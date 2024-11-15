Работник ТЦК стрелял в мужчину в Счастливом: Минобороны проверяет правомерность его действий
В Министерстве обороны изучают информацию о применении оружия работником ТЦК в Счастливом Киевской области.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
"Для выяснения обстоятельств Главная инспекция Министерства обороны (ГИМО) начала проверку правомерности действий представителя ТЦК и основания для использования оружия.
В случае установления фактов превышения служебных полномочий или выявления признаков уголовного преступления, материалы будут направлены в правоохранительные органы для дальнейшего расследования и принятия соответствующих решений", - говорится в сообщении.
Стрельба в Счастливом в Киевской области
В сети было опубликовано видео, на котором мужчина в военной форме бежит за гражданским и стреляет в его направлении.
Топ комментарии
+21 Frio Frio
показать весь комментарий15.11.2024 15:21
+19 Сергей Агапов #595886
показать весь комментарий15.11.2024 15:20
+18 Дефіцит Потужності
показать весь комментарий15.11.2024 15:26
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зразу б вже розстрілювали .