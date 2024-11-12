Украинский экипаж немецкого танка Leopard 2A4 чистит перелесок от оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментом боевой работы экипажа немецкого танка Leopard 2A4 на Кураховском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские танкисты в упор обстреливают позиции оккупантов, обустроенные в перелеске.

Смотрите также: Украинский экипаж немецкого танка Leopard 2A4 расстреливает российскую колонну бронетехники на кураховском направлении. ВИДЕО