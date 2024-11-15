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Чоловік у військовому однострої женеться за цивільним і застосовує зброю: "Стріляє! Стріляє, бл#дь!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому чоловік у військовому однострої біжить за цивільним і стріляє у його напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у коментарях до запису зазначається, що у такий спосіб представник ТЦК намагається мобілізувати вантажника-ухилянта, який працює на території складського комплексу у селі Щасливе на Київщині.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Хусті на Закарпатті чоловік влаштував стрілянину біля ТЦК та кинув димову шашку. ВIДЕО

Автор: 

Київська область (4018) стрілянина (1778) мобілізація (3053) ТЦК та СП (569)


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Топ коментарі
+75
Цивільний вантажник, який працює на цивільній роботі - ухилянт.
Тіло у військовій формі, яке саме не воює, а ловить воювати цивільних - не ухилянт.
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15.11.2024 14:04
+55
військовий стріляє в цивільного? це ж кримінальна стаття.
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15.11.2024 14:05
+43
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського.

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
....
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15.11.2024 14:08
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Ждите видео на кацапских пабликах.Это ж какой подарок пропагандонам!Кто ещё так культивирует раскол между гражданскими и ЗСУ как ни ТЦК.
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15.11.2024 15:19 Відповісти
ну хоть не буряти! )))
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15.11.2024 15:26 Відповісти
Хто визначив що це безкарно?
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15.11.2024 15:31 Відповісти
Нагадай коли у нас покари хоч одного тецекашнтка за порушення законів по відношенню до цивільних ? Когось вже в тюрягу кинули за бусифікацію (викрадення) ? Чи за побиття ?
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15.11.2024 17:10 Відповісти
Ну безкарно стріляти по цивільних цеж не на фронті воювати. Як там казали в тцк немає кого відправляти, там взагалі одні цивільні працюють та ?
Я так розумію скажуть що це ветеран, а той цивільний що тікає, його півгодини бив і майже вбив ?
Ой ні знаю " проводиться службове розслідування" а потім тецекуна переведуть в іншу частину де він продовжить безкарно творити беззаконня.
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15.11.2024 15:33 Відповісти
Бо владi такi потрiбнi...😏😠
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15.11.2024 18:10 Відповісти
Це вже буряти?
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15.11.2024 15:43 Відповісти
Бутусов перевіряй інформацію ! Цей тип не має ніякого відношення до ТЦК.
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15.11.2024 15:46 Відповісти
Та ну. А як же хайп? Он скільки довбоящерів відписалося.
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15.11.2024 17:22 Відповісти
Саме цікаве що відповідальність за це ніхто нести не буде. Через певний час цю шарашкіну контору розформують і все. Як то кажуть потім кінців не знайдеш.
А покарання в першу чергу повинні понести ті хто цих "не ухилянтів" наділив такими повноваженнями!
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15.11.2024 15:59 Відповісти
какаразніци-жлоби-ідіоти - пообидва боки "ствола"
.. сором і ганьба - обом "крутеликам"
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15.11.2024 16:18 Відповісти
то ухилянт-інвалід у формі ,навіть не зміг поцілити недарма він в ТЦК
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15.11.2024 17:37 Відповісти
ВСЁ, расходимся, в Полиции написали, что дважды выстрелил в ВОЗДУХ)
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15.11.2024 17:44 Відповісти
Так, дійсно, на відео зелений вбивця-інвалід на всю голову, який не вміє поводитися зі зброєю. Але то не відміняє факту, що він - вбивця.
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15.11.2024 18:19 Відповісти
Не звізди. Без цензора не буде об'єктивних новин. В без тебе - тільки мінус одна ватна голова
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16.11.2024 06:16 Відповісти
Ну да закрыть цензор на фиг. Да и зачем он вообще нужен, если единый телемарафон есть
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16.11.2024 09:38 Відповісти
💓💓💓 Наши котики💓 💓💓
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15.11.2024 18:08 Відповісти
вльот хотів мобілізувати.
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15.11.2024 18:13 Відповісти
- Ему бы на вираж уйти, а он потянул...
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15.11.2024 21:29 Відповісти
Нє нє, - якими палками, - Ви шо ?!
Тільки пістолєтом і шашликом можна добитися більшого, чим одими шашликом (
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15.11.2024 18:24 Відповісти
Стріляти в людину, що не несе ніякої загрози оточуючим, просто для самоствердження, може тільки кацап, або розумово відсталий інвалід, що не усвідомлює власних дій.
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15.11.2024 18:29 Відповісти
Вище уже писав, продублюю для вас.
Для тупорилих. Почитай передумови використання зброї.
Особливо момент про "затримання особи, підозрюваної у скоєнні злочину".
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15.11.2024 18:38 Відповісти
для особливо тупорилого читай дурню тупорилий передумови використання зброї поки не зрозумієш
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16.11.2024 05:11 Відповісти
можно ссылку на источник?
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15.11.2024 18:56 Відповісти
Здається там було трохи інакше - 60% вважають,що винен зеленський і аж ніяк не те що інші 40 звинувачують ЗСУ
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15.11.2024 20:21 Відповісти
опросы вообще очень манипулятивная штука, все очень сильно там зависимо от вопросов и того, как их ставят, очень легко их получить нужный тебе результат
поэтому и просил у чувака ссылку на сам опрос, интересно, кто проводил, какие вопросы ставились, и кто их ставил
но скорее всего автор комментария просто пукнул ртом чушь, сам придумал, то есть
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15.11.2024 22:40 Відповісти
А что, ваши кураторы дали установку разгонять поражение Украины как свершившийся факт?
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15.11.2024 22:43 Відповісти
Ильич? Чей Крим? Забув перелогінитися, члєнін?
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16.11.2024 06:11 Відповісти
які ви всі агресивні та нетолерантні!
може, то коханець дружини охранніка?
от, прямо в будке і їбошив тьотю. а той, забуханий проснувся і почав палити зі стартового куди не попадя.
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15.11.2024 20:08 Відповісти
https://www.5.ua/suspilstvo/pravookhorontsi-porushyly-spravu-cherez-strilianynu-poblyzu-kyieva-pratsivnyku-ttsk-zahrozhuie-viaznytsia-338640.html

