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Дрон-камикадзе догоняет оккупанта, который едет на мотоцикле на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковских рубежах беспилотники 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили вражеские миномет, склад с БК, антенну РЭБ и Starlink. Также дроны-камикадзе атаковали российскую пехоту, которая скрывалась в зданиях и ликвидировали отдельных оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

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Харьковщина (5577) уничтожение (6916) 3-я Отдельная штурмовая бригада (418)


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Вбивати свинособак до останього..
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12.11.2024 17:34 Ответить
 
 