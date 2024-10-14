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Понад 5 тис. осіб, які звернулися до центрів рекрутингу, вже стали кандидатами до лав Сил оборони

До центрів рекрутингу вже звернулися майже 21 тис. осіб

Станом на 13 жовтня до центрів рекрутингу української армії звернулися 20 954 особи, минулого тижня (з 7 по 13 жовтня) звернулися 804 особи.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Так, з усіх звернень 5 230 осіб вже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів на посади водіїв, штабних працівників та операторів БПЛА.

До центрів рекрутингу вже звернулися майже 21 тис. осіб

У Міноборони зазначили, що є можливість приєднатися не лише ЗСУ, а й до інших силових структур, зокрема до Нацгвардії, Держприкордонслужби та СБУ.

"Наразі в Україні функціонують 42 такі центри, два з яких відкрилися минулого тижня. Важливо зазначити, що в центрах не роздають повісток, а всі консультації проводяться конфіденційно", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Міноборони (7461) мобілізація (3109) Рекрутинг (148)


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Найбільше запитів на посади водіїв, штабних працівників та операторів БПЛА
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14.10.2024 15:34 Відповісти
Ходив три місяці тому, не повірите, ніхто не дзвонив. Скоріш за все вік, хочуть до 45.
Зате пакують гарно в бусіки.
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14.10.2024 16:12 Відповісти
В СССР тоже тайна исповеди была)
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14.10.2024 19:35 Відповісти
 
 