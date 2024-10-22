Український екіпаж німецького танка Leopard 2A4 розстрілює російську колону бронетехніки на Курахівському напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований фрагмент бойової роботи українського екіпажу німецького танка Leopard 2A4 на Курахівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно атаку українських воїнів на колону ворожої бронетехніки, яка спробувала штурмувати позиції ЗСУ.

"Leopard 2A4 веде вогонь по колоні бронетехніки російських збройних сил, яка намагалася штурмувати позиції на Курахівському напрямку", - йдеться у коментарі до запису.

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