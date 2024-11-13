170 окупантів і понад 30 одиниць ворожої техніки знищено на південному напрямку, - Сили оборони
Сили оборони Півдня України продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати ворога та техніку різного типу. Так, за минулу добу було знищено 170 окупантів і понад 30 одиниць їхньої техніки.
Про це повідомили в Силах оборони півдня, передає Цензор.НЕТ.
Ситуація на півдні
За минулу добу противник здійснив 280 ударів по позиціях наших захисників та прифронтових населених пунктах. Завдав 14 авіаційних ударів, з них 9 прийшлося по Запорізькому напрямку. Ворог скинув 31 КАБ та випустив понад 40 НАРів.
Крім того, окупаційні війська не припиняють і дроновий терор, застосували майже 400 ударних дронів-камікадзе, скидали осколкові боєприпаси різних модифікацій.
Також ворог продовжує штурми наших позицій. За минулу добу 10 разів вдавався до них, зокрема здійснив 5 - на Придніпровському напрямку.
На Времівському напрямку окупанти також не припиняють аеророзвідку для підготовки чергових спроб штурмових дій.
Втрати окупантів на півдні
Так, за минулу добу ворожі втрати становлять:
- 4 гармати, в т.ч. самохідна гаубиця "Акація";
- 2 танки;
- 3 міномети;
- 2 одиниці БпЛА типу "Shahed-136";
- 14 одиниць авто та бронетехніки;
- 4 розвідувальні БпЛА ("Суперкам" та "Гранат-2");
- 4 станцій РЕБ, з них 3 - "Гроза";
- 3 мотоцикли;
- 1 генератор;
- 2 камери відеоспостереження;
- 14 бліндажів;
- 3 вогневі позиції;
- 1 спостережний та контрольно-пропускний пункти.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 714 380 російських загарбників
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