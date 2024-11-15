Працівник ТЦК стріляв у чоловіка в Щасливому: Міноборони перевіряє правомірність його дій
У Міністерстві оборони вивчають інформацію про застосування зброї працівником ТЦК у Щасливому на Київщині.
Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Для з’ясування обставин Головна інспекція Міністерства оборони (ГІМО) розпочала перевірку правомірності дій представника ТЦК та підстави для використання зброї.
В разі встановлення фактів перевищення службових повноважень або виявлення ознак кримінального правопорушення, матеріали будуть скеровані до правоохоронних органів для подальшого розслідування та прийняття відповідних рішень", - йдеться в повідомленні.
Стрілянина в Щасливому на Київщині
У мережі було опубліковано відео, на якому чоловік у військовому однострої біжить за цивільним і стріляє у його напрямку.
Топ коментарі
+21 Frio Frio
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+19 Сергей Агапов #595886
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Зразу б вже розстрілювали .