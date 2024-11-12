Прикордонники знищили ударом дроном-камікадзе БТР-70 російських загарбників. ВIДЕО

Прикордонники знищили ударом дроном-камікадзе БТР-70 російських загарбників.

Відповідне відео роботи наших захисників опублікувала пресслужба Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

На опублікованих кадрах зафіксовано кілька уражень російського бронетранспортера, після одного з них машина спалахнула.

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