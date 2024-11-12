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После атаки беспилотника раненый оккупант подорвал себя гранатой. ВИДЕО

Украинский дрон-камикадзе атаковал оккупанта среди поля. После ранения российский солдат покончил с собой и подорвался на гранате.

Как информирует Цензор.НЕТ, самоубийство захватчика сняли бойцы 141-й отдельной пехотной бригады.

Смотрите также: Дрон-камикадзе догоняет оккупанта, который едет на мотоцикле на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) самоубийство (999)


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Топ комментарии
+5
Бажано , щоби всі окупанти повбивали себе і своїх друзяк 🙁
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12.11.2024 18:27
+5
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12.11.2024 18:46
+3
З яким же ж ентузіазмом вони це роблять. Таке враження, що життя їм не потрібно було з моменту народження. А отже ми їм просто допомагаємо пришвидшити момент його припинення.
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12.11.2024 18:34
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Бажано , щоби всі окупанти повбивали себе і своїх друзяк 🙁
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12.11.2024 18:27 Ответить
Для этого им нужно подогнать пару дронов с вавиной марьиванной(лечебной).
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12.11.2024 19:32 Ответить
З яким же ж ентузіазмом вони це роблять. Таке враження, що життя їм не потрібно було з моменту народження. А отже ми їм просто допомагаємо пришвидшити момент його припинення.
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12.11.2024 18:34 Ответить
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12.11.2024 18:46 Ответить
Гранат не выдавать!!! Шара к накбздону...
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12.11.2024 18:55 Ответить
Типо, вместо гранат пусть "рабицу" носят с собой.
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12.11.2024 19:30 Ответить
Я такої кількості лауреатів премії Дарвіна ще не бачив. Може цим куклам якийсь чіп на самознищення вживляють.
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12.11.2024 18:56 Ответить
Після поранення російський солдат Джерело:

...а недавно были ******ми... шота цензор унюхал...
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12.11.2024 19:07 Ответить
Желаю, чтобы все!
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12.11.2024 19:19 Ответить
Оце я розумію-самогубство,а то ножиками себе штрикають....
А це-хароший кацап.Як казав Станиславський
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12.11.2024 19:25 Ответить
Станіславський.Очепятка.
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12.11.2024 19:29 Ответить
Трек -бомба !
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12.11.2024 19:57 Ответить
Так бывает, когда рашистская мразота изображает из себя Стальоне, шагая гордой походкой по земле, которая горит под ногами ублюдков!
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12.11.2024 20:03 Ответить
Цей точно не симулянт!
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13.11.2024 11:15 Ответить
 
 