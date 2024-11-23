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Военнообязанный применил слезоточивый газ во время проверки документов и скрылся, - Хмельницкий областной ТЦК и СП

Насильна мобілізація

21 ноября в городе Полонное, Хмельницкой области, во время составления административных материалов за нарушение правил воинского учета, один из граждан пытался "откупиться" 200 долларами США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на группу коммуникаций Хмельницкого областного ТЦК и СП.

Как отмечается, военнослужащий ТЦК решительно отказался от взятки.

Злоумышленнику удалось сбежать

"После этого мужчина сбежал, применив слезоточивый газ против полицейских и военных. Все его действия зафиксированы. Готовятся документы для открытия уголовного производства за попытку дать взятку и за сопротивление представителям власти", - говорится в сообщении.

"Мобилизация - это не прихоть и не формальность. Это ответ на войну, которую ведет против нас россия. Каждый, кто уклоняется, создает дополнительное бремя для тех, кто уже стоит на фронте. Не думайте, что взятка, поддельный документ или "договоренности" вас спасут. Это не поможет вам и не защитит страну. Все это только ослабляет нашу общую борьбу. И вы точно будете наказаны согласно действующему законодательству. Сейчас у нас один путь - действовать вместе, честно и ответственно. От вашей решимости зависит победа. Не ищите обходов. Защищайте страну. Это наш долг и наша сила", - отмечают в ТЦК.

Также читайте: Работник ТЦК стрелял в мужчину в Счастливом: Минобороны проверяет правомерность его действий

Как отмечалось, на Волыни задержан начальник РТЦК и СП, который за $3000 делал военнообязанных непригодными в "Оберег".

Автор: 

взятка (6153) ТЦК (522) Полонное (1)


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Топ комментарии
+35
Взять сейчас ТЦКуну 200 баксов-это опозориться перед коллегами.
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23.11.2024 10:38
+26
військовослужбовець ТЦК рішуче відмовився від хабара.

Яка чесна людина, достойна медалі однозначно
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23.11.2024 10:37
+23
"Зараз у нас один шлях - діяти разом, чесно і відповідально."
1 хвилина пошуку в гуглі
14 лист. 2024 р.
Підполковника Хмельницького районного ТЦК та СП затримали на хабарі у 2 тисячі доларів
7 серп. 2024 р.
У Хмельницькому 25-річного офіцера ТЦК затримали на хабарі від військовозобов'язаного
27 бер. 2024 р.
10 тисяч доларів за непридатність до служби: на Хмельниччині затримали працівника ТЦК та лікаря-стоматолога
14 серп. 2023 р.
Працівника Хмельницького ТЦК викрили на корупції: брав хабарі від ухилянтів
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23.11.2024 10:44
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Правила форума Совет форумчан
військовослужбовець ТЦК рішуче відмовився від хабара.

Яка чесна людина, достойна медалі однозначно
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23.11.2024 10:37 Ответить
Взять сейчас ТЦКуну 200 баксов-это опозориться перед коллегами.
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23.11.2024 10:38 Ответить
Говорили что бы просто отпустили, без всяких гарантий в будущем - несколько тысяч баксов, а тут 200)))
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23.11.2024 11:26 Ответить
Це як накуй послати для чесного ТЦкашника - такі суми за відкуп давати
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23.11.2024 11:35 Ответить
"Потужно і незламно"...
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23.11.2024 11:18 Ответить
Потужно і незламно шо? Від хабара відмовився? Це як?

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23.11.2024 12:53 Ответить
"Не думайте, що хабар, підроблений документ чи "домовленості" вас врятують "- какая недвумысленная фраза,прямо "оговорка по Фрейду". Не спасётся никто,в общем.
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23.11.2024 10:41 Ответить
Від вашої рішучості залежить перемога. Не шукайте обходів. Захищайте країну. Це наш обов'язок і наша сила", - наголошує армія військовослужбовців ТЦК у ТЦК.

У штаті територіальних центрів комплектування (ТЦК) в Україні 48 тисяч посад. А фактично там https://suspilne.media/tag/mobilizacia/ працюють 36 тисяч людей.

