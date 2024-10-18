Зеленський про мирну ініціативу Китаю та Бразилії: "Якщо це об’єднає світ навколо одного плану – я за"

Україна готова розглянути плани завершення війни від інших країн, особливо якщо навколо якогось конкретного плану вдасться об'єднати світ.

Про це в інтерв'ю Єдиним новинам заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Глава держави зазначив, що готовий розглянути мирні ініціативи від інших країн.

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"Непогана можливість у листопаді є – засідання G20. Там є всі ці країни. Ми колись запропонували нашу формулу в Індонезії на засіданні "Двадцятки", – сказав Зеленський.

Президент нагадав, що в листопаді відбудеться зустріч G20 у Бразилії, яка також має свою пропозицію щодо врегулювання війни в Україні.

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"У листопаді буде "Двадцятка" в Бразилії. Можемо взяти їх пропозиції. Якщо це об'єднає світ навколо одного плану – я за", – підкреслив він.

Нагадаємо, Китай та Бразилія пропонують свій мирний план і, як зазначав Пекін, його "активно підтримують у світі". Основна мета плану, як стверджують сторони, — сприяти діалогу між РФ та Україною та уникнути подальшої ескалації. Китай пропонує "12 пунктів" для мирного врегулювання, зокрема припинення вогню та повагу до суверенітету, а Бразилія акцентує на створенні групи країн-посередників для організації переговорів.