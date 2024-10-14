Понад 5 тис. осіб, які звернулися до центрів рекрутингу, вже стали кандидатами до лав Сил оборони

Станом на 13 жовтня до центрів рекрутингу української армії звернулися 20 954 особи, минулого тижня (з 7 по 13 жовтня) звернулися 804 особи.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Так, з усіх звернень 5 230 осіб вже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів на посади водіїв, штабних працівників та операторів БПЛА.

У Міноборони зазначили, що є можливість приєднатися не лише ЗСУ, а й до інших силових структур, зокрема до Нацгвардії, Держприкордонслужби та СБУ.

"Наразі в Україні функціонують 42 такі центри, два з яких відкрилися минулого тижня. Важливо зазначити, що в центрах не роздають повісток, а всі консультації проводяться конфіденційно", - йдеться в повідомленні.

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