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Украинский экипаж немецкого танка Leopard 2A4 чистит перелесок от оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментом боевой работы экипажа немецкого танка Leopard 2A4 на Кураховском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские танкисты в упор обстреливают позиции оккупантов, обустроенные в перелеске.

Смотрите также: Украинский экипаж немецкого танка Leopard 2A4 расстреливает российскую колонну бронетехники на кураховском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) уничтожение (6916) Донецкая область (9642) боевые действия (4044) Leopard (115)


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Десь здохли орчатка
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12.11.2024 11:15 Ответить
Але не є засібом від мацкаліа - повтікали гади...
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12.11.2024 11:29 Ответить
Украінци на німецьком танку женуть фашістів геть...Така назва
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12.11.2024 11:34 Ответить
 
 