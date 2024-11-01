Фіцо після зустрічі з Сі Цзіньпіном заявив, що Словаччина готова долучитися до "мирної ініціативи" КНР і Бразилії щодо війни в Україні

Словаччина готова приєднатися до так званої "мирної ініціативи" Китаю та Бразилії щодо війни в Україні.

Про це заявив словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо після зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном 1 листопада в Пекіні, пише TASR, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми поділяємо однакову точку зору (з Китаєм, - ред.) щодо неможливості негайного припинення бойових дій, поки Україна продовжує отримувати військову та фінансову допомогу від Заходу. Як прем'єр-міністр, я підтримую всі миротворчі плани для України, незалежно від того, хто їх автори", - сказав Фіцо.

Премʼєр Словаччини вважає, що "мирний план" Китаю та Бразилії нібито може стати запорукою забезпечення миру для України.

Фіцо додав, що планує обговорити цей план із бразильською стороною під час свого грудневого візиту до Бразилії.

Також політик заявив, що Словаччина планує долучитися до ініціативи "Друзі миру", яку засновують Китай та Бразилія із закликом якнайшвидше почати перемовини для припинення війни в Україні.

Мирна пропозиція Китаю та Бразилії

23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".

У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.