Але поки цього не сталося, потрібно боротися, триматися разом і бути сильними.
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23.11.2024 10:41 Ответить
"48 тисяч посад"
А в ротах охорони скільки "блатних" ухилянтів?
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23.11.2024 11:34 Ответить
Национальная полиция Украины
Число сотрудников 120 000: 100 000 полицейских 20 000 гражданского персонала

Годовой бюджет 13,9 млрд. гривен = 13 900 000 000 гривен

та всі на броні.... та воюють на ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ.....

Полиция Польща
Число сотрудников125 000

Годовой бюджет 9,3 млн PLN

Сайт policja.pl

1 Гривна= 0,10 Польский злотый

9,3 млн PLN = 93 000 000 грн.

запитаня э ?
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23.11.2024 12:27 Ответить
93 000 000 грн / 12 місяців / 125 000 працівників = 62 грн/місяць.
Ви нічого не перепутали?
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23.11.2024 12:43 Ответить
https://www.google.com/search?q=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%3F%0D%0A&sca_esv=7db0ce9ab356b080&biw=1344&bih=679&ei=keZBZ5ugI9CWxc8PstemuQ4&ved=0ahUKEwjbrMuD1fKJAxVQS_EDHbKrKecQ4dUDCA8&uact=5&oq=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%3F%0D%0A&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiN9Ch0LrQvtC70YzQutC-INC_0L7Qu9C40YbQtdC50YHQutC40YUg0LIg0J_QvtC70YzRiNC1PwoyChAAGLADGNYEGEcyChAAGLADGNYEGEcyChAAGLADGNYEGEcyChAAGLADGNYEGEcyChAAGLADGNYEGEcyChAAGLADGNYEGEcyChAAGLADGNYEGEcyChAAGLADGNYEGEdIqiNQ5RRY5RRwAXgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-*********************************&sclient=gws-wiz-serp

гугл в помощь
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23.11.2024 16:31 Ответить
Навіщо мені гугл? Я бачу, що ви нісенітницю написали, і довів це простими розрахунками.
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23.11.2024 18:32 Ответить
Мабуть шо пісьтош...
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23.11.2024 14:17 Ответить
Обов'язок ? 😂 Типу ти тут народився і тепер забовязаний? А це смішно )
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23.11.2024 12:20 Ответить
Що належить до обов'язків людини?

Основні обов'язки закріплені в Конституції:

захищати Вітчизну;
шанувати державні символи;
не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині;
сплачувати податки та збори;
дотримуватися Конституції та законів України;
не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Обо́в'язок - це сукупність моральних зобов'язань людини перед іншими.

Або є інші обов'язки, але вже у моральний констітуції парашиї.
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23.11.2024 17:10 Ответить
це внутрішньо прийняте (добровільне) зобов'язання, «обов'язок людини, освячена його совістю».

Це одне з основних понять етики, що передбачає, що вчинки людини відбуваються з урахуванням морально мотивованого тиску чи обгрунтування.
Це моральна необхідність, яка закріплюється як суб'єктивний принцип поведінки.
У філософії обов'язок вважається імперативною формою моралі.
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23.11.2024 17:17 Ответить
Добровільне ! А у нас що ? Не хочеш йти в окоп поки не помреш або не станеш калікою (бо немає демобілізації) то сиди три роки у тюрмі. Оце так добровільно 😂 А тим часом влада набиває кармани і їзде відпочивати у Францію, а тецекуни і кадрові військові які на пенсію в 40 звалили нормально себе почувають вдома на диванчику, разом з їх 🐓мусорами. А ти цивільна особа після місячної підготовки іди воюй за копійки. Бо ЗАБОВЯЗАНИЙ, чому ? Бо тут народився і платив уонсткі налоги в тому числі і на оборону які десятиліттями крали. Сорі але я пас. Я мрію звалити з цього цирку і забути як страшний сон.
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24.11.2024 21:24 Ответить
200 баков, газ и удрал, тцк-позор, всех на 0...
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23.11.2024 10:42 Ответить
"Зараз у нас один шлях - діяти разом, чесно і відповідально."
1 хвилина пошуку в гуглі
14 лист. 2024 р.
Підполковника Хмельницького районного ТЦК та СП затримали на хабарі у 2 тисячі доларів
7 серп. 2024 р.
У Хмельницькому 25-річного офіцера ТЦК затримали на хабарі від військовозобов'язаного
27 бер. 2024 р.
10 тисяч доларів за непридатність до служби: на Хмельниччині затримали працівника ТЦК та лікаря-стоматолога
14 серп. 2023 р.
Працівника Хмельницького ТЦК викрили на корупції: брав хабарі від ухилянтів
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23.11.2024 10:44 Ответить
Насправді фактів значно більше) Тут можна довгий список вказати, але толку. Хоч в очі сци. І то ще без новин про працівників ТЦК, які зливають інформацію ворогам.
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23.11.2024 10:55 Ответить
Так а що вам не подобається? Те що затримують хабарників та позбавляють можливості занести хабар?
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23.11.2024 11:00 Ответить
А що далі? Це банальна спортивна риболовля - піймали, показали, відпустили.
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23.11.2024 11:36 Ответить
Наведіть приклади саме по ТЦК?
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23.11.2024 11:40 Ответить


