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У Хусті на Закарпатті чоловік влаштував стрілянину біля ТЦК та кинув димову шашку. ВIДЕО

На Закарпатті колишній військовий 14 листопада зчинив стрілянину поблизу Хустського ТЦК через те, що його не мобілізовують. Внаслідок його дій ніхто не постраждав, на чоловіка склали адмінпротокол.

Як інформує Цензор.НЕТ,  в коментарі Укрінформу повідомила речниця ГУНП в Закарпатській області Ганна Дан.

"Це місцевий житель, військовий, він здійснював постріли зі стартового шумового пістолета біля будівлі ТЦК. На місце стрілянини викликали наряд поліції, чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство)", - повідомила вона.

Дан додала, що жодна людина внаслідок дій чоловіка не постраждала, погроз він також нікому не висловлював.

За інформацією Суспільного з джерел у правоохоронних органах, затриманий – колишній військовий, який звільнився із ЗСУ за станом здоров'я. Джерела кажуть, що "чоловік стріляв, бо розізлився, що його не хочуть мобілізувати".

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Автор: 

стрілянина (1781) ТЦК та СП (571) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+15
колишній військовий 14 листопада зчинив стрілянину поблизу Хустського ТЦК через те, що його не мобілізовують
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15.11.2024 14:02
+11
А ТЦК зчасто робить назло. Бажаєш служити - не мобілізовують. Не бажаєш- мобілізовують. Так зелена влада робить ЗСУ малоефективним. Мабуть навмисно. Їм не треба вмотивовані солдати.
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15.11.2024 14:06
+7
Ламає систему - всі в шоці
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15.11.2024 14:02
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колишній військовий 14 листопада зчинив стрілянину поблизу Хустського ТЦК через те, що його не мобілізовують
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15.11.2024 14:02 Відповісти
Ну якщо добровольців не беруть, значить все ок з особовим складом. не треба тут *******, що людей не вистачає.

В принципі Бутусов те саме каже, що людей достатньо.
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15.11.2024 14:02 Відповісти
Скоріш за все має захворювання або травму, яка дозволяє списатись в будь-який момент
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15.11.2024 14:06 Відповісти
скоріш за все з нього не вийде витребувати хабар.
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15.11.2024 14:07 Відповісти
Ну якщо без стьобу і гумору - може у нього захворювання. У мене побратима з виразкою шлунку не беруть, хоча він просився. Просто нормальні лікарі і нормальні люди в ТЦК в тому
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15.11.2024 14:10 Відповісти
такі випадки - рідкість зараз.
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15.11.2024 14:11 Відповісти
Та зрозуміло... Я про те, що може і таке бути
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15.11.2024 14:12 Відповісти
Тому і не взяли, мабуть, що він сам просився. А коли примусово мобілізують і є виразка шлунку, то все рівно мобілізують. В ЗСУ імені Сирського наразі не потрібні мотивовані бійці. Вони зразу тебе привчають, що по твоєму не буде. Буде навпаки. Що ти гвинтік зеленої системи.
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15.11.2024 17:35 Відповісти
Ламає систему - всі в шоці
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15.11.2024 14:02 Відповісти
Не хочуть мобілізувати. Выглядит здоровым, чем он хуже туберкулезников и больных спидом.
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15.11.2024 14:04 Відповісти
А якщо людина психічно нездорова? Захворювання бувають різні.
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15.11.2024 14:15 Відповісти
А ТЦК зчасто робить назло. Бажаєш служити - не мобілізовують. Не бажаєш- мобілізовують. Так зелена влада робить ЗСУ малоефективним. Мабуть навмисно. Їм не треба вмотивовані солдати.
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15.11.2024 14:06 Відповісти
Ти маєш власний такий досвід,чи тільки щоб "лайна на вентилятор накидати" ?
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16.11.2024 10:50 Відповісти
У мене дуже багато знайомих на початку 2022 стояли черги в ТЦК, але їх відправили додому.
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16.11.2024 15:33 Відповісти
Висновок-на фронті не потрібні мотивовані та досвідчені військові, бо складніше буде ''сирку'' здавати території України.
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15.11.2024 14:07 Відповісти
Ну, не відомо яке у нього захворювання. Може там з психікою проблеми, тому і не дозволяють, від гріха подалі
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15.11.2024 14:31 Відповісти
Не знаю діагнозу, але в моєму місті не так давно мобілізували чоловіка, котрий був на обліку в психіатра і не міг отримати через це водійське посвідчення. Висновок - придатний.
Тому не уявляю що таке потрібно мати, щоб не хотіли брати.
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15.11.2024 15:12 Відповісти
В карти програвся от і ісполняє
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15.11.2024 14:35 Відповісти
У 2022 році проходив ВЛК та познайомився у чергах в ТЦК з хлопцем, який прийшов добровольцем, але було видно, що в нього якісь розлади з головою. Я не спец у цих питаннях, але було видно. Розмовляв з тормозами, погляд дивний. Роботи в нього не було, вирішив в армію піти.
Ну думаю, шансів у тебе не багато...
Потім зустрічаю його в Приватбанку, він відкриває картки для себе і дружини щоб отримувати зарплату. На руках якась довідка з ТЦК для відкриття цих рахунків. Каже: їду в учебку.
Я був у шоці. Хвора людина. Видно не озброєним оком. Чи інсульт був, чи щось вроджене. Але є дружина. На ВЛК нічого не побачили - здоровий.
Через кілька місяців побачив його на базарі, тобто до армії його не взяли.
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15.11.2024 20:56 Відповісти
 
 