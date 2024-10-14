Более 5 тыс. человек, обратившихся в центры рекрутинга, уже стали кандидатами в ряды Сил обороны

По состоянию на 13 октября в центры рекрутинга украинской армии обратились 20 954 человека, на прошлой неделе (с 7 по 13 октября) обратились 804 человека.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Так, из всех обращений 5 230 человек уже стали кандидатами в ряды Сил обороны. Больше всего запросов на должности водителей, штабных работников и операторов БПЛА.

В Минобороны отметили, что есть возможность присоединиться не только к ВСУ, но и к другим силовым структурам, в частности к Нацгвардии, Госпогранслужбе и СБУ.

"Сейчас в Украине функционируют 42 таких центра, два из которых открылись на прошлой неделе. Важно отметить, что в центрах не раздают повесток, а все консультации проводятся конфиденциально", - говорится в сообщении.

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