Міноборони про рекрутингові центри: звернулися 24 тис. осіб, кілька тисяч вже стали військовослужбовцями

Наразі в Україні функціонує 44 рекрутингові центри в регіонах. До рекрутингових центрів вернулися 24 тис. осіб, кілька тисяч вже стали військовослужбовцями.

Про це розповів Уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Бежевця, кількість добровольців у загальній кількості тих, хто щомісяця долучається до війська, становить 20-30 відсотків.

"24 тисячі звернулися, кілька тисяч закінчують оформлення, а кілька тисяч стали військовослужбовцями та служать. Це мова тільки про ту систему цивільних центрів, які ми у співпраці з органами місцевого самоврядування розвиваємо", — розповів представник Міноборони.

19% кандидатів — жінки. Професії, які обирають жінки, різноманітні.

"Це штабні посади — кухар, діловод, юрист, медики звичайно. Але не тільки. Ми бачимо певну тенденцію. Все більше і більше жінок цікавляться і бойовими посадами. У нас непоодинокі випадки, коли жінки ставали снайперами, коли жінки ставали операторами БПЛА", — зазначив Бежевець.

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