Зараз ви напишете: "давайте статистику саме по ТЦК".
А я напишу: "В цю статистику входять всі корупціонери"
Далі ви: "А може там нема ТЦК, і насправді в ТЦК тільки одиничні випадки, які роздувають як тотальну зраду"

То давайте я зразу визнаю, шо так, ви праві, в ТЦК все ок і їх очорняють зрадоботи.
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23.11.2024 11:51 Ответить
Нижче відповів.
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23.11.2024 16:10 Ответить
Нижче вам відповіли. Будете сперечатися?
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23.11.2024 12:41 Ответить
Якби тцкашні корупціонери у такій кількості звільнялись то кожен раз це б смакувала ворожа пропаганда яку неодмінно б тут смакували.
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23.11.2024 16:08 Ответить
А хто каже про звільнення? Ще чого. Ці мерзотники повинні втрачати все злочинно нажите майно та гроші, обов'язково разом зі своїми родичами, і відправлятися на передок.
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23.11.2024 16:12 Ответить
А покарання у вигляді штрафу це не звільнення?
Зі всім іншим абсолютно згоден.
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23.11.2024 16:16 Ответить
Покарання у вигляді штрафу ви вважаєте достатнім у даному випадку?) Ну тоді нема чого й скаржитися, що все в країні так як є.
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23.11.2024 16:25 Ответить
З чого ви взяли що я вважаю штраф достатнім у даному випадку?
Я навпаки пишу - Зі всім іншим абсолютно згоден.
Маючи на увазі саме те що ви написали. А саме:
Ці мерзотники повинні втрачати все злочинно нажите майно та гроші, обов'язково разом зі своїми родичами, і відправлятися на передок.
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23.11.2024 16:34 Ответить
В даній новині мені не подобаються дві речі: рівень лицемірства тцк та наявність дерьмаковських ботів в коментарях. Ще питання?
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23.11.2024 11:09 Ответить
Хорошо, что только на Хмельнитчине взяточники. А представь, если бы везде так..
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23.11.2024 11:17 Ответить
А що по зубах вже списують?
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23.11.2024 14:19 Ответить
Вы пишете: "...хвилина пошуку в гуглі..."

Даю вам НЕДЕЛЮ поиска в Гугле, чтоб найти кого из этих ублюдков посадили
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23.11.2024 15:12 Ответить
Так він з Крупою домовився про довідку МСЕК, забашляв купу баксів, а тут засада...
Що робити?
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23.11.2024 10:49 Ответить
Де там мова про довідку МСЕК, та ***** йому з такою довідку тікати? Йому ті барани навпаки повинні потрійне "ку" бити.
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23.11.2024 18:58 Ответить
Кожного, хто свідомо ухиляється від мобілізації - ми з бойовими побратимами вважаємо повними нікчемами, істотами, не гідними називатися чоловіками.
Вам з цим жити. Вірніше, існувати.
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23.11.2024 10:54 Ответить
Это они сейчас, на фронте, думают. А вернутся, будут пи.....ть всех нас. Хто не звертае увагу
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23.11.2024 11:36 Ответить
будут п,,,,здить вас? а почему не зелёную владу, которая их наи пала?
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23.11.2024 11:48 Ответить
Как всегда, и везде. До кого дотянутся того и..... будут. У вас флаг украинский, так что и вы опасайтесь.
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23.11.2024 13:31 Ответить
вы с экселем вдвоём бурятов упомянуть забыли
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23.11.2024 14:44 Ответить
и северокорейцев
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23.11.2024 14:47 Ответить
Ти навіть не уявляєш, як мені сцяти і на тебе, і на те, що ти думаєш Я живу своє життя, заробляю по 200 000 на місяць і мені збс
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23.11.2024 11:45 Ответить
хочу уточнити, "Кожного, хто свідомо ухиляється від мобілізації" - це ж ви і про тцкашніків з рот охорони? там багато є таких, які купили місце.
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23.11.2024 11:47 Ответить
*****.
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23.11.2024 13:08 Ответить
Чи не найбільш корумпована структура розповідає що хтось має іти їх захищати.
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23.11.2024 10:56 Ответить
"військовослужбовець ТЦК рішуче відмовився від хабара."

