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Новости Видео Война
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Российские солдаты на ходу выпрыгивают из багги, чтобы спастись от атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО

На Покровском направлении бойцы 109-й отдельной бригады территориальной обороны уничтожили российские "буханки", багги и ликвидировали нескольких оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной операции операторов дронов опубликована в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (19210) уничтожение (6916)


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12.11.2024 19:24 Ответить
опять тащишь с Немитой картинки avatars.mds.yandex.net
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12.11.2024 19:40 Ответить
без ВПН не покаже
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12.11.2024 19:43 Ответить
Блин, зачетное селфи. ГУДСТВЕННО.
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12.11.2024 19:50 Ответить
Останній кадр - начебто дуже велика бджілка прилетіла мед збирати. Зібрала.
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12.11.2024 21:36 Ответить
Бойцовый Кот)
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13.11.2024 00:32 Ответить
 
 