Совершали поджоги и шпионили для РФ: Двух агентов российских спецслужб задержали на Запорожье и Волыни, - СБУ. ФОТОрепортаж

Двух агентов спецслужб РФ, которые шпионили за Силами обороны и совершали поджоги в Запорожской и Волынской областях, задержали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В Запорожье был задержан 31-летний наркозависимый, который ранее провел в тюрьме 6 лет за кражи, а после выхода на свободу был дистанционно завербован оккупантами.

По указанию РФ мужчина поджег служебный автомобиль ВСУ, который проходил техобслуживание после боевых задач на фронте. Также он отслеживал наличие личного состава на местах дислокации Сил обороны.

"Рашисты пытались получить эту информацию для подготовки новых воздушных ударов по городу. Правоохранители задержали вражеского агента на попытке поджога очередного авто. Одновременно СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны на территории прифронтового города", - говорится в сообщении.

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В Волынской области задержали 18-летнего парня, который сжег релейный шкаф на линии железнодорожного сообщения вблизи областного центра.

Такое задание он получил от представителя спецслужб РФ, который дистанционно привлек молодого человека к сотрудничеству через российские Телеграм-каналы по поиску "легких" заработков.

Обоим сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога по предварительному сговору группой лиц).

В данный момент они находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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