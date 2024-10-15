В "Дії" запустят экспериментальный проект по рекрутингу в ВСУ

Правительство Украины поддержало предложение Министерства цифровой трансформации по реализации в течение двух лет экспериментального проекта по рекрутингу граждан Украины в электронной форме, в частности через портал "Дія".

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласовано предложение Министерства цифровой трансформации по реализации в течение двух лет экспериментального проекта по рекрутингу граждан Украины в электронной форме. Утвержден Порядок реализации экспериментального проекта", - говорится в сообщении.

Реализация проекта по рекрутингу в ВСУ

Как отмечается, участниками экспериментального проекта являются граждане Украины в возрасте от 18 до 55 лет, которые имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, не проходят военную службу в Вооруженных силах, других военных формированиях, образованных в соответствии с законом, правоохранительных органах специального назначения, Службе безопасности или разведывательных органах, не призваны на военную службу по мобилизации, на особый период и изъявили желание принять участие в экспериментальном проекте.

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Рекрутинг лиц в электронной форме включает выбор лицом воинской части и специальности, подачу лицом заявления о прохождении военной службы по контракту с использованием средств портала "Дія", в частности, с использованием мобильного приложения "Дія".

Что говорит глава Минцифры?

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью проекту "Карпьяк на Суспільному" анонсировал запуск рекрутинга в подразделения операторов беспилотников в "Дії".

По его словам, такой рекрутинг должен заработать "в течение нескольких недель". Для того, чтобы мобилизоваться через приложение, не надо будет идти в территориальный центр комплектования (ТЦК) и проходить военно-врачебную комиссию (ВВК).

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Федоров отметил, что рекрутинг через "Дію" должен гарантировать военнообязанному возможность попасть именно в выбранное им подразделение ударных дронов. По его данным, таких сейчас насчитывается около 200.

"Мы можем быстро позволить в несколько кликов присоединиться к подразделению, куда человек хочет (пойти служить). И что важно, он уже фактически с подписанным контрактом приходит на базу военной подготовки и уже нет какой-то вероятности, что этого человека могут отправить в любое другое подразделение", - пояснил глава Минцифры.