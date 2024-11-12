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Російські солдати на ходу вистрибують з багі, аби врятуватися від атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО

На Покровському напрямку бійці 109-ої окремої бригади територіальної оборони знищили російські "буханки", багі та ліквідували кількох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної операції операторів дронів опублікований у соцмережах.

Також дивіться: Після атаки безпілотника поранений окупант підірвав себе гранатою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227)


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12.11.2024 19:24 Відповісти
опять тащишь с Немитой картинки avatars.mds.yandex.net
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12.11.2024 19:40 Відповісти
без ВПН не покаже
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12.11.2024 19:43 Відповісти
Блин, зачетное селфи. ГУДСТВЕННО.
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12.11.2024 19:50 Відповісти
Останній кадр - начебто дуже велика бджілка прилетіла мед збирати. Зібрала.
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12.11.2024 21:36 Відповісти
Бойцовый Кот)
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13.11.2024 00:32 Відповісти
 
 