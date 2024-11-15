На Закарпатті затримали чоловіків, які підпалили службовий автомобіль на замовлення спецслужб РФ

Поліція затримала двох підозрюваних у підпалі службового автомобіля на поліцейській станції у селищі Ясіня Закарпатської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Закарпаття.

Вночі 13 листопада до поліції надійшло повідомлення від ДСНС про пожежу на території поліцейської станції в Ясіні. Слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія, які прибули на місце, зафіксували сліди умисного підпалу. Вогнем було повністю знищено службовий автомобіль Nissan Patrol і частково пошкоджено припаркований поруч ЗАЗ Lanos.

За допомогою системи відеоспостереження "Безпечне Закарпаття" протягом доби вдалося встановити підозрюваних. Ними виявилися двоє 22-річних місцевих жителів, яких, за попередньою інформацією, завербували російські спецслужби через соцмережі, обіцяючи винагороду за підпал. Зловмисники зафіксували свій злочин на відео та передали замовникам, проте оплату так і не отримали.

Обох підозрюваних затримано згідно зі статтею 208 КПК України. Слідчі ГУНП в Закарпатській області кваліфікують їхні дії за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення чужого майна шляхом підпалу), що передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

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