Правоохоронці порушили справу через стрілянину поблизу Києва - працівнику ТЦК загрожує в'язниця
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15.11.2024 20:37 Відповісти
доведеться тому тецекунщику самому їхати на фронт, їм ставлять умову або зловив когось або сам, цьому не повезло
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16.11.2024 05:13 Відповісти
А ти чекаєш поки прийде "червона армія"? От тоді й сам мобілізуєшся?
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16.11.2024 07:07 Відповісти
Хай вже краще розстріляють свої чим москальські гниди.
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16.11.2024 07:30 Відповісти
коли я сам мобілізувався, сказали, що не тра. а ти, що тецекун, теж за людьми бігаєш? ця бидляча влада зроюила все, щоб люди не хотли йти захищати країну. 73% алєгсє підороктович, ти ж голосувало, сому не в армії, з якого окопа пишеш?
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16.11.2024 07:43 Відповісти
Коли до тебе в дім прийде кацап, розкжеш йому про "бидлячу владу".
Вони ******* ********** історії. Мабуть.
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17.11.2024 09:00 Відповісти
зелераст, а як шишличок, не вдавився, поки ржав?
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18.11.2024 15:57 Відповісти
Прикольно. А мене на службі хлопці "порохоботом" називають.
Треба буде твій клоунський коммент їм показати.
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18.11.2024 19:24 Відповісти
ну ти ж брехло паршиве, зелебобік на службі, хіба біля колі каклєти двері в ресторан відкривати.
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18.11.2024 22:10 Відповісти
Продовжуй кукарікати, чудо.
Коли я в 2007му йшов служити, навіть в страшному сні не снилось, що "мудрий нарід" наголосує Потужного.
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19.11.2024 06:18 Відповісти
Буряти в формі зсу та поліції? Це все іпсо,зняте на окупованій території.
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16.11.2024 03:24 Відповісти
Він з повагою салютує майбутньому герою. Не наганяйте іпсо, все ж просто.
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16.11.2024 03:26 Відповісти
Зловіть цього москальського іпсошника-інваліда в однострої ЗСУ та показово обміняйте на полонених воїнів.
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16.11.2024 07:28 Відповісти
Ухилянт якраз весело в ТЦК біжить мобілізуватись, а камуфляжник його зупиняє, бо там черги з добровольців незламно захищати оцю всю зграю прокурорів, куніцьких і стефанчуків, типу - Куди преш, у нас і так перенавантаження, не встигаємо відправляти добровольців.
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16.11.2024 12:18 Відповісти
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