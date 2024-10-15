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Новини Мобілізація
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У "Дії" запустять експериментальний проєкт з рекрутингу до ЗСУ

В Україні запустять проєкт з рекрутингу в ЗСУ через Дію

Уряд України підтримав пропозицію Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації впродовж двох років експериментального проєкту щодо рекрутингу громадян України в електронній формі, зокрема через портал "Дія".

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Погоджено пропозицію Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації протягом двох років експериментального проєкту щодо рекрутингу громадян України в електронній формі. Затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту", - йдеться у повідомленні.

Реалізація проєкту з рекрутингу до ЗСУ

Як зазначається, учасниками експериментального проєкту є громадяни України віком від 18 до 55 років, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків, не проходять військову службу у Збройних силах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону, правоохоронних органах спеціального призначення, Службі безпеки чи розвідувальних органах, не призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та виявили бажання взяти участь в експериментальному проєкті.

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Рекрутинг осіб в електронній формі включає вибір особою військової частини та спеціальності, подачу особою заяви про проходження військової служби за контрактом із використанням засобів порталу "Дія", зокрема, із використанням мобільного додатка "Дія". 

Що каже голова Мінцифри? 

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному" анонсував запуск рекрутингу до підрозділів операторів безпілотників у "Дії".

За його словами, такий рекрутинг має запрацювати "впродовж кількох тижнів". Для того, щоб мобілізуватися через застосунок, не треба буде йти до територіального центру комплектування (ТЦК) та проходити військово-лікарську комісію (ВЛК).

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Федоров зазначив, що рекрутинг через "Дію" має гарантувати військовозобов'язаному можливість потрапити саме в обраний ним підрозділ ударних дронів. За його даними, таких наразі нараховується близько 200.

"Ми можемо швидко дозволити у кілька кліків доєднатися до підрозділу, куди людина хоче (піти служити). І що важливо, вона вже фактично з підписаним контрактом приходить на базу військової підготовки та вже немає якоїсь ймовірності, що цю людину можуть відправити в будь-який інший підрозділ", - пояснив очільник Мінцифри.

Автор: 

Кабмін (14141) мобілізація (3109) Мінцифри (1204) Дія (1141) Рекрутинг (148)


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Топ коментарі
+8
Так на це і розрахунок
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15.10.2024 14:46
+7
А если случайно не туда пальцем по пьяне нажмешь, то могут мобилизовать?
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15.10.2024 14:41
+6
Дія - россійська программа. Рекрутинг буде в яку армію?
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15.10.2024 14:46
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А если случайно не туда пальцем по пьяне нажмешь, то могут мобилизовать?
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15.10.2024 14:41 Відповісти
Так на це і розрахунок
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15.10.2024 14:46 Відповісти
Дія - россійська программа. Рекрутинг буде в яку армію?
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15.10.2024 14:46 Відповісти
О, а вот и обещанные повестки
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15.10.2024 14:48 Відповісти
головне зареєструйся та дай згоду на обробку даних, а батьківщина вирішить де ти більш потрібний
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15.10.2024 14:51 Відповісти
експериментальний проєкт/ ну-ну експерментатори ху**ві
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15.10.2024 14:52 Відповісти
все- народ попрет табунами на передовую
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15.10.2024 15:02 Відповісти
Проект експериментальний - служба реальна. Бета-тестери не дадуть збрехати.
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15.10.2024 15:06 Відповісти
Звідусіль скарги - частенько відправляють зовсім не до того підрозділу, куди підписали договір з рекрутинговим агентством, і не по тим спеціальностям. зельониє навіть тут не можуть не обісрати хорошу ідею.
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15.10.2024 17:42 Відповісти
Так Фьодоров (керівник Мінцифри) гарантував, що 'Дія' не буде використовуватись для мобілізації.

Ідея використовувати 'Дію' для військових контрактів вірна на 100%, але навіщо були ті заяви Фьодорова?
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15.10.2024 21:15 Відповісти
 
 