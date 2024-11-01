УКР
Фіцо після зустрічі з Сі Цзіньпіном заявив, що Словаччина готова долучитися до "мирної ініціативи" КНР і Бразилії щодо війни в Україні

Фіцо заявив, що Словаччина готова долучитися до «мирної ініціативи» Китаю і Бразилії

Словаччина готова приєднатися до так званої "мирної ініціативи" Китаю та Бразилії щодо війни в Україні.

Про це заявив словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо після зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном 1 листопада в Пекіні, пише TASR, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми поділяємо однакову точку зору (з Китаєм, - ред.) щодо неможливості негайного припинення бойових дій, поки Україна продовжує отримувати військову та фінансову допомогу від Заходу. Як прем'єр-міністр, я підтримую всі миротворчі плани для України, незалежно від того, хто їх автори", - сказав Фіцо.

Премʼєр Словаччини вважає, що "мирний план" Китаю та Бразилії нібито може стати запорукою забезпечення миру для України.

Фіцо додав, що планує обговорити цей план із бразильською стороною під час свого грудневого візиту до Бразилії.

Також політик заявив, що Словаччина планує долучитися до ініціативи "Друзі миру", яку засновують Китай та Бразилія із закликом якнайшвидше почати перемовини для припинення війни в Україні.

Читайте також: МЗС України про "мирну ініціативу" Китаю та Бразилії: Створюють ілюзію діалогу, в той час як агресор продовжує свої злочинні дії

Мирна пропозиція Китаю та Бразилії

23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".

У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.

Читайте також: Країни НАТО повинні підтримати український мирний план, а не китайсько-бразильську ініціативу, - Столтенберг

Вышел заяц на крыльцо
Почесать свое фицо...
01.11.2024 21:55
+6
Передайте ему что Украина готова его отправить на переговоры к Кобзону.
01.11.2024 22:12
+5
Ми поділяємо однакову точку зору (з Китаєм, - ред.) щодо неможливості негайного припинення бойових дій, поки Україна продовжує отримувати військову та фінансову допомогу від Заходу.
Вот ето и есть истинная цель переговоров ***** и его **************. Прекратить поставки вооружения Украине. А идиоты думают что Китай, Орбан, Фицо и Трамп хотят мира.
01.11.2024 22:19
Вышел заяц на крыльцо
Почесать свое фицо...
01.11.2024 21:55
Глянул заяц нет Фица
Сразу **.....ся с крыльца
01.11.2024 22:20
А шо, наш хрипатий шлєпєр не такий же? Вони ж одинакові, як брати однояйцеві!
Кто бы, билять, сомневался в тебе, прос.титутка х-ловская
"Фіцо після зустрічі з Сі Цзіньпіном заявив, що..." кардінал і галантєрєйщік - ето сіла!
За чисельністю населення виходить що до китайського дядюшкі Сі приїхав якийсь голова невеличкої сільради.
Ну ото так буває, коли підсліпкуваті інтілігєнти на пенсії виходять на лінію вогню... А же ж міг же ж!
Наслідки поранення прогресують.
Полный првал внешней политики... Полнейший. Зелядент и его рупор Кулеба сосредоточились на обсирании коллективного Запада (даже несмотря на его помощь), а вот такой финт профукать могли даже не школьники, а полностью профнепригодные и случайные фигуры. quaerens quem beneficia
Але ж вибрали цю банду українці і дали їй штурвал "поруліть" - бо думали ж буде прикольно і хоч поржуть. Он - уже поржали в окупації, коли гребуть в раша-армію і гонять вбивати нас.
Передайте ему что Украина готова его отправить на переговоры к Кобзону.
Треба толкового письменника тільки знайти 🤭
Так вроде уже был хороший писатель. Почти уже выписал билет для Фицо. Да Фицо падло живучее оказалось. Нужно павтарить
Я ж це і мав на увазі😃
Але уфіцо морда обличчя якась перелякана...можливо сі сказав шо .як ми прийдемо в ЄС ...то тебе бити не будемо ,за те шо нам "Чонгар" до ЄС розмінував ...
Ми поділяємо однакову точку зору (з Китаєм, - ред.) щодо неможливості негайного припинення бойових дій, поки Україна продовжує отримувати військову та фінансову допомогу від Заходу.
Вот ето и есть истинная цель переговоров ***** и его **************. Прекратить поставки вооружения Украине. А идиоты думают что Китай, Орбан, Фицо и Трамп хотят мира.
Поетому сколько не пытаюсь обяснять дуракам которые желают переговоров с ****** ради мира, что не будет никакого мира, а будет только капитуляция и полное уничтожение Украины со всеми последствиями проигравшего. Потому что ***** и его прихвостни таки добьются чтобы Украине прекратили помощь оружием и финансовую. И у Украины отберут даже то что уже поставили особенно Хаймарсы, Петриоты и F-16 чтобы не достались рашистам. И тогда рашистская авиация получив полное господство в воздухе сможет безнаказанно сравнивать с землей не только Харьков и Днепр а и Киев и Львов и любые другие города. И поверьте, как бы вы не старались ***** угодить, ***** будет мстить всем, как зверь которого Украина так опустила перед всем миром уничтожив всю его армию.
Він не той, що ви подумали. Але двадцять баксів завжди двадцять баксів. А на 9 травня можна ще одну двадцятку збити.
Чмо.
Фіцо - один із найбільш проросійських політиків у ЄС.

