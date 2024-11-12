Український екіпаж німецького танка Leopard 2A4 чистить перелісок від окупантів. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис із фрагментом бойової роботи екіпажу німецького танка Leopard 2A4 на курахівському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські танкісти упритул обстрілюють позиції окупантів, які облаштовані у переліску.
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polini orop #595749
показати весь коментар12.11.2024 11:15 Відповісти Мені подобається 4
Владислав Сварчевський
показати весь коментар12.11.2024 11:29 Відповісти Мені подобається 2
Yurka Gagarin
показати весь коментар12.11.2024 11:34 Відповісти Мені подобається 6
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