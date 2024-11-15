Мужчина в военной форме гонится за гражданским и применяет оружие: "Стріляє! Стріляє, бл#дь!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой мужчина в военной форме бежит за гражданским и стреляет в его направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментариях к записи отмечается, что таким образом представитель ТЦК пытается мобилизовать грузчика-уклониста, который работает на территории складского комплекса в селе Счастливое Киевской области.
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Я так розумію скажуть що це ветеран, а той цивільний що тікає, його півгодини бив і майже вбив ?
Ой ні знаю " проводиться службове розслідування" а потім тецекуна переведуть в іншу частину де він продовжить безкарно творити беззаконня.
А покарання в першу чергу повинні понести ті хто цих "не ухилянтів" наділив такими повноваженнями!
.. сором і ганьба - обом "крутеликам"
Тільки пістолєтом і шашликом можна добитися більшого, чим одими шашликом (
Для тупорилих. Почитай передумови використання зброї.
Особливо момент про "затримання особи, підозрюваної у скоєнні злочину".
поэтому и просил у чувака ссылку на сам опрос, интересно, кто проводил, какие вопросы ставились, и кто их ставил
но скорее всего автор комментария просто пукнул ртом чушь, сам придумал, то есть
може, то коханець дружини охранніка?
от, прямо в будке і їбошив тьотю. а той, забуханий проснувся і почав палити зі стартового куди не попадя.
Правоохоронці порушили справу через стрілянину поблизу Києва - працівнику ТЦК загрожує в'язниця
Вони ******* ********** історії. Мабуть.
Треба буде твій клоунський коммент їм показати.
Коли я в 2007му йшов служити, навіть в страшному сні не снилось, що "мудрий нарід" наголосує Потужного.