Прикордонники знищили ударом дроном-камікадзе БТР-70 російських загарбників. ВIДЕО
Прикордонники знищили ударом дроном-камікадзе БТР-70 російських загарбників.
Відповідне відео роботи наших захисників опублікувала пресслужба Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
На опублікованих кадрах зафіксовано кілька уражень російського бронетранспортера, після одного з них машина спалахнула.
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На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима- блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - скотина!
Т. Шевченко.