На Закарпатті затримали чоловіків, які підпалили службовий автомобіль на замовлення спецслужб РФ
Поліція затримала двох підозрюваних у підпалі службового автомобіля на поліцейській станції у селищі Ясіня Закарпатської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Закарпаття.
Вночі 13 листопада до поліції надійшло повідомлення від ДСНС про пожежу на території поліцейської станції в Ясіні. Слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія, які прибули на місце, зафіксували сліди умисного підпалу. Вогнем було повністю знищено службовий автомобіль Nissan Patrol і частково пошкоджено припаркований поруч ЗАЗ Lanos.
За допомогою системи відеоспостереження "Безпечне Закарпаття" протягом доби вдалося встановити підозрюваних. Ними виявилися двоє 22-річних місцевих жителів, яких, за попередньою інформацією, завербували російські спецслужби через соцмережі, обіцяючи винагороду за підпал. Зловмисники зафіксували свій злочин на відео та передали замовникам, проте оплату так і не отримали.
Обох підозрюваних затримано згідно зі статтею 208 КПК України. Слідчі ГУНП в Закарпатській області кваліфікують їхні дії за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення чужого майна шляхом підпалу), що передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.
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Пояснюю чому:
спалене поліцейське авто марки Нісан Патрол декілька тижнів тому було "засвічене" під час рейду поліції області по так званим "чорним лісорубам", тоді навіть стрілянина була. І вся та "мафія" зробила "попередження" виконавцям і організаторам того рейду, що спочатку авто, потім будинки.
Це ж не вперше відбувається.
Якщо хтось пам"ятає - схожа ситуація була з бурштинокопачами в 2014 році, коли "рішалам" постріляли і перевернули машини а самих добряче від3,14здили, тих хто не встиг втекти.