Звісно, 200 баксів - то як в пику плюнув.
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23.11.2024 10:59 Ответить
працівник ТЦК "янелох", за 200 доларів палитись, коли Тису форсують за 10..15 тисяч
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23.11.2024 11:02 Ответить
Та що 200$ на кодло? Геть совість втратив!
Як мінімум на рило!😁
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23.11.2024 11:04 Ответить
Хай ТЦК оголосить реальний прайс, щоб пацани не ображались.
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23.11.2024 11:06 Ответить
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23.11.2024 11:20 Ответить
200% шахрай, що до ЗСУ не має і не мав жодного стосунку.
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23.11.2024 11:30 Ответить
200% порожній вкид.
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23.11.2024 11:36 Ответить
В коментах одні ухилянти. Знайдуть мільйон причин аби виправдати свою трусливість. Всі криють ТЦК, але ж хабарі їм дають такі сцикуни, як ви. Якби всі чесно виконали свій обовязок по захисту країни, не було б хабарів.
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23.11.2024 11:20 Ответить
Вони ще й агресивні та переконані в правильності своїх дій.
Що ці чмошники розкажуть онукам?
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23.11.2024 11:32 Ответить
А ти смішний, нагадати тобі твій коментар вище " не агресивний "?) люди зробили свій вибір, хтось баче життя в цій країні і захищає її а хтось ні. А ти просто позориш форму своїми бидло викидами
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23.11.2024 12:28 Ответить
61рік? 2 група інвалідності?
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23.11.2024 11:37 Ответить
До Вас питань нема. Так само як нема питань до непридатних, тих, хто утримує близьких родичів інвалідів, професіоналів в інфраструктурних професіях, тощо.
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23.11.2024 11:42 Ответить
Стаття ж про ТЦКашних ухилянтів. Ти ТЦКаашний ухилянт?
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23.11.2024 11:39 Ответить
Всегда легче всего договориться со своей совестью
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23.11.2024 11:40 Ответить
ти теж в коментах.
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23.11.2024 11:59 Ответить
ТКЦашну залізну дивізію не зламати такими смішними сумами! Тільки великими
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23.11.2024 11:37 Ответить
Чому всі ухилянти такі дебіли ?
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23.11.2024 12:21 Ответить
"Это наш долг и наша сила", - отмечают в ТЦК. Источник:
Только с этой фразой согласен, но не пойму, почему же тцк не на фронте? Это же их долг.
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23.11.2024 12:45 Ответить
Ну так знає людина ставку,знайомий розповідав(можливо це плітки) що у Полтаві біля колишньої Міжрайбази де він орендує офіс,іноді на парковці перевіряють документи,коли сині без зелених такса 100,коли з зеленими 200,каже що вже кілька разів так "заїхав на роботу",можливо це ряжені,можливо бреше знайомий,але головне не в тому,а в причинах чому люди не хочуть до воєнкомату їхати,бо ВЛК з хворобами за 5хвилин проходять,бо хабарників на кожному кроці,бо про всі проблеми тільки *******.
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23.11.2024 13:29 Ответить
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23.11.2024 13:45 Ответить
Усі його дії зафіксовано.
**********
Чудово. Покажіть відео з бодікамер.
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23.11.2024 14:36 Ответить
Тобто. А шмалять зі броі по віійсковозобовʼяним можна?
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23.11.2024 16:51 Ответить
 
 