После атаки беспилотника раненый оккупант подорвал себя гранатой. ВИДЕО
Украинский дрон-камикадзе атаковал оккупанта среди поля. После ранения российский солдат покончил с собой и подорвался на гранате.
Как информирует Цензор.НЕТ, самоубийство захватчика сняли бойцы 141-й отдельной пехотной бригады.
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+5 Amber
показать весь комментарий12.11.2024 18:27
+5 Алекс Скела, 1958 р. н.
показать весь комментарий12.11.2024 18:46
+3 Randall Flag #387882
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...а недавно были ******ми... шота цензор унюхал...
А це-хароший кацап.Як казав Станиславський