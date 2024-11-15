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Працівник ТЦК стріляв у чоловіка в Щасливому: Міноборони перевіряє правомірність його дій

Працівник ТЦК стріляв по чоловіку в Щасливому на Київщині

У Міністерстві оборони вивчають інформацію про застосування зброї працівником ТЦК у Щасливому на Київщині.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Для з’ясування обставин Головна інспекція Міністерства оборони (ГІМО) розпочала перевірку правомірності дій представника ТЦК та підстави для використання зброї.

В разі встановлення фактів перевищення службових повноважень або виявлення ознак кримінального правопорушення, матеріали будуть скеровані до правоохоронних органів для подальшого розслідування та прийняття відповідних рішень", - йдеться в повідомленні.

Працівник ТЦК стріляв по чоловіку в Щасливому на Київщині

Стрілянина в Щасливому на Київщині

У мережі було опубліковано відео, на якому чоловік у військовому однострої біжить за цивільним і стріляє у його напрямку.

Також дивіться: У Хусті на Закарпатті чоловік влаштував стрілянину біля ТЦК та кинув димову шашку. ВIДЕО

Автор: 

Міноборони (7300) стрілянина (1777) ТЦК та СП (559)


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Топ коментарі
+21
Фактів кримінального правопорушення?
А що, якщо в тебе стріляють, то це ще не кримінал?
Да...
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15.11.2024 15:21
+19
"Співробітником ТЦК"?
Тобто він навіть не військовослужбовець?
Хіба "співробітник" має право на носіння зброї?
Ще й якусь "правомірність" треба перевіряти?
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15.11.2024 15:20
+18
Дайте вгадаю:
Чоловік виявився злісним ухилянтом-диверсантом-бурятом-прихильником уззкава міра, працівник тецека був цивільною жінкою-ветераном колчаківських фронтів і звільнився з тецека ще вчора, пістолет був іграшковим і не зарядженим і взагалі то все було знято на мосфільмі.
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15.11.2024 15:26
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Кляті ухилянти, відмовляються забиватись табунами за крадіїв, вбивць та гвалтівників. Ото худоби.
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15.11.2024 16:33 Відповісти
Треба закон про продаж зброї народу для самозахисту від ТЦК та поліції.
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15.11.2024 16:45 Відповісти
Вони ж і створені для того,щоб захищати тих,що ті закони малюють. Влада антинародна,злочинна і їм потрібні раби для жертвоприношень і виконавці злочинів.
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15.11.2024 17:24 Відповісти
Пострадавший написал заявление в полицию?
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15.11.2024 17:31 Відповісти
Ага , явку з повинною
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15.11.2024 17:33 Відповісти
Там бiгуна тцк i пов'яже прямо в вiддiленi...😁
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15.11.2024 18:28 Відповісти
Вірю в прозорість і доброчесність розслідування в найдемократичнішій країні вЗЕсвіту!!!!
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15.11.2024 17:31 Відповісти
Базы есть.Что проще-ТЦК рассылают повестки менты обеспечивают явку/воевать они все равно не будут/.Каждый занимается своим делом
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15.11.2024 17:31 Відповісти
Наскільки я розумію то ні поліція ні МО не має це розслідувати, якщо він цивільний працівник то цим має займатись ДБР а якщо військовий так званої служби охорони то також дбр і всп мало вже бути на місці.
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15.11.2024 17:43 Відповісти
Прийдуть козломорді,не буде ніякого ТЦК, ЖДІТЬ!
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15.11.2024 17:49 Відповісти
а хто сказав що від них не втечуть,а будуть сидячи на місці чекати? чи ти тупоголовий вояка з однією ізвилиною від фуражки?
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15.11.2024 18:47 Відповісти
Це взагалі може бути якось правомірно?
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15.11.2024 18:02 Відповісти
Так шож мілочитеся !?
Зразу б вже розстрілювали .
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15.11.2024 18:10 Відповісти
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