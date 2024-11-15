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На Закарпатье задержали мужчин, которые подожгли служебный автомобиль по заказу спецслужб РФ

Підпал авто на Закарпатті

Полиция задержала двух подозреваемых в поджоге служебного автомобиля на полицейской станции в поселке Ясиня Закарпатской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Закарпатья.

Ночью 13 ноября в полицию поступило сообщение от ГСЧС о пожаре на территории полицейской станции в Ясине. Следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория, прибывшие на место, зафиксировали следы умышленного поджога. Огнем был полностью уничтожен служебный автомобиль Nissan Patrol и частично поврежден припаркованный рядом ЗАЗ Lanos.

С помощью системы видеонаблюдения "Безопасное Закарпатье" в течение суток удалось установить подозреваемых. Ими оказались двое 22-летних местных жителей, которых, по предварительной информации, завербовали российские спецслужбы через соцсети, обещая вознаграждение за поджог. Злоумышленники зафиксировали свое преступление на видео и передали заказчикам, однако оплату так и не получили.

Оба подозреваемых задержаны согласно статье 208 УПК Украины. Следователи ГУНП в Закарпатской области квалифицируют их действия по ч. 2 ст. 194 УК (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога), что предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Смотрите также: Совершали поджоги и шпионили для РФ: Двух агентов российских спецслужб задержали на Запорожье и Волыни, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

поджог (1064) Закарпатская область (2578)


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"Підпалили службового авто" - Мені не розумію, про ким цьому.
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15.11.2024 09:59 Ответить
Такі дії слід кваліфікувати як державна зрада, і давати довічно на уранових рудниках
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15.11.2024 10:21 Ответить
На гіляку... .
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15.11.2024 10:39 Ответить
Усі кому до 25 років можуть творити все що завгодно. Онижедєті.
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15.11.2024 10:44 Ответить
Брехня і маніпуляція.
Пояснюю чому:
спалене поліцейське авто марки Нісан Патрол декілька тижнів тому було "засвічене" під час рейду поліції області по так званим "чорним лісорубам", тоді навіть стрілянина була. І вся та "мафія" зробила "попередження" виконавцям і організаторам того рейду, що спочатку авто, потім будинки.
Це ж не вперше відбувається.
Якщо хтось пам"ятає - схожа ситуація була з бурштинокопачами в 2014 році, коли "рішалам" постріляли і перевернули машини а самих добряче від3,14здили, тих хто не встиг втекти.
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15.11.2024 10:59 Ответить
 
 