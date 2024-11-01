Фіцо після зустрічі з Сі Цзіньпіном заявив, що Словаччина готова долучитися до "мирної ініціативи" КНР і Бразилії щодо війни в Україні
Словаччина готова приєднатися до так званої "мирної ініціативи" Китаю та Бразилії щодо війни в Україні.
Про це заявив словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо після зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном 1 листопада в Пекіні, пише TASR, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми поділяємо однакову точку зору (з Китаєм, - ред.) щодо неможливості негайного припинення бойових дій, поки Україна продовжує отримувати військову та фінансову допомогу від Заходу. Як прем'єр-міністр, я підтримую всі миротворчі плани для України, незалежно від того, хто їх автори", - сказав Фіцо.
Премʼєр Словаччини вважає, що "мирний план" Китаю та Бразилії нібито може стати запорукою забезпечення миру для України.
Фіцо додав, що планує обговорити цей план із бразильською стороною під час свого грудневого візиту до Бразилії.
Також політик заявив, що Словаччина планує долучитися до ініціативи "Друзі миру", яку засновують Китай та Бразилія із закликом якнайшвидше почати перемовини для припинення війни в Україні.
Мирна пропозиція Китаю та Бразилії
23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.
У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".
У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".
Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.
Почесать свое фицо...
Сразу **.....ся с крыльца
Вот ето и есть истинная цель переговоров ***** и его **************. Прекратить поставки вооружения Украине. А идиоты думают что Китай, Орбан, Фицо и Трамп хотят мира.
У Фіцо та Орбана є одна спільна риса: корумпована система державних закупівель, у якій державні гроші надходять лише до їхніх союзників.
Таким чином вони сформували систему лояльних до них олігархів. Як в Росії.
(5-тирічний контракт, який був заключений з московією в грудні 2019 року, і завершується 1 січня 2025 року)
, який
(газ московії)
московія хоче постачати в Словаччину і Угорщину
(під легендою "азербайджанський газ")
?
Тут скоріше, виникає питання, чи може бути таке, що від імені України, вже підписано щось, стосовно транзиту
Джерело:
Може бути і таке, що фіцо хоче типу "натиснути" на Україну, тим що от збирається підтримати "мирні ініціативи" КНР
( проти яких офіційно виступає Уряд України
Джерело:
Ну артист...недобитый 🤕💩
"Вітюша Орбан ще в травні взяв у товариша Сі кредит у ярд зелені, Фіцо почухав яйоли і теж направив стопи туди ж - наповніть корзину."
==========
Може і це також.
Джерело:
Може бути і таке, що фіцо хоче типу "натиснути" на Україну, тим що от збирається підтримати "мирні ініціативи" КНР
( проти яких офіційно виступає Уряд України
Джерело:
Тут
Джерelo:
Може бути і таке, що фіцо хоче типу "натиснути" на Україну, тим що от збирається підтримати "мирні ініціативи" КНР
( проти яких офіційно виступає Уряд України
Джерело:
Бідон, от то ти на керувався зі своїм друганом Абамом
що всякі хФіци тобі умови впихають
про мадяра взагалі мовчу
ще трохи, і в гамериці буде форінт і крона ходити замість доларів
До чого тут США ?!
Тут
(в даній новині, під якою написав свій допис дописувач "Андрюха71")
Джерело:
Може бути і таке, що фіцо хоче типу "натиснути" на Україну, тим що от збирається підтримати "мирні ініціативи" КНР
( проти яких офіційно виступає Уряд України
Джерело:
1. "Уряд України розіслав дипломатам лист, у якому закликає їх не підтримувати мирний план Китаю, - Politico"
26 вересня 2024
Джерело:
2."Зеленський: Договір про транзит газу з рф ніхто продовжувати не буде - на цьому крапка"
27 серпня 2024
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3899391-zelenskij-dogovir-pro-tranzit-gazu-z-rf-nihto-prodovzuvati-ne-bude-na-comu-krapka.html
3. "Bloomberg: Угорщина, Словаччина близькі до угоди з Азербайджаном щодо транзиту через Україну
Західні сусіди хочуть імпортувати через Україну до 14 млрд кубометрів азербайджансько-російського газу"
31 жовтня 2024
https://biz.liga.net/ua/all/tek/novosti/bloomberg-uhorshchyna-slovachchyna-blyzki-do-uhody-z-azerbaidzhanom-pro-tranzyt-cherez-ukrainu
4. Фіцо після зустрічі з Сі Цзіньпіном заявив, що Словаччина готова долучитися до "мирної ініціативи" КНР і Бразилії щодо війни в Україні
1 листопада 2024
Джерело:
Виходячи з новин в 4 пунктах, відповідно до логіки, то цікаво:
Чи буде продовжено
Джерело:
