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Прикордонники знищили ударом дроном-камікадзе БТР-70 російських загарбників. ВIДЕО

Прикордонники знищили ударом дроном-камікадзе БТР-70 російських загарбників.

Відповідне відео роботи наших захисників опублікувала пресслужба Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

На опублікованих кадрах зафіксовано кілька уражень російського бронетранспортера, після одного з них машина спалахнула.

Також дивіться: Нацгвардійці відбили ворожий штурм, знищивши два танки на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) знищення (7227) БТР (279)


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Отак подивишся здаля
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима- блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - скотина!
Т. Шевченко.
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12.11.2024 22:36 Відповісти
 
 