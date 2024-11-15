На Закарпатье задержали мужчин, которые подожгли служебный автомобиль по заказу спецслужб РФ
Полиция задержала двух подозреваемых в поджоге служебного автомобиля на полицейской станции в поселке Ясиня Закарпатской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Закарпатья.
Ночью 13 ноября в полицию поступило сообщение от ГСЧС о пожаре на территории полицейской станции в Ясине. Следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория, прибывшие на место, зафиксировали следы умышленного поджога. Огнем был полностью уничтожен служебный автомобиль Nissan Patrol и частично поврежден припаркованный рядом ЗАЗ Lanos.
С помощью системы видеонаблюдения "Безопасное Закарпатье" в течение суток удалось установить подозреваемых. Ими оказались двое 22-летних местных жителей, которых, по предварительной информации, завербовали российские спецслужбы через соцсети, обещая вознаграждение за поджог. Злоумышленники зафиксировали свое преступление на видео и передали заказчикам, однако оплату так и не получили.
Оба подозреваемых задержаны согласно статье 208 УПК Украины. Следователи ГУНП в Закарпатской области квалифицируют их действия по ч. 2 ст. 194 УК (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога), что предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
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Пояснюю чому:
спалене поліцейське авто марки Нісан Патрол декілька тижнів тому було "засвічене" під час рейду поліції області по так званим "чорним лісорубам", тоді навіть стрілянина була. І вся та "мафія" зробила "попередження" виконавцям і організаторам того рейду, що спочатку авто, потім будинки.
Це ж не вперше відбувається.
Якщо хтось пам"ятає - схожа ситуація була з бурштинокопачами в 2014 році, коли "рішалам" постріляли і перевернули машини а самих добряче від3,14здили, тих хто не встиг втекти.