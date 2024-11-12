Дрон-камикадзе догоняет оккупанта, который едет на мотоцикле на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковских рубежах беспилотники 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили вражеские миномет, склад с БК, антенну РЭБ и Starlink. Также дроны-камикадзе атаковали российскую пехоту, которая скрывалась в зданиях и ликвидировали отдельных оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

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