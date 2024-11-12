Російські піхотинці під прицільним обстрілом Сил оборони намагаються переплисти річку. ВIДЕО

Воїни 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України під час ворожого штурму знищили 3 танки й 6 БМП росіян.

Невдалою виявилося і спроба трьох груп російської піхоти переправитися через річку на гумових човнах, інформує Цензор.НЕТ.

"Із півночі три групи піхоти спробували переправитися через річку. Цим вони викликали неабияке здивування й співчуття у наших побратимів. Бо збагнути таку тактику на здорову голову, ну, ніяк не можна: у холодній воді, на веслах, під прицільним обстрілом Сил оборони! Ось же вони, типові претенденти на Премію Дарвіна! Екіпажам човнів довелося зненацька відкрити сезон моржування, незабаром збагативши білком раціон місцевої річкової фауни", - повідомили бійці у дописі.

Дивіться: Тіло окупанта вилітає із окопу і падає під кущ за кілька метрів після скиду із українського дрона. ВIДЕО