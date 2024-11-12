После атаки беспилотника раненый оккупант подорвал себя гранатой. ВИДЕО

Украинский дрон-камикадзе атаковал оккупанта среди поля. После ранения российский солдат покончил с собой и подорвался на гранате.

Как информирует Цензор.НЕТ, самоубийство захватчика сняли бойцы 141-й отдельной пехотной бригады.

Смотрите также: Дрон-камикадзе догоняет оккупанта, который едет на мотоцикле на Харьковщине. ВИДЕО