Чоловік у військовому однострої женеться за цивільним і застосовує зброю: "Стріляє! Стріляє, бл#дь!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому чоловік у військовому однострої біжить за цивільним і стріляє у його напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у коментарях до запису зазначається, що у такий спосіб представник ТЦК намагається мобілізувати вантажника-ухилянта, який працює на території складського комплексу у селі Щасливе на Київщині.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Хусті на Закарпатті чоловік влаштував стрілянину біля ТЦК та кинув димову шашку. ВIДЕО