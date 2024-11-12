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Тіло окупанта вилітає із окопу і падає під кущ за кілька метрів після скиду із українського дрона. ВIДЕО

Оператор дрона підрозділу "PERUN" із 79-ї ОДШБр влучним скидом ліквідував окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після скиду, тіло окупанта викинуло із окопу вибуховою хвилею і, пролетівши кілька метрів у повітрі, воно упало під кущем.

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Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199)


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Топ коментарі
+8
Вєчнага пальота
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12.11.2024 15:03
+3
Пальот над гнєздом кАкушкі
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12.11.2024 15:36
+3
... в інший мультивсесвіт. Мабуть, це було варте того, аби їхати з дому за тисячі кілометрів.
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12.11.2024 15:37
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Перепостився!
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12.11.2024 14:51 Відповісти
Пальот над гнєздом кАкушкі
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12.11.2024 15:36 Відповісти
... в інший мультивсесвіт. Мабуть, це було варте того, аби їхати з дому за тисячі кілометрів.
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12.11.2024 15:37 Відповісти
Дуже гарно!
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12.11.2024 14:53 Відповісти
"под кустом, под кустом, кто-то с вырваным ******,.." ))
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12.11.2024 14:58 Відповісти
Вєчнага пальота
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12.11.2024 15:03 Відповісти
кучно пішов...
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12.11.2024 15:17 Відповісти
Пущай палітаєт.
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12.11.2024 15:32 Відповісти
"Зємля, прощяй! В добрий путь!" -- 1 секунда -- Шмяк!
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12.11.2024 15:34 Відповісти
Фарш готов.
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12.11.2024 15:52 Відповісти
Фарш - то опосля. А заре отбивная.
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12.11.2024 16:48 Відповісти
Да это ж Мюнхаузен! Бандеровцы Мюнхаузена уби-и-ли-распяли
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12.11.2024 17:37 Відповісти
най би він летів до самих до окраїн
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12.11.2024 18:02 Відповісти
Потужні оці бімби, не знаю, як їх роблять, але ефективність неймовірна.
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12.11.2024 18:57 Відповісти
Переляк чи зненацьк?
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13.11.2024 00:39 Відповісти
 
 