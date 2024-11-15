У Хусті на Закарпатті чоловік влаштував стрілянину біля ТЦК та кинув димову шашку. ВIДЕО
На Закарпатті колишній військовий 14 листопада зчинив стрілянину поблизу Хустського ТЦК через те, що його не мобілізовують. Внаслідок його дій ніхто не постраждав, на чоловіка склали адмінпротокол.
Як інформує Цензор.НЕТ, в коментарі Укрінформу повідомила речниця ГУНП в Закарпатській області Ганна Дан.
"Це місцевий житель, військовий, він здійснював постріли зі стартового шумового пістолета біля будівлі ТЦК. На місце стрілянини викликали наряд поліції, чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство)", - повідомила вона.
Дан додала, що жодна людина внаслідок дій чоловіка не постраждала, погроз він також нікому не висловлював.
За інформацією Суспільного з джерел у правоохоронних органах, затриманий – колишній військовий, який звільнився із ЗСУ за станом здоров'я. Джерела кажуть, що "чоловік стріляв, бо розізлився, що його не хочуть мобілізувати".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В принципі Бутусов те саме каже, що людей достатньо.
Тому не уявляю що таке потрібно мати, щоб не хотіли брати.
Ну думаю, шансів у тебе не багато...
Потім зустрічаю його в Приватбанку, він відкриває картки для себе і дружини щоб отримувати зарплату. На руках якась довідка з ТЦК для відкриття цих рахунків. Каже: їду в учебку.
Я був у шоці. Хвора людина. Видно не озброєним оком. Чи інсульт був, чи щось вроджене. Але є дружина. На ВЛК нічого не побачили - здоровий.
Через кілька місяців побачив його на базарі, тобто до армії його не взяли.