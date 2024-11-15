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Работник ТЦК стрелял в мужчину в Счастливом: Минобороны проверяет правомерность его действий

Працівник ТЦК стріляв по чоловіку в Щасливому на Київщині

В Министерстве обороны изучают информацию о применении оружия работником ТЦК в Счастливом Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Для выяснения обстоятельств Главная инспекция Министерства обороны (ГИМО) начала проверку правомерности действий представителя ТЦК и основания для использования оружия.

В случае установления фактов превышения служебных полномочий или выявления признаков уголовного преступления, материалы будут направлены в правоохранительные органы для дальнейшего расследования и принятия соответствующих решений", - говорится в сообщении.

Працівник ТЦК стріляв по чоловіку в Щасливому на Київщині

Стрельба в Счастливом в Киевской области

В сети было опубликовано видео, на котором мужчина в военной форме бежит за гражданским и стреляет в его направлении.

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Автор: 

Минобороны (9275) стрельба (3249) ТЦК (515)


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Топ комментарии
+21
Фактів кримінального правопорушення?
А що, якщо в тебе стріляють, то це ще не кримінал?
Да...
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15.11.2024 15:21
+19
"Співробітником ТЦК"?
Тобто він навіть не військовослужбовець?
Хіба "співробітник" має право на носіння зброї?
Ще й якусь "правомірність" треба перевіряти?
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15.11.2024 15:20
+18
Дайте вгадаю:
Чоловік виявився злісним ухилянтом-диверсантом-бурятом-прихильником уззкава міра, працівник тецека був цивільною жінкою-ветераном колчаківських фронтів і звільнився з тецека ще вчора, пістолет був іграшковим і не зарядженим і взагалі то все було знято на мосфільмі.
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15.11.2024 15:26
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Кляті ухилянти, відмовляються забиватись табунами за крадіїв, вбивць та гвалтівників. Ото худоби.
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15.11.2024 16:33 Ответить
Треба закон про продаж зброї народу для самозахисту від ТЦК та поліції.
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15.11.2024 16:45 Ответить
Вони ж і створені для того,щоб захищати тих,що ті закони малюють. Влада антинародна,злочинна і їм потрібні раби для жертвоприношень і виконавці злочинів.
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15.11.2024 17:24 Ответить
Пострадавший написал заявление в полицию?
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15.11.2024 17:31 Ответить
Ага , явку з повинною
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15.11.2024 17:33 Ответить
Там бiгуна тцк i пов'яже прямо в вiддiленi...😁
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15.11.2024 18:28 Ответить
Вірю в прозорість і доброчесність розслідування в найдемократичнішій країні вЗЕсвіту!!!!
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15.11.2024 17:31 Ответить
Базы есть.Что проще-ТЦК рассылают повестки менты обеспечивают явку/воевать они все равно не будут/.Каждый занимается своим делом
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15.11.2024 17:31 Ответить
Наскільки я розумію то ні поліція ні МО не має це розслідувати, якщо він цивільний працівник то цим має займатись ДБР а якщо військовий так званої служби охорони то також дбр і всп мало вже бути на місці.
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15.11.2024 17:43 Ответить
Прийдуть козломорді,не буде ніякого ТЦК, ЖДІТЬ!
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15.11.2024 17:49 Ответить
а хто сказав що від них не втечуть,а будуть сидячи на місці чекати? чи ти тупоголовий вояка з однією ізвилиною від фуражки?
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15.11.2024 18:47 Ответить
Це взагалі може бути якось правомірно?
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15.11.2024 18:02 Ответить
Так шож мілочитеся !?
Зразу б вже розстрілювали .
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15.11.2024 18:10 Ответить
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