У Фіцо та Орбана є одна спільна риса: корумпована система державних закупівель, у якій державні гроші надходять лише до їхніх союзників.
Таким чином вони сформували систему лояльних до них олігархів. Як в Росії.
Вже різні орбани з фіцами їбуть той імпотентний захід. Капець цивілізації. Диктатури знищать всіх.
При чому тут "Захід", якщо дана заява фіцо, це скоріше удар по Україні, який фіцо робить зухвало, не боячись того, що Україна не подовжить контракт на транзит московитського газу
(5-тирічний контракт, який був заключений з московією в грудні 2019 року, і завершується 1 січня 2025 року)
, який
(газ московії)
московія хоче постачати в Словаччину і Угорщину
(під легендою "азербайджанський газ")
?

Тут скоріше, виникає питання, чи може бути таке, що від імені України, вже підписано щось, стосовно транзиту

(5-тирічний контракт, який був заключений з московією в грудні 2019 року, і завершується 1 січня 2025 року)

московитського газу

( не дивлячись на те, що в ЄС заявили, що "ЄС готовий до припинення транзиту газу РФ через Україну"
11 вересня 2024
https://www.epravda.com.ua/news/2024/09/11/719226/
)

через Україну

(під виглядом "азербайджанський газ")

, тому фіцо і зробив так сміливо заяву, суть якої

(заяви фіцо)

, це перечення прагненню України, щоб інші країни не підтримували "мирну ініціативу" КНР

("Уряд України розіслав дипломатам лист, у якому закликає їх не підтримувати мирний план Китаю, - Politico"

26 вересня 2024
Джерело: )

?


Може бути і таке, що фіцо хоче типу "натиснути" на Україну, тим що от збирається підтримати "мирні ініціативи" КНР

( проти яких офіційно виступає Уряд України
Уряд України розіслав дипломатам лист, у якому закликає їх не підтримувати мирний план Китаю, - Politico"

26 вересня 2024
Джерело: )

, а Україна "вимушена піддатись" на тиск фіцо, щоб "Словаччина не підтримувала "мирну ініціативу" КНР", і таки "вимушено" заключить новий

(бо 5-ти річний контракт, який був заключений у грудні 2019 року, завершується з 1 січня 2025 року)

контракт на транзит московитського

( під виглядом "азербайджанський газ")

газу

(не дивлячись на те, що в ЄС заявили, що
"ЄС готовий до припинення транзиту газу РФ через Україну"
11 вересня 2024
https://www.epravda.com.ua/news/2024/09/11/719226/ )

через територію України.
Китай, Бразилия, Украина... опять Китай, Запад... Все страны перечислил, вот только про рашку ни слова. Такая абстрактная война, сама по себе взялась как будто ниоткуда. Типа как ковид, с которым все боролись, а откуда он взялся, никто не знал. 😃
Ну артист...недобитый 🤕💩
Вітюша Орбан ще в травні взяв у товариша Сі кредит у ярд зелені, Фіцо почухав яйоли і теж направив стопи туди ж - наповніть корзину.
Walter 626b3ed4" написав:

"Вітюша Орбан ще в травні взяв у товариша Сі кредит у ярд зелені, Фіцо почухав яйоли і теж направив стопи туди ж - наповніть корзину."

