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Міноборони про рекрутингові центри: звернулися 24 тис. осіб, кілька тисяч вже стали військовослужбовцями

рекрутинг

Наразі в Україні функціонує 44 рекрутингові центри в регіонах. До рекрутингових центрів вернулися 24 тис. осіб, кілька тисяч вже стали військовослужбовцями.

Про це розповів Уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Бежевця, кількість добровольців у загальній кількості тих, хто щомісяця долучається до війська, становить 20-30 відсотків.

"24 тисячі звернулися, кілька тисяч закінчують оформлення, а кілька тисяч стали військовослужбовцями та служать. Це мова тільки про ту систему цивільних центрів, які ми у співпраці з органами місцевого самоврядування розвиваємо", — розповів представник Міноборони.

19% кандидатів — жінки. Професії, які обирають жінки, різноманітні.

"Це штабні посади — кухар, діловод, юрист, медики звичайно. Але не тільки. Ми бачимо певну тенденцію. Все більше і більше жінок цікавляться і бойовими посадами. У нас непоодинокі випадки, коли жінки ставали снайперами, коли жінки ставали операторами БПЛА", — зазначив Бежевець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін вніс зміни у порядок рекрутингу в електронній формі

Автор: 

Міноборони (7329) мобілізація (3036) Рекрутинг (140)


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у штурмовики який відсоток проситься?
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13.11.2024 17:53 Відповісти
"Наразі в Україні функціонує 44 рекрутингові центри в регіонах."

В Україні 26 адміністративних одиниць (область чи місто зі спеціальним статусом). Мінусуємо тимчасово окуповані Севастополь та АРК, Донець та Луганськ. Маємо 22 адміністративні одиниці. Тобто цифра в "44 рекрутингові центри" - це по 2 штуки на адміністративну одиницю.
Чомусь мені здається, що коли скласти всі районні ТЦК обласних центрів, то цифра вийде набагато більшою. І вже точно це не призведе до покращення ситуації з мобілізацією.

Перед тим, як щось руйнувати, треба створити щось, що буде виконувати тіж функції і в тому ж обсязі. Інакше буде крах/колапс і виконання задачи стане неможливим. ІМХО
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13.11.2024 18:58 Відповісти
 
 