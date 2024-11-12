УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12087 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
16 612 3

Український екіпаж німецького танка Leopard 2A4 чистить перелісок від окупантів. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментом бойової роботи екіпажу німецького танка Leopard 2A4 на курахівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські танкісти упритул обстрілюють позиції окупантів, які облаштовані у переліску.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український екіпаж німецького танка Leopard 2A4 розстрілює російську колону бронетехніки на Курахівському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) Донецька область (8453) бойові дії (3799) Leopard (139)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Десь здохли орчатка
показати весь коментар
12.11.2024 11:15 Відповісти
Але не є засібом від мацкаліа - повтікали гади...
показати весь коментар
12.11.2024 11:29 Відповісти
Украінци на німецьком танку женуть фашістів геть...Така назва
показати весь коментар
12.11.2024 11:34 Відповісти
 
 