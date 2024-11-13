Керівника штабу ракетних кораблів ЧФ РФ Транковського ліквідувала СБУ в окупованому Севастополі, - джерело. ВIДЕО

СБУ провела спецоперацію в окупованому Севастополі. Було підірвано авто керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів ЧФ РФ Валерія Транковського, внаслідок чого йому відірвало ноги. Згодом він помер від втрати крові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Валерій Транковський - воєнний злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних в Україні.

Відомо, що він обстріляв Вінницю "Калібрами" в липні 2022 року. Тоді загинуло 29 цивільних жителів. Також він неодноразово обстрілював Одесу та інші міста, внаслідок чого гинуло багато цивільних.

Російські ЗМІ зазначають, що за Транковським вели стеження близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій було приведено в дію дистанційно.

Раніше російські ЗМІ повідомили про підрив авто в окупованому Севастополі.

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