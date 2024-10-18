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Новини
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Зеленський про мирну ініціативу Китаю та Бразилії: "Якщо це об’єднає світ навколо одного плану – я за"

Президент Володимир Зеленський

Україна готова розглянути плани завершення війни від інших країн, особливо якщо навколо якогось конкретного плану вдасться об'єднати світ.

Про це в інтерв'ю Єдиним новинам заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Глава держави зазначив, що готовий розглянути мирні ініціативи від інших країн.

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"Непогана можливість у листопаді є – засідання G20. Там є всі ці країни. Ми колись запропонували нашу формулу в Індонезії на засіданні "Двадцятки", – сказав Зеленський.

Президент нагадав, що в листопаді відбудеться зустріч G20 у Бразилії, яка також має свою пропозицію щодо врегулювання війни в Україні.

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"У листопаді буде "Двадцятка" в Бразилії. Можемо взяти їх пропозиції. Якщо це об'єднає світ навколо одного плану – я за", – підкреслив він.

Нагадаємо, Китай та Бразилія пропонують свій мирний план і, як зазначав Пекін, його "активно підтримують у світі". Основна мета плану, як стверджують сторони, — сприяти діалогу між РФ та Україною та уникнути подальшої ескалації. Китай пропонує "12 пунктів" для мирного врегулювання, зокрема припинення вогню та повагу до суверенітету, а Бразилія акцентує на створенні групи країн-посередників для організації переговорів.

Автор: 

Бразилія (284) Зеленський Володимир (24308) Китай (4691) перемовини (3004)


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Топ коментарі
+9
Тобто фактично він визнав, що готовий здати Україну *****.
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18.10.2024 20:09 Відповісти
+6
Зе насправді нічого не робить для перемоги
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18.10.2024 20:14 Відповісти
+2
"Китайсько-бразильська https://lb.ua/world/2024/09/12/634424_zelenskiy_vvazhaie.html пропозиція є деструктивною, і це просто політична заява"

Шо, переможний колумбійський план вже не такий безальтернативний?
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18.10.2024 20:14 Відповісти
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Було б добре шоб перестали стріляти
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18.10.2024 20:13 Відповісти
Тобто фактично він визнав, що готовий здати Україну *****.
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18.10.2024 20:09 Відповісти
Ти то захистиш Україну від куйла ...правда??
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18.10.2024 20:12 Відповісти
О, зелебобіки підтягнулися!
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18.10.2024 20:43 Відповісти
Ну так захистиш чи таки забздиш ??гейрой ти наш
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18.10.2024 20:49 Відповісти
❗️Солдатів з КНДР вже екіпірують у російську форму, кадрам не більше 72 годин, - SPRAVDI.
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18.10.2024 20:13 Відповісти
ну і ?

скільки кацапів вже в чорноземах?
там само будуть і ці косоглазі "ремби"

буйло щомісяця мобілізує по 30 тис. свого мьяса
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18.10.2024 20:22 Відповісти
Але ж і наші гинуть. Мені по)(ую, якщо сдохне 30К пупсокорейців, але не все одно якщо разом з цим загине скажімо набагато менше, але все ж-таки 5000 українських воїнів
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18.10.2024 20:32 Відповісти
а давай здамося в полон корейцям !

до твого відома - в Півн. Кореї родина отримує 10 кг мьяса на рік !
ти скільки важиш ?
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18.10.2024 20:42 Відповісти
Не здавайтеся ні в якому разі....
Ось так перед тим як лягти в ліжко кажіть -я не здамся і лягайте спокійно пати
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18.10.2024 20:53 Відповісти
Добре бути оптимістом, але щоб протиставити противагу 12тис. потрібно знайти додатково 4 тис. українських військових. І ще не відомо, скільки взагалі корейський пупс планує відправити своїх військових.
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18.10.2024 20:42 Відповісти
Зе насправді нічого не робить для перемоги
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18.10.2024 20:14 Відповісти
"Китайсько-бразильська https://lb.ua/world/2024/09/12/634424_zelenskiy_vvazhaie.html пропозиція є деструктивною, і це просто політична заява"

Шо, переможний колумбійський план вже не такий безальтернативний?
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18.10.2024 20:14 Відповісти
Сусідня новина про умови для перемовин такі як запрошення до НАТО і купа зброї, а кєтайський план - перестати постачання зброї і між рядками так товсто натякають, що ***** НАТО.

Майстер взаємовиключаючих параграфів, властєлін всєя всєлєнной і просто клован!
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18.10.2024 20:23 Відповісти
Вначале казалось какой то прикол. Похоже на правду. Уже и видео с российских полигонов с корейцами...

> Ким Чен Ын будет очень заинтересован в зарплатах, которые будут получать 10 000 северокорейских солдат. В настоящее время Северная Корея продолжает бороться с экономическими трудностями из-за ухудшения отношений с Китаем. Восстановление после наводнения прошлого лета еще не завершено. Говорят, что боевые солдаты получают в несколько раз больше зарплаты, чем рабочие, отправленные за границу. The New York Times заявила: «Участие в Украине - это возможность для северокорейских офицеров получить опыт ведения современной войны и ознакомиться с новым оружием». Ким Чен Ын пытается заставить около 10 000 северокорейской молодежи стать «пушечным мясом», чтобы собрать средства для своего правления и повысить свои возможности атаковать Южную Корею. Это потрясающе.
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18.10.2024 20:23 Відповісти
получить опыт ведения современной войны и ознакомиться с новым оружием

саме так !!!
основна мета пупса

а партнери у цей час щьолкают.... !
про дрони-ФПВ-шки вони взагалі нічого не знають
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18.10.2024 20:46 Відповісти
хамас с хезболлой тоже на древних птрк застряли. а могли евреям огромные потери нанести.
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18.10.2024 20:48 Відповісти
Он сначала жетско раскритиковал этот план и сказал, что мы на него не согласимся, а теперь он говорит, что он не такой уж и плохой! Он как девочка 13-17 лет, все время меняет свое мнение и истерит постоянно по любому поводу!
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18.10.2024 20:24 Відповісти
Чи то воно хоче швидше скасувати воєнний стан, провести вибори, програти на них і втікти з України світ за очі, чи то планує все ж виконати "оманські договорняки" зі "стамбульскими тезами", а вже потім втікти... А дєрьмак дозволить? 🤔
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18.10.2024 20:24 Відповісти
Хворий і не вилікований. Одна дорога -- Кирилівська 105.
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18.10.2024 20:36 Відповісти
Тобто Блазень за "мирний план китаю" ?
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18.10.2024 22:15 Відповісти
 
 