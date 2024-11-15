На Закарпатье задержали мужчин, которые подожгли служебный автомобиль по заказу спецслужб РФ

Полиция задержала двух подозреваемых в поджоге служебного автомобиля на полицейской станции в поселке Ясиня Закарпатской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Закарпатья.

Ночью 13 ноября в полицию поступило сообщение от ГСЧС о пожаре на территории полицейской станции в Ясине. Следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория, прибывшие на место, зафиксировали следы умышленного поджога. Огнем был полностью уничтожен служебный автомобиль Nissan Patrol и частично поврежден припаркованный рядом ЗАЗ Lanos.

С помощью системы видеонаблюдения "Безопасное Закарпатье" в течение суток удалось установить подозреваемых. Ими оказались двое 22-летних местных жителей, которых, по предварительной информации, завербовали российские спецслужбы через соцсети, обещая вознаграждение за поджог. Злоумышленники зафиксировали свое преступление на видео и передали заказчикам, однако оплату так и не получили.

Оба подозреваемых задержаны согласно статье 208 УПК Украины. Следователи ГУНП в Закарпатской области квалифицируют их действия по ч. 2 ст. 194 УК (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога), что предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

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