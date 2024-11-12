Український екіпаж німецького танка Leopard 2A4 чистить перелісок від окупантів. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментом бойової роботи екіпажу німецького танка Leopard 2A4 на курахівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські танкісти упритул обстрілюють позиції окупантів, які облаштовані у переліску.

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