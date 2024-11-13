Навела ракеты на школу: к 15 годам тюрьмы приговорили агентку ФСБ в Донецкой области, - СБУ
Агентку ФСБ, которая корректировала обстрелы и шпионила за локациями Сил обороны в Донецкой области, приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По наводке женщины в августе 2022 года оккупанты ударили по местной школе, в результате чего она была разрушена до основания.
"После "прилета" агент прибыла на место происшествия для фиксации масштабов разрушений и направления соответствующего "отчета" российскому куратору. Кроме этого агент подготовила еще несколько координат для огневого поражения украинских школ и детских садов. Впрочем, она не успела их передать оккупантам, поскольку была задержана контрразведкой СБУ" ,- говорится в сообщении.
Агенткой оказалась местная безработная, которую ФСБ дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения РФ.
Кроме корректировки женщина также разведывала локации базирования и перемещения украинских войск в районах Краматорска, Константиновки и Торецка. Полученные сведения злоумышленница передавала оккупантам через мессенджер.
ФСБ обещала женщине в случае оккупации региона "должность" в рядах оккупационной администрации РФ.
Она была признана виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и приговорена к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
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Я вообще думаю что если в игру сбу поиграло и навеьо лапотные ракеты на самих лаптей пару раз, бабульке впаяли чисто формально а потом и выпустят.