, работает на этим.

Напомним, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

Читайте также: Мы сделаем все возможное для поддержки "Плана победы", - Остин

Автор: 

Зеленский Владимир (20835) США (27106) План победы (85)


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Топ комментарии
+9
Ця клоунада ніколи не скінчиться
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18.10.2024 17:35 Ответить
+8
Зелена ку**** на**** з влади!
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18.10.2024 17:34 Ответить
+8
Достатньо побачити неголену пику Зуйла в "військових штанцях і маєчці", почути його "гнусаву волинку" щоб відчути розпач і впасти в депресію. Маючи такого "прєзідєнта" ми втрачаємо країну. І це розуміють всі. Навіть ті кому фуражкою одну звивину в мозку надавило...
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18.10.2024 17:48 Ответить
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Зелена ку**** на**** з влади!
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18.10.2024 17:34 Ответить
Про це можна десь прочитати в американському сегменті інтернету?
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18.10.2024 17:35 Ответить
Можна. Коли накуритися "плану перемоги".
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18.10.2024 17:44 Ответить
Ця клоунада ніколи не скінчиться
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18.10.2024 17:35 Ответить
Тобто делегацією США обстрілювати цілі на засрашкі?
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18.10.2024 17:43 Ответить
После отъезда делегации из США виновата во всём будет делегация из США.
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18.10.2024 17:46 Ответить
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18.10.2024 17:47 Ответить
освобождай кресло просроченный узурпатор
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18.10.2024 17:46 Ответить
Достатньо побачити неголену пику Зуйла в "військових штанцях і маєчці", почути його "гнусаву волинку" щоб відчути розпач і впасти в депресію. Маючи такого "прєзідєнта" ми втрачаємо країну. І це розуміють всі. Навіть ті кому фуражкою одну звивину в мозку надавило...
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18.10.2024 17:48 Ответить
А 73% нравится. Хоть поржали.
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18.10.2024 20:36 Ответить
Якби 73% населення підтримували Зуйло, то "Київ за три дні" відбувся б по повній програмі - з переможним парадом ********** на Хрещатику. Не використовуйте пропагандистські штампи **********. До речі, Маріуполь голосував за Зуйло. З 360 тисяч ***** там вбив за різними оцінками від 80 тисяч до 110... Як бачите на війні гинуть не тільки захисники, а й *****філи та зуйлофіли. При чому останні гинуть масово - дурість не рятує від окупантів...
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18.10.2024 21:03 Ответить
Будуть бить, возможно, - ногами.
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18.10.2024 17:52 Ответить
Привезуть охочих 😄
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18.10.2024 18:24 Ответить
та ні скорішь подивитися який план ти шмалишь...
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18.10.2024 17:59 Ответить
Випишуть люлєи
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18.10.2024 18:01 Ответить
Нє палі кантору😊
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18.10.2024 18:22 Ответить
Та вже салліванов відгукнув що ната ні ні
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18.10.2024 18:03 Ответить
Значить в плані надання допомоги нічого не зміниться. Поплескають по плечу Зеленського, висловлять підтримку , можливо занепокоєння,та й поїдуть. Щоб озвучити важливі позитивні рішення не потрібно летіти за океан
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18.10.2024 18:08 Ответить
Особисто я не розумію "План перемоги" без перемоги. Це має бути так, що Зе запланував щоб НАТО, окремо США, Англія, Франція і Німеччина дали нам ракети, навчили наших військових щними бити по кацапах, щоб НАТО виставили в Україні якісь ракетні частини, щоб збивали кацапські літаки і ракети, побудували декілька своїх баз і ввели санкціх проти московитів і їх сателітів і звичайно негайно прийняли Україну в НАТО. А де тут доманнє завдання Потужного? Хіба що тирити з бюджету і обіцяти наріду ядерну бомбу, мільярд дронів, потужну армію для захисту Європи.
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18.10.2024 18:09 Ответить
Пане Зе, вам ніхто нічого не дасть для реальної перемоги, доки Ермак вами фуевертить. А кінцева кровава жертва ваших принципів - нарід України.
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18.10.2024 18:31 Ответить
Ви серйозно? Прибуде делегація? Для чергового похлопування по плечу? Путін знає Кощєєву голку західних політиків-їх продажність та страх шантажу. Рильце у кожного в пушку. Тому можуть не їхати,пшик- візит не потрібен.
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18.10.2024 18:41 Ответить
тобі вже все відгукнули і не раз.... уважно дивись,коли читаєш,що тобі пишуть
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18.10.2024 19:33 Ответить
 
 