Український екіпаж німецького танка Leopard 2A4 розстрілює російську колону бронетехніки на Курахівському напрямку. ВIДЕО
У мережі опублікований фрагмент бойової роботи українського екіпажу німецького танка Leopard 2A4 на Курахівському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно атаку українських воїнів на колону ворожої бронетехніки, яка спробувала штурмувати позиції ЗСУ.
"Leopard 2A4 веде вогонь по колоні бронетехніки російських збройних сил, яка намагалася штурмувати позиції на Курахівському напрямку", - йдеться у коментарі до запису.
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Топ коментарі
+23 Владимир Николенко #234291
показати весь коментар22.10.2024 11:26 Відповісти Посилання
+20 alexandr shamov
показати весь коментар22.10.2024 11:23 Відповісти Посилання
+18 Малець Тарас
показати весь коментар22.10.2024 11:34 Відповісти Посилання
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Почув типову історію. Сержант-контратник, кваліфікований артилерист, з військової родини, кілька років служби, з початку великого вторгнення воював бездоганно, був правою рукою комбата та старшого офіцера батареї, жодних зальотів. А потім комбата замінили. І новий командир, м'яко кажучи, не відповідав своїй посаді. Звітність та доповіді в першу чергу, а як батарея стріляє, хіба когось це турбує? Сержант приніс відношення на перевод в іншу частину, де його дуже хотіли забрати на аналогічну посаду. Комбат відношення порвав, потім порвав друге, потім третє. А коли сержант приніс рапорт на відпустку, то йому замість законної відпустки комбат передав наказ на перевод звичайним стрільцем у нову піхотну бригаду.
Сержант самовільно залишив частину та службу взагалі.
У нас великі втрати від СЗЧ. Військове командування нічого не робить, щоб вирішити проблему.
Перевод солдата чи сержанта треба тривалий час узгоджувати на рівні самого головнокомандувача ЗСУ! Це не перебільшення та не жарт. При Залужному це було дуже хаотично та проблемно, але все ж таки не рідко вирішувалось при наявності зв'язків. При Сирському стало в цьому плані гірше - переводи стали взагалі рідкістю, і ніяких варіантів у переважної більшості людей нема.
Тепер якщо вмотивований воїн не хоче служити з некомпетентними командирами, хоче бути в іншій команді, де він може реалізуватись, йому треба йти у СЗЧ, треба списуватись за сімейними обставинами, через медичні показники, витрачати на процедури багато місяців та нерідко навіть платити хабарі! А у багатьох людей це викликає відчай і злість і вони на тривалий час взагалі залишають армію.
І цей феодалізм військове командування заохочує. Людям показують, що керівники розпоряджаються підлеглими як власним ресурсом.
Нормальна організаційна робота по комплектуванню, коли людей переміщують для досягнення певних цілей, для посилення боєздатності, в нашій армії перетворилась у якесь абсурдне кріпацтво, коли все залежить від настрою та стосунків різних начальників, яких результат, знищення ворога та долі свої бійців взагалі не цікавлять, а цікавить тільки свої дрібні амбіції.
На жаль, у нас відсутня Ставка Верховного головнокомандувача, відсутній міністр оборони, відсутній парламентський комітет по обороні як органи, які можуть реагувати на проблеми, впливати на порядок управління та організації та ефективно контролювати військове керівництво. Ми втрачаємо час, ми втрачаємо людей, і навіть поразки на фронті не примушують поки що визнати та виправити очевидні управлінські та організаційні помилки. Юрій Бутусов
комбат не може нікого нікуди наказом переводити - це прерогатива НГШ
Ти ж розумієш що неможливо запхати когось в ЧУЖИЙ підрозділ який тобі не підпорядковується ? Чи це треба окремо пояснювати дитю природи?
Цей може знищити купу москальської техніки - а йому нічого.
Файний танчик.