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Навела ракети на школу: до 15 років тюрми засудили агентку ФСБ на Донеччині, - СБУ

Коригувальницю на Донеччині засудили до 15 років тюрми

Агентці ФСБ, яка коригувала обстріли та шпигувала за локаціями Сил оборони на Донеччині, засудили до 15 років тюрми із конфіскацією майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За наведенням жінки у серпня 2022 року окупанти вдарили по місцевій школі, внаслідок чого її було зруйновано вщент.

"Після "прильоту" агентка прибула на місце події для фіксації масштабів руйнувань та направлення відповідного "звіту" російському куратору. Крім цього агентка підготувала ще декілька координат для вогневого ураження українських шкіл і дитячих садків. Утім, вона не встигла їх передати окупантам, оскільки була затримана контррозвідкою СБУ" ,- йдеться в повідомленні.

Агенткою виявилася місцева безробітна, яку ФСБ дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Також читайте: Затримано агента ГРУ РФ, який палив автівки Сил оборони у Чернігові та планував убивства наших воїнів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Окрім коригування жінка також розвідувала локації базування та переміщення українських військ у районах Краматорська, Костянтинівки і Торецька. Отримані відомості зловмисниця передавала окупантам через месенджер.

ФСБ обіцяла жінці в разі окупації регіону "посаду" у лавах окупаційної адміністрації РФ.

Її було визнано винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: Керівника штабу ракетних кораблів ЧФ РФ Транковського ліквідувала СБУ в окупованому Севастополі, - джерело. ВIДЕО

Автор: 

вирок (1064) СБУ (12788) Донецька область (8368)


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От скотиняка...Наверняка наши воины размещались в строениях на постой...И эта ***** наводила кацапскую арту.Это сплошь и рядом в зоне боевых действий.Там спецслужбам надо работать не покладая рук,бо там такого дерьма в избытке...
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13.11.2024 16:22 Відповісти
Щось я нічого не розумію. За бугром 15 років дали фрукту за злив інформації в пресу, а тут лише15 за антиукраїнську діяльність з тяжкими наслідками. Чи не занадто наші закони добрі?
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13.11.2024 16:48 Відповісти
Ну тетка слила видать своих кураторов да еще перед этим крепко поморочила под присмотром сбу им помидоры
Я вообще думаю что если в игру сбу поиграло и навеьо лапотные ракеты на самих лаптей пару раз, бабульке впаяли чисто формально а потом и выпустят.
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13.11.2024 17:04 Відповісти
 
 