Мужчина в военной форме гонится за гражданским и применяет оружие: "Стріляє! Стріляє, бл#дь!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой мужчина в военной форме бежит за гражданским и стреляет в его направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментариях к записи отмечается, что таким образом представитель ТЦК пытается мобилизовать грузчика-уклониста, который работает на территории складского комплекса в селе Счастливое Киевской области.

Внимание! Ненормативная лексика!

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