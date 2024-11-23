Военнообязанный применил слезоточивый газ во время проверки документов и скрылся, - Хмельницкий областной ТЦК и СП

21 ноября в городе Полонное, Хмельницкой области, во время составления административных материалов за нарушение правил воинского учета, один из граждан пытался "откупиться" 200 долларами США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на группу коммуникаций Хмельницкого областного ТЦК и СП.

Как отмечается, военнослужащий ТЦК решительно отказался от взятки.

Злоумышленнику удалось сбежать

"После этого мужчина сбежал, применив слезоточивый газ против полицейских и военных. Все его действия зафиксированы. Готовятся документы для открытия уголовного производства за попытку дать взятку и за сопротивление представителям власти", - говорится в сообщении.

"Мобилизация - это не прихоть и не формальность. Это ответ на войну, которую ведет против нас россия. Каждый, кто уклоняется, создает дополнительное бремя для тех, кто уже стоит на фронте. Не думайте, что взятка, поддельный документ или "договоренности" вас спасут. Это не поможет вам и не защитит страну. Все это только ослабляет нашу общую борьбу. И вы точно будете наказаны согласно действующему законодательству. Сейчас у нас один путь - действовать вместе, честно и ответственно. От вашей решимости зависит победа. Не ищите обходов. Защищайте страну. Это наш долг и наша сила", - отмечают в ТЦК.

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Как отмечалось, на Волыни задержан начальник РТЦК и СП, который за $3000 делал военнообязанных непригодными в "Оберег".