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Російські піхотинці під прицільним обстрілом Сил оборони намагаються переплисти річку. ВIДЕО

Воїни 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України під час ворожого штурму знищили 3 танки й 6 БМП росіян.

Невдалою виявилося і спроба трьох груп російської піхоти переправитися через річку на гумових човнах, інформує Цензор.НЕТ.

"Із півночі три групи піхоти спробували переправитися через річку. Цим вони викликали неабияке здивування й співчуття у наших побратимів. Бо збагнути таку тактику на здорову голову, ну, ніяк не можна: у холодній воді, на веслах, під прицільним обстрілом Сил оборони! Ось же вони, типові претенденти на Премію Дарвіна! Екіпажам човнів довелося зненацька відкрити сезон моржування, незабаром збагативши білком раціон місцевої річкової фауни", - повідомили бійці у дописі.

Дивіться: Тіло окупанта вилітає із окопу і падає під кущ за кілька метрів після скиду із українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918) танк (2067) знищення (7227) 46 окрема десантно-штурмова бригада (58) БМП (410)


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розв1дка боэм , штрафники , видивляються вогнев1 точки
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12.11.2024 16:41 Відповісти
"Тече річенька, невеличенька. Схочу перескочу..."
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12.11.2024 16:41 Відповісти
Падлость грьобана.
( Красиво ж жарять хлопці) Але ..
Це все руйнація наших міст і полей.
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12.11.2024 17:01 Відповісти
шкода що у наших річках піраньї і крокодили не водяться..
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12.11.2024 18:44 Відповісти
"Бис! Дай ка ти ему еще пару раз... Для ума.! (с)
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12.11.2024 19:38 Відповісти
На Курахове пруть, суки.
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13.11.2024 10:43 Відповісти
 
 