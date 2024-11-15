Работник ТЦК стрелял в мужчину в Счастливом: Минобороны проверяет правомерность его действий

В Министерстве обороны изучают информацию о применении оружия работником ТЦК в Счастливом Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Для выяснения обстоятельств Главная инспекция Министерства обороны (ГИМО) начала проверку правомерности действий представителя ТЦК и основания для использования оружия.



В случае установления фактов превышения служебных полномочий или выявления признаков уголовного преступления, материалы будут направлены в правоохранительные органы для дальнейшего расследования и принятия соответствующих решений", - говорится в сообщении.

Стрельба в Счастливом в Киевской области

В сети было опубликовано видео, на котором мужчина в военной форме бежит за гражданским и стреляет в его направлении.

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