Працівник ТЦК стріляв у чоловіка в Щасливому: Міноборони перевіряє правомірність його дій

У Міністерстві оборони вивчають інформацію про застосування зброї працівником ТЦК у Щасливому на Київщині.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Для з’ясування обставин Головна інспекція Міністерства оборони (ГІМО) розпочала перевірку правомірності дій представника ТЦК та підстави для використання зброї.



В разі встановлення фактів перевищення службових повноважень або виявлення ознак кримінального правопорушення, матеріали будуть скеровані до правоохоронних органів для подальшого розслідування та прийняття відповідних рішень", - йдеться в повідомленні.

Стрілянина в Щасливому на Київщині

У мережі було опубліковано відео, на якому чоловік у військовому однострої біжить за цивільним і стріляє у його напрямку.

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