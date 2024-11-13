170 окупантів і понад 30 одиниць ворожої техніки знищено на південному напрямку, - Сили оборони

Сили оборони Півдня України продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати ворога та техніку різного типу. Так, за минулу добу було знищено 170 окупантів і понад 30 одиниць їхньої техніки.

Про це повідомили в Силах оборони півдня, передає Цензор.НЕТ.

Ситуація на півдні

За минулу добу противник здійснив 280 ударів по позиціях наших захисників та прифронтових населених пунктах. Завдав 14 авіаційних ударів, з них 9 прийшлося по Запорізькому напрямку. Ворог скинув 31 КАБ та випустив понад 40 НАРів.

Крім того, окупаційні війська не припиняють і дроновий терор, застосували майже 400 ударних дронів-камікадзе, скидали осколкові боєприпаси різних модифікацій.

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Також ворог продовжує штурми наших позицій. За минулу добу 10 разів вдавався до них, зокрема здійснив 5 - на Придніпровському напрямку.



На Времівському напрямку окупанти також не припиняють аеророзвідку для підготовки чергових спроб штурмових дій.

Втрати окупантів на півдні

Так, за минулу добу ворожі втрати становлять:

4 гармати, в т.ч. самохідна гаубиця "Акація";

2 танки;

3 міномети;

2 одиниці БпЛА типу "Shahed-136";

14 одиниць авто та бронетехніки;

4 розвідувальні БпЛА ("Суперкам" та "Гранат-2");

4 станцій РЕБ, з них 3 - "Гроза";

3 мотоцикли;

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1 генератор;

2 камери відеоспостереження;

14 бліндажів;

3 вогневі позиції;

1 спостережний та контрольно-пропускний пункти.

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Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 714 380 російських загарбників