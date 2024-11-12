Украинский экипаж немецкого танка Leopard 2A4 чистит перелесок от оккупантов. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись с фрагментом боевой работы экипажа немецкого танка Leopard 2A4 на Кураховском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские танкисты в упор обстреливают позиции оккупантов, обустроенные в перелеске.
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polini orop #595749
показать весь комментарий12.11.2024 11:15 Ответить Мне нравится 4
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий12.11.2024 11:29 Ответить Мне нравится 2
Yurka Gagarin
показать весь комментарий12.11.2024 11:34 Ответить Мне нравится 6
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