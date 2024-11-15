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На Закарпатті затримали чоловіків, які підпалили службовий автомобіль на замовлення спецслужб РФ

Підпал авто на Закарпатті

Поліція затримала двох підозрюваних у підпалі службового автомобіля на поліцейській станції у селищі Ясіня Закарпатської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Закарпаття.

Вночі 13 листопада до поліції надійшло повідомлення від ДСНС про пожежу на території поліцейської станції в Ясіні. Слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія, які прибули на місце, зафіксували сліди умисного підпалу. Вогнем було повністю знищено службовий автомобіль Nissan Patrol і частково пошкоджено припаркований поруч ЗАЗ Lanos.

За допомогою системи відеоспостереження "Безпечне Закарпаття" протягом доби вдалося встановити підозрюваних. Ними виявилися двоє 22-річних місцевих жителів, яких, за попередньою інформацією, завербували російські спецслужби через соцмережі, обіцяючи винагороду за підпал. Зловмисники зафіксували свій злочин на відео та передали замовникам, проте оплату так і не отримали.

Обох підозрюваних затримано згідно зі статтею 208 КПК України. Слідчі ГУНП в Закарпатській області кваліфікують їхні дії за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення чужого майна шляхом підпалу), що передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вчиняли підпали та шпигували для РФ: Двох агентів російських спецслужб затримали на Запоріжжі та Волині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

підпал (671) Закарпатська область (2046)


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"Підпалили службового авто" - Мені не розумію, про ким цьому.
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15.11.2024 09:59 Відповісти
Такі дії слід кваліфікувати як державна зрада, і давати довічно на уранових рудниках
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15.11.2024 10:21 Відповісти
На гіляку... .
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15.11.2024 10:39 Відповісти
Усі кому до 25 років можуть творити все що завгодно. Онижедєті.
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15.11.2024 10:44 Відповісти
Брехня і маніпуляція.
Пояснюю чому:
спалене поліцейське авто марки Нісан Патрол декілька тижнів тому було "засвічене" під час рейду поліції області по так званим "чорним лісорубам", тоді навіть стрілянина була. І вся та "мафія" зробила "попередження" виконавцям і організаторам того рейду, що спочатку авто, потім будинки.
Це ж не вперше відбувається.
Якщо хтось пам"ятає - схожа ситуація була з бурштинокопачами в 2014 році, коли "рішалам" постріляли і перевернули машини а самих добряче від3,14здили, тих хто не встиг втекти.
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15.11.2024 10:59 Відповісти
 
 