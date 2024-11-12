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Дрон-камікадзе наздоганяє окупанта, який їде на мотоциклі на Харківщині. ВIДЕО

На Харківськіх рубежах безпілотники 3-ої окремої штурмової бригади знищили ворожі міномет, склад з БК, антену РЕБ та Starlink. Також дрони-камікадзе атакували російську піхоту, яка переховувалася у будівлях та ліквідували поодиноких окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

Дивіться: Російські піхотинці під прицільним обстрілом Сил оборони намагаються переплисти річку. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) знищення (7227) 3 Окрема штурмова бригада (431)


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12.11.2024 17:34 Відповісти
 
 