Навела ракеты на школу: к 15 годам тюрьмы приговорили агентку ФСБ в Донецкой области, - СБУ

Агентку ФСБ, которая корректировала обстрелы и шпионила за локациями Сил обороны в Донецкой области, приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По наводке женщины в августе 2022 года оккупанты ударили по местной школе, в результате чего она была разрушена до основания.

"После "прилета" агент прибыла на место происшествия для фиксации масштабов разрушений и направления соответствующего "отчета" российскому куратору. Кроме этого агент подготовила еще несколько координат для огневого поражения украинских школ и детских садов. Впрочем, она не успела их передать оккупантам, поскольку была задержана контрразведкой СБУ" ,- говорится в сообщении.

Агенткой оказалась местная безработная, которую ФСБ дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения РФ.

Также читайте: Задержан агент ГРУ РФ, который поджигал машины Сил обороны в Чернигове и планировал убийства наших воинов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кроме корректировки женщина также разведывала локации базирования и перемещения украинских войск в районах Краматорска, Константиновки и Торецка. Полученные сведения злоумышленница передавала оккупантам через мессенджер.

ФСБ обещала женщине в случае оккупации региона "должность" в рядах оккупационной администрации РФ.

Она была признана виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и приговорена к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте: Руководителя штаба ракетных кораблей ЧФ РФ Транковского ликвидировала СБУ в оккупированном Севастополе, - источник. ВИДЕО