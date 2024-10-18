Зеленський про мирну ініціативу Китаю та Бразилії: "Якщо це об’єднає світ навколо одного плану – я за"
Україна готова розглянути плани завершення війни від інших країн, особливо якщо навколо якогось конкретного плану вдасться об'єднати світ.
Про це в інтерв'ю Єдиним новинам заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Глава держави зазначив, що готовий розглянути мирні ініціативи від інших країн.
"Непогана можливість у листопаді є – засідання G20. Там є всі ці країни. Ми колись запропонували нашу формулу в Індонезії на засіданні "Двадцятки", – сказав Зеленський.
Президент нагадав, що в листопаді відбудеться зустріч G20 у Бразилії, яка також має свою пропозицію щодо врегулювання війни в Україні.
"У листопаді буде "Двадцятка" в Бразилії. Можемо взяти їх пропозиції. Якщо це об'єднає світ навколо одного плану – я за", – підкреслив він.
Нагадаємо, Китай та Бразилія пропонують свій мирний план і, як зазначав Пекін, його "активно підтримують у світі". Основна мета плану, як стверджують сторони, — сприяти діалогу між РФ та Україною та уникнути подальшої ескалації. Китай пропонує "12 пунктів" для мирного врегулювання, зокрема припинення вогню та повагу до суверенітету, а Бразилія акцентує на створенні групи країн-посередників для організації переговорів.
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скільки кацапів вже в чорноземах?
там само будуть і ці косоглазі "ремби"
буйло щомісяця мобілізує по 30 тис. свого мьяса
до твого відома - в Півн. Кореї родина отримує 10 кг мьяса на рік !
ти скільки важиш ?
Ось так перед тим як лягти в ліжко кажіть -я не здамся і лягайте спокійно пати
Шо, переможний колумбійський план вже не такий безальтернативний?
Майстер взаємовиключаючих параграфів, властєлін всєя всєлєнной і просто клован!
> Ким Чен Ын будет очень заинтересован в зарплатах, которые будут получать 10 000 северокорейских солдат. В настоящее время Северная Корея продолжает бороться с экономическими трудностями из-за ухудшения отношений с Китаем. Восстановление после наводнения прошлого лета еще не завершено. Говорят, что боевые солдаты получают в несколько раз больше зарплаты, чем рабочие, отправленные за границу. The New York Times заявила: «Участие в Украине - это возможность для северокорейских офицеров получить опыт ведения современной войны и ознакомиться с новым оружием». Ким Чен Ын пытается заставить около 10 000 северокорейской молодежи стать «пушечным мясом», чтобы собрать средства для своего правления и повысить свои возможности атаковать Южную Корею. Это потрясающе.
саме так !!!
основна мета пупса
а партнери у цей час щьолкают.... !
про дрони-ФПВ-шки вони взагалі нічого не знають