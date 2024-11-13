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Новости Война
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Навела ракеты на школу: к 15 годам тюрьмы приговорили агентку ФСБ в Донецкой области, - СБУ

Коригувальницю на Донеччині засудили до 15 років тюрми

Агентку ФСБ, которая корректировала обстрелы и шпионила за локациями Сил обороны в Донецкой области, приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По наводке женщины в августе 2022 года оккупанты ударили по местной школе, в результате чего она была разрушена до основания.

"После "прилета" агент прибыла на место происшествия для фиксации масштабов разрушений и направления соответствующего "отчета" российскому куратору. Кроме этого агент подготовила еще несколько координат для огневого поражения украинских школ и детских садов. Впрочем, она не успела их передать оккупантам, поскольку была задержана контрразведкой СБУ" ,- говорится в сообщении.

Агенткой оказалась местная безработная, которую ФСБ дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения РФ.

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Кроме корректировки женщина также разведывала локации базирования и перемещения украинских войск в районах Краматорска, Константиновки и Торецка. Полученные сведения злоумышленница передавала оккупантам через мессенджер.

ФСБ обещала женщине в случае оккупации региона "должность" в рядах оккупационной администрации РФ.

Она была признана виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и приговорена к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте: Руководителя штаба ракетных кораблей ЧФ РФ Транковского ликвидировала СБУ в оккупированном Севастополе, - источник. ВИДЕО

Автор: 

приговор (1216) СБУ (19889) Донецкая область (9621)


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От скотиняка...Наверняка наши воины размещались в строениях на постой...И эта ***** наводила кацапскую арту.Это сплошь и рядом в зоне боевых действий.Там спецслужбам надо работать не покладая рук,бо там такого дерьма в избытке...
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13.11.2024 16:22 Ответить
Щось я нічого не розумію. За бугром 15 років дали фрукту за злив інформації в пресу, а тут лише15 за антиукраїнську діяльність з тяжкими наслідками. Чи не занадто наші закони добрі?
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13.11.2024 16:48 Ответить
Ну тетка слила видать своих кураторов да еще перед этим крепко поморочила под присмотром сбу им помидоры
Я вообще думаю что если в игру сбу поиграло и навеьо лапотные ракеты на самих лаптей пару раз, бабульке впаяли чисто формально а потом и выпустят.
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13.11.2024 17:04 Ответить
 
 