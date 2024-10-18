В ближайшее время в Украину прибудет делегация США с откликом на "План победы", - Зеленский

В ближайшее время в Украину прибудет команда Белого дома с откликом на "План победы".

Об этом в интервью украинским журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"По фидбеку я жду команду Белого дома в Украине. В ближайшее время она будет здесь с теми или иными ответами. Также у меня был разговор с президентом США. Мы получили пакет на полмиллиарда долларов, а также договорились - это также часть плана - что мы будем получать очень быстро сейчас, раз в две-три недели пакет, который будет усиливать нашу армию", - рассказал глава государства.

Что касается приглашения в НАТО, что является составляющей представленного недавно "Плана победы", то Украина, по словам Зеленского, работает на этим.

Напомним, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

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