Российские солдаты на ходу выпрыгивают из багги, чтобы спастись от атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО
На Покровском направлении бойцы 109-й отдельной бригады территориальной обороны уничтожили российские "буханки", багги и ликвидировали нескольких оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной операции операторов дронов опубликована в соцсетях.
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Алекс Скела, 1958 р. н.
показать весь комментарий12.11.2024 19:24 Ответить Мне нравится 2
Леопольд #594959
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Леопольд #594959
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alexandr shamov
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Danger Zone
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Владислав Сварчевський
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