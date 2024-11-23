Военнообязанный применил слезоточивый газ во время проверки документов и скрылся, - Хмельницкий областной ТЦК и СП
21 ноября в городе Полонное, Хмельницкой области, во время составления административных материалов за нарушение правил воинского учета, один из граждан пытался "откупиться" 200 долларами США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на группу коммуникаций Хмельницкого областного ТЦК и СП.
Как отмечается, военнослужащий ТЦК решительно отказался от взятки.
Злоумышленнику удалось сбежать
"После этого мужчина сбежал, применив слезоточивый газ против полицейских и военных. Все его действия зафиксированы. Готовятся документы для открытия уголовного производства за попытку дать взятку и за сопротивление представителям власти", - говорится в сообщении.
"Мобилизация - это не прихоть и не формальность. Это ответ на войну, которую ведет против нас россия. Каждый, кто уклоняется, создает дополнительное бремя для тех, кто уже стоит на фронте. Не думайте, что взятка, поддельный документ или "договоренности" вас спасут. Это не поможет вам и не защитит страну. Все это только ослабляет нашу общую борьбу. И вы точно будете наказаны согласно действующему законодательству. Сейчас у нас один путь - действовать вместе, честно и ответственно. От вашей решимости зависит победа. Не ищите обходов. Защищайте страну. Это наш долг и наша сила", - отмечают в ТЦК.
Как отмечалось, на Волыни задержан начальник РТЦК и СП, который за $3000 делал военнообязанных непригодными в "Оберег".
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Яка чесна людина, достойна медалі однозначно
У штаті територіальних центрів комплектування (ТЦК) в Україні 48 тисяч посад. А фактично там https://suspilne.media/tag/mobilizacia/ працюють 36 тисяч людей.
Але поки цього не сталося, потрібно боротися, триматися разом і бути сильними.
А в ротах охорони скільки "блатних" ухилянтів?
Число сотрудников 120 000: 100 000 полицейских 20 000 гражданского персонала
Годовой бюджет 13,9 млрд. гривен = 13 900 000 000 гривен
та всі на броні.... та воюють на ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ.....
Полиция Польща
Число сотрудников125 000
Годовой бюджет 9,3 млн PLN
Сайт policja.pl
1 Гривна= 0,10 Польский злотый
9,3 млн PLN = 93 000 000 грн.
запитаня э ?
Ви нічого не перепутали?
гугл в помощь
Основні обов'язки закріплені в Конституції:
захищати Вітчизну;
шанувати державні символи;
не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині;
сплачувати податки та збори;
дотримуватися Конституції та законів України;
не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Обо́в'язок - це сукупність моральних зобов'язань людини перед іншими.
Або є інші обов'язки, але вже у моральний констітуції парашиї.
Це одне з основних понять етики, що передбачає, що вчинки людини відбуваються з урахуванням морально мотивованого тиску чи обгрунтування.
Це моральна необхідність, яка закріплюється як суб'єктивний принцип поведінки.
У філософії обов'язок вважається імперативною формою моралі.
1 хвилина пошуку в гуглі
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Зараз ви напишете: "давайте статистику саме по ТЦК".
А я напишу: "В цю статистику входять всі корупціонери"
Далі ви: "А може там нема ТЦК, і насправді в ТЦК тільки одиничні випадки, які роздувають як тотальну зраду"
То давайте я зразу визнаю, шо так, ви праві, в ТЦК все ок і їх очорняють зрадоботи.
Зі всім іншим абсолютно згоден.
Я навпаки пишу - Зі всім іншим абсолютно згоден.
Маючи на увазі саме те що ви написали. А саме:
Ці мерзотники повинні втрачати все злочинно нажите майно та гроші, обов'язково разом зі своїми родичами, і відправлятися на передок.
Даю вам НЕДЕЛЮ поиска в Гугле, чтоб найти кого из этих ублюдков посадили
Що робити?
Вам з цим жити. Вірніше, існувати.
Звісно, 200 баксів - то як в пику плюнув.
Як мінімум на рило!😁
Що ці чмошники розкажуть онукам?
Только с этой фразой согласен, но не пойму, почему же тцк не на фронте? Это же их долг.
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Чудово. Покажіть відео з бодікамер.