==========

До чого тут "Захід" який нібито "паралізований" ?!

Тут
(в даній новині, під якою написав свій допис дописувач "Helpless World")
скоріше, щось схоже на те, що може бути таке, що від імені України, підписано щось стосовно транзиту московитського газу
(не дивлячись на те, що в ЄС заявили, що
"ЄС готовий до припинення транзиту газу РФ через Україну"
11 вересня 2024
https://www.epravda.com.ua/news/2024/09/11/719226/
)
через Україну
(під виглядом "азербайджанський газ")
, тому фіцо і зробив так сміливо заяву, суть якої
(заяви фіцо)
, це перечення прагненню України, щоб інші країни не підтримували "мирну ініціативу" КНР

("Уряд України розіслав дипломатам лист, у якому закликає їх не підтримувати мирний план Китаю, - Politico"

26 вересня 2024
Джерело: )

Може бути і таке, що фіцо хоче типу "натиснути" на Україну, тим що от збирається підтримати "мирні ініціативи" КНР

( проти яких офіційно виступає Уряд України
Уряд України розіслав дипломатам лист, у якому закликає їх не підтримувати мирний план Китаю, - Politico"

26 вересня 2024
Джерело: )

, а Україна "вимушена піддатись" на тиск фіцо, щоб "Словаччина не підтримувала "мирну ініціативу" КНР", і таки "вимушено" заключить новий

(бо 5-ти річний контракт, який був заключений у грудні 2019 року, завершується з 1 січня 2025 року)

контракт на транзит московитського

( під виглядом "азербайджанський газ")

газу

(не дивлячись на те, що в ЄС заявили, що
"ЄС готовий до припинення транзиту газу РФ через Україну"
11 вересня 2024
https://www.epravda.com.ua/news/2024/09/11/719226/ )

через територію України.
да, містер
Бідон, от то ти на керувався зі своїм друганом Абамом
що всякі хФіци тобі умови впихають
про мадяра взагалі мовчу
ще трохи, і в гамериці буде форінт і крона ходити замість доларів
Що за набір слів дивних, від дописувача "Андрюха71" ?

До чого тут США ?!

Тут
(в даній новині, під якою написав свій допис дописувач "Андрюха71")
скоріше, щось схоже на те, що може бути таке, що від імені України, підписано щось стосовно транзиту московитського газу
(не дивлячись на те, що в ЄС заявили, що
"ЄС готовий до припинення транзиту газу РФ через Україну"
11 вересня 2024
https://www.epravda.com.ua/news/2024/09/11/719226/
)
через Україну
(під виглядом "азербайджанський газ")
, тому фіцо і зробив так сміливо заяву, суть якої
(заяви фіцо)
, це перечення прагненню України, щоб інші країни не підтримували "мирну ініціативу" КНР

("Уряд України розіслав дипломатам лист, у якому закликає їх не підтримувати мирний план Китаю, - Politico"

26 вересня 2024
Джерело: )

.

