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Новости мобилизации
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В "Дії" запустят экспериментальный проект по рекрутингу в ВСУ

В Україні запустять проєкт з рекрутингу в ЗСУ через Дію

Правительство Украины поддержало предложение Министерства цифровой трансформации по реализации в течение двух лет экспериментального проекта по рекрутингу граждан Украины в электронной форме, в частности через портал "Дія".

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласовано предложение Министерства цифровой трансформации по реализации в течение двух лет экспериментального проекта по рекрутингу граждан Украины в электронной форме. Утвержден Порядок реализации экспериментального проекта", - говорится в сообщении.

Реализация проекта по рекрутингу в ВСУ

Как отмечается, участниками экспериментального проекта являются граждане Украины в возрасте от 18 до 55 лет, которые имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, не проходят военную службу в Вооруженных силах, других военных формированиях, образованных в соответствии с законом, правоохранительных органах специального назначения, Службе безопасности или разведывательных органах, не призваны на военную службу по мобилизации, на особый период и изъявили желание принять участие в экспериментальном проекте.

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Рекрутинг лиц в электронной форме включает выбор лицом воинской части и специальности, подачу лицом заявления о прохождении военной службы по контракту с использованием средств портала "Дія", в частности, с использованием мобильного приложения "Дія".

Что говорит глава Минцифры?

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью проекту "Карпьяк на Суспільному" анонсировал запуск рекрутинга в подразделения операторов беспилотников в "Дії".

По его словам, такой рекрутинг должен заработать "в течение нескольких недель". Для того, чтобы мобилизоваться через приложение, не надо будет идти в территориальный центр комплектования (ТЦК) и проходить военно-врачебную комиссию (ВВК).

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Федоров отметил, что рекрутинг через "Дію" должен гарантировать военнообязанному возможность попасть именно в выбранное им подразделение ударных дронов. По его данным, таких сейчас насчитывается около 200.

"Мы можем быстро позволить в несколько кликов присоединиться к подразделению, куда человек хочет (пойти служить). И что важно, он уже фактически с подписанным контрактом приходит на базу военной подготовки и уже нет какой-то вероятности, что этого человека могут отправить в любое другое подразделение", - пояснил глава Минцифры.

Автор: 

Кабмин (14033) мобилизация (2804) Минцифры (317) Дія (426) рекрутинг (138)


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Топ комментарии
+8
Так на це і розрахунок
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15.10.2024 14:46
+7
А если случайно не туда пальцем по пьяне нажмешь, то могут мобилизовать?
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15.10.2024 14:41
+6
Дія - россійська программа. Рекрутинг буде в яку армію?
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15.10.2024 14:46
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А если случайно не туда пальцем по пьяне нажмешь, то могут мобилизовать?
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15.10.2024 14:41 Ответить
Так на це і розрахунок
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15.10.2024 14:46 Ответить
Дія - россійська программа. Рекрутинг буде в яку армію?
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15.10.2024 14:46 Ответить
О, а вот и обещанные повестки
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15.10.2024 14:48 Ответить
головне зареєструйся та дай згоду на обробку даних, а батьківщина вирішить де ти більш потрібний
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15.10.2024 14:51 Ответить
експериментальний проєкт/ ну-ну експерментатори ху**ві
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15.10.2024 14:52 Ответить
все- народ попрет табунами на передовую
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15.10.2024 15:02 Ответить
Проект експериментальний - служба реальна. Бета-тестери не дадуть збрехати.
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15.10.2024 15:06 Ответить
Звідусіль скарги - частенько відправляють зовсім не до того підрозділу, куди підписали договір з рекрутинговим агентством, і не по тим спеціальностям. зельониє навіть тут не можуть не обісрати хорошу ідею.
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15.10.2024 17:42 Ответить
Так Фьодоров (керівник Мінцифри) гарантував, що 'Дія' не буде використовуватись для мобілізації.

Ідея використовувати 'Дію' для військових контрактів вірна на 100%, але навіщо були ті заяви Фьодорова?
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15.10.2024 21:15 Ответить
 
 