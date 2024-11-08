Кабмін вніс зміни у порядок рекрутингу в електронній формі

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо рекрутингу громадян України в електронній формі.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Передбачено, що військова частина, вибрана особою, протягом одного робочого дня з моменту надходження з використанням рекрутингової платформи заяви проводить уточнення намірів особи щодо укладення контракту про проходження військової служби, зокрема, шляхом проведення співбесіди, та приймає рішення щодо прийому особи на військову службу за контрактом", - повідомив Мельничук.

Про ухвалене рішення військова частина має повідомити особу із використанням рекрутингової платформи, у день його ухвалення.

У випадку рішення про прийняття особи на військову службу за контрактом з такою особою за її бажанням укладається контракт про проходження громадянами України військової служби. У випадку рішення про відмову у прийнятті особи на військову службу за контрактом особі – повідомляється причина такої відмови.

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