Може бути і таке, що фіцо хоче типу "натиснути" на Україну, тим що от збирається підтримати "мирні ініціативи" КНР

( проти яких офіційно виступає Уряд України
"Уряд України розіслав дипломатам лист, у якому закликає їх не підтримувати мирний план Китаю, - Politico"

26 вересня 2024
Джерело: )

, а Україна "вимушена піддатись" на тиск фіцо, щоб "Словаччина не підтримувала "мирну ініціативу" КНР", і таки "вимушено" заключить новий

(бо 5-ти річний контракт, який був заключений у грудні 2019 року, завершується з 1 січня 2025 року)

контракт на транзит московитського

( під виглядом "азербайджанський газ")

газу

(не дивлячись на те, що в ЄС заявили, що
"ЄС готовий до припинення транзиту газу РФ через Україну"
11 вересня 2024
https://www.epravda.com.ua/news/2024/09/11/719226/ )

через територію України.
Такий от набір новин, які відносяться до Словаччини
(транзит газу з московії, через Україну .)
і України
(відбиття Україною, військової агресії московії проти України.)
:

1. "Уряд України розіслав дипломатам лист, у якому закликає їх не підтримувати мирний план Китаю, - Politico"

26 вересня 2024
Джерело:

2."Зеленський: Договір про транзит газу з рф ніхто продовжувати не буде - на цьому крапка"

27 серпня 2024
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3899391-zelenskij-dogovir-pro-tranzit-gazu-z-rf-nihto-prodovzuvati-ne-bude-na-comu-krapka.html

3. "Bloomberg: Угорщина, Словаччина близькі до угоди з Азербайджаном щодо транзиту через Україну

Західні сусіди хочуть імпортувати через Україну до 14 млрд кубометрів азербайджансько-російського газу"

31 жовтня 2024
https://biz.liga.net/ua/all/tek/novosti/bloomberg-uhorshchyna-slovachchyna-blyzki-do-uhody-z-azerbaidzhanom-pro-tranzyt-cherez-ukrainu

4. Фіцо після зустрічі з Сі Цзіньпіном заявив, що Словаччина готова долучитися до "мирної ініціативи" КНР і Бразилії щодо війни в Україні

1 листопада 2024
Джерело:

Виходячи з новин в 4 пунктах, відповідно до логіки, то цікаво:

Чи буде продовжено
(після 1 січня 2025 року, дати закінчення контракту на транзит московитського газу через територію України)
транзит газу московитського, в Словаччину і Угорщину ?

Якщо так
(буде продовжено транзит після 1 січня 2025 року)
, то виходячи з інформації викладена в пункті 2., заява "Договір про транзит газу з рф ніхто продовжувати не буде - на цьому крапка"

(27 серпня 2024
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3899391-zelenskij-dogovir-pro-tranzit-gazu-z-rf-nihto-prodovzuvati-ne-bude-na-comu-krapka.html)

, це було популістичне висловлювання, для підняття рейтингу всередині України ?

Якщо ні, то чому фіцо робить таку заяву ?

Чи широкому загалу
(тобто в ЗМІ нема інформації)
не відомо, а фіцо точно знаючи, те невідоме для широкого загалу, таки спішить робити свою заяву про підтримку "мирної ініціативи" КНР
(проти якої виступає Уряд України, судячи по інформації в новині, яка представлена в пункті 1. цього допису.)
, бо має 100%-ну впевненість, що транзит продовжиться, тобто зі сторони України, щось вже підписано, є документ якийсь, чи Уряд України вже виступає за
(тобто підтримує через місяць після інформації, наведеній в новині в пункті 1. цього допису )
"мирну ініціативу" КНР ?

Може бути і таке, що фіцо хоче типу "натиснути" на Україну, тим що от збирається підтримати "мирні ініціативи" КНР

( проти яких офіційно виступає Уряд України
Уряд України розіслав дипломатам лист, у якому закликає їх не підтримувати мирний план Китаю, - Politico"

26 вересня 2024
Джерело: )

, а Україна "вимушена піддатись" на тиск фіцо, щоб "Словаччина не підтримувала "мирну ініціативу" КНР", і таки "вимушено" заключить новий

(бо 5-ти річний контракт, який був заключений у грудні 2019 року, завершується з 1 січня 2025 року)

контракт на транзит московитського

( під виглядом "азербайджанський газ")

газу

(не дивлячись на те, що в ЄС заявили, що
"ЄС готовий до припинення транзиту газу РФ через Україну"
11 вересня 2024
https://www.epravda.com.ua/news/2024/09/11/719226/ )

через територію України.
