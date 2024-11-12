Нацгвардійці відбили ворожий штурм, знищивши два танки на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Нацгвардійці відбили спробу штурму, знищивши 2 танки на Запорізькому напрямку. Окупаційні війська РФ здійснили спробу штурму позицій Сил оборони. Із залученням двох танків ворожа група піхоти намагалася прорватися у визначений район оборони українських захисників. В бойову роботу проти ворожої техніки одразу включилися аеророзвідники 11-ої бригади імені Грушевського.
Оператори дронів уразили обидва танки, не дивлячись на "захист". Після чого танки були змушені зупинитися і були спалені повторними ударами, інформує Цензор.НЕТ.
Далі в роботу включились піхотні підрозділи НГУ і повністю знищили наступаючу групу та екіпажі підбитих танків.
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