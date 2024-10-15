У "Дії" запустять експериментальний проєкт з рекрутингу до ЗСУ

Уряд України підтримав пропозицію Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації впродовж двох років експериментального проєкту щодо рекрутингу громадян України в електронній формі, зокрема через портал "Дія".

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Погоджено пропозицію Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації протягом двох років експериментального проєкту щодо рекрутингу громадян України в електронній формі. Затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту", - йдеться у повідомленні.

Реалізація проєкту з рекрутингу до ЗСУ

Як зазначається, учасниками експериментального проєкту є громадяни України віком від 18 до 55 років, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків, не проходять військову службу у Збройних силах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону, правоохоронних органах спеціального призначення, Службі безпеки чи розвідувальних органах, не призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та виявили бажання взяти участь в експериментальному проєкті.

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Рекрутинг осіб в електронній формі включає вибір особою військової частини та спеціальності, подачу особою заяви про проходження військової служби за контрактом із використанням засобів порталу "Дія", зокрема, із використанням мобільного додатка "Дія".

Що каже голова Мінцифри?

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному" анонсував запуск рекрутингу до підрозділів операторів безпілотників у "Дії".

За його словами, такий рекрутинг має запрацювати "впродовж кількох тижнів". Для того, щоб мобілізуватися через застосунок, не треба буде йти до територіального центру комплектування (ТЦК) та проходити військово-лікарську комісію (ВЛК).

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Федоров зазначив, що рекрутинг через "Дію" має гарантувати військовозобов'язаному можливість потрапити саме в обраний ним підрозділ ударних дронів. За його даними, таких наразі нараховується близько 200.

"Ми можемо швидко дозволити у кілька кліків доєднатися до підрозділу, куди людина хоче (піти служити). І що важливо, вона вже фактично з підписаним контрактом приходить на базу військової підготовки та вже немає якоїсь ймовірності, що цю людину можуть відправити в будь-який інший підрозділ", - пояснив очільник Мінцифри.