Міноборони про рекрутингові центри: звернулися 24 тис. осіб, кілька тисяч вже стали військовослужбовцями
Наразі в Україні функціонує 44 рекрутингові центри в регіонах. До рекрутингових центрів вернулися 24 тис. осіб, кілька тисяч вже стали військовослужбовцями.
Про це розповів Уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Бежевця, кількість добровольців у загальній кількості тих, хто щомісяця долучається до війська, становить 20-30 відсотків.
"24 тисячі звернулися, кілька тисяч закінчують оформлення, а кілька тисяч стали військовослужбовцями та служать. Це мова тільки про ту систему цивільних центрів, які ми у співпраці з органами місцевого самоврядування розвиваємо", — розповів представник Міноборони.
19% кандидатів — жінки. Професії, які обирають жінки, різноманітні.
"Це штабні посади — кухар, діловод, юрист, медики звичайно. Але не тільки. Ми бачимо певну тенденцію. Все більше і більше жінок цікавляться і бойовими посадами. У нас непоодинокі випадки, коли жінки ставали снайперами, коли жінки ставали операторами БПЛА", — зазначив Бежевець.
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В Україні 26 адміністративних одиниць (область чи місто зі спеціальним статусом). Мінусуємо тимчасово окуповані Севастополь та АРК, Донець та Луганськ. Маємо 22 адміністративні одиниці. Тобто цифра в "44 рекрутингові центри" - це по 2 штуки на адміністративну одиницю.
Чомусь мені здається, що коли скласти всі районні ТЦК обласних центрів, то цифра вийде набагато більшою. І вже точно це не призведе до покращення ситуації з мобілізацією.
Перед тим, як щось руйнувати, треба створити щось, що буде виконувати тіж функції і в тому ж обсязі. Інакше буде крах/колапс і виконання задачи стане неможливим. ІМХО