У Хусті на Закарпатті чоловік влаштував стрілянину біля ТЦК та кинув димову шашку. ВIДЕО

На Закарпатті колишній військовий 14 листопада зчинив стрілянину поблизу Хустського ТЦК через те, що його не мобілізовують. Внаслідок його дій ніхто не постраждав, на чоловіка склали адмінпротокол.

Як інформує Цензор.НЕТ, в коментарі Укрінформу повідомила речниця ГУНП в Закарпатській області Ганна Дан.

"Це місцевий житель, військовий, він здійснював постріли зі стартового шумового пістолета біля будівлі ТЦК. На місце стрілянини викликали наряд поліції, чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство)", - повідомила вона.

Дан додала, що жодна людина внаслідок дій чоловіка не постраждала, погроз він також нікому не висловлював.

За інформацією Суспільного з джерел у правоохоронних органах, затриманий – колишній військовий, який звільнився із ЗСУ за станом здоров'я. Джерела кажуть, що "чоловік стріляв, бо розізлився, що його не хочуть мобілізувати".

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