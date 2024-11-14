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Совершали поджоги и шпионили для РФ: Двух агентов российских спецслужб задержали на Запорожье и Волыни, - СБУ. ФОТОрепортаж

Двух агентов спецслужб РФ, которые шпионили за Силами обороны и совершали поджоги в Запорожской и Волынской областях, задержали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В Запорожье был задержан 31-летний наркозависимый, который ранее провел в тюрьме 6 лет за кражи, а после выхода на свободу был дистанционно завербован оккупантами.

По указанию РФ мужчина поджег служебный автомобиль ВСУ, который проходил техобслуживание после боевых задач на фронте. Также он отслеживал наличие личного состава на местах дислокации Сил обороны.

"Рашисты пытались получить эту информацию для подготовки новых воздушных ударов по городу. Правоохранители задержали вражеского агента на попытке поджога очередного авто. Одновременно СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны на территории прифронтового города", - говорится в сообщении.

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В Волынской области задержали 18-летнего парня, который сжег релейный шкаф на линии железнодорожного сообщения вблизи областного центра.

Такое задание он получил от представителя спецслужб РФ, который дистанционно привлек молодого человека к сотрудничеству через российские Телеграм-каналы по поиску "легких" заработков.

Обоим сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога по предварительному сговору группой лиц).

В данный момент они находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Здійснювали підпали та шпигували за ЗСУ: Затримано двох агентів ФСБ у Запорізькій та Волинській областях
Здійснювали підпали та шпигували за ЗСУ: Затримано двох агентів ФСБ у Запорізькій та Волинській областях
Здійснювали підпали та шпигували за ЗСУ: Затримано двох агентів ФСБ у Запорізькій та Волинській областях
Здійснювали підпали та шпигували за ЗСУ: Затримано двох агентів ФСБ у Запорізькій та Волинській областях
Здійснювали підпали та шпигували за ЗСУ: Затримано двох агентів ФСБ у Запорізькій та Волинській областях

Автор: 

поджог (1071) СБУ (19898) Запорожская область (3083) Волынская область (996)


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''Оні жє мальчікі в трусєках'' Таких неможна мобілізувати. Ще цікаво чим батьки ''дихають''?
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14.11.2024 10:15 Ответить
ну мобілізують таких до тебе в відділення, і що ти з ними будеш робити? а, диванний воєн?
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14.11.2024 13:55 Ответить
Скільки можна зі зрадників України робити агентів. Агент це щось друге, а зрадник він і є зрадник
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14.11.2024 10:35 Ответить
За пару місяців вава підпише капітуляцію і їх відпустять
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14.11.2024 10:42 Ответить
Швидше за все, це буде окремим пунктом.
Не даремно ж на посади голів ОВА ставлять силовиків.
Тепер есбеушник на цій посаді і у нас на Волині...
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14.11.2024 11:16 Ответить
Це наслідок бездарної політики "какая разница" і відсутності під час війни патріотичного виховання.
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14.11.2024 11:14 Ответить
Навіщо цю сволоч кормити до кінця життя?Шмальнути при затриманні(вложити в руки зброю),вчинив збройний супротив,або в тюрязі хай в'язні придушать,щоб суки знали- життя в Україні для них не буде. А, коли втічуть
за кордон , і там ліквідувати.
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14.11.2024 12:35 Ответить
 
 