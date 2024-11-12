Російські солдати на ходу вистрибують з багі, аби врятуватися від атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО
На Покровському напрямку бійці 109-ої окремої бригади територіальної оборони знищили російські "буханки", багі та ліквідували кількох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної операції операторів дронів опублікований у соцмережах.
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Алекс Скела, 1958 р. н.
показати весь коментар12.11.2024 19:24 Відповісти Мені подобається 2
Леопольд #594959
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Леопольд #594959
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alexandr shamov
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Danger Zone
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Владислав Сварчевський
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