РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11153 посетителя онлайн
Новости Видео Война
8 495 15

Тело оккупанта вылетает из окопа и падает под куст через несколько метров после сброса с украинского дрона. ВИДЕО

Оператор дрона подразделения "PERUN" из 79-й ОДШБр точным сбросом ликвидировал оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после сброса тело оккупанта выбросило из окопа взрывной волной и, пролетев несколько метров в воздухе, оно упало под кустом.

Читайте также: Враг пытается на Кураховском направлении выровнять свою линию фронта: идут в механизированные штурмы, - пресс-офицер 79 ОДШБр Дрималовский

Автор: 

армия РФ (19210) уничтожение (6916) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Вєчнага пальота
показать весь комментарий
12.11.2024 15:03
+3
Пальот над гнєздом кАкушкі
показать весь комментарий
12.11.2024 15:36
+3
... в інший мультивсесвіт. Мабуть, це було варте того, аби їхати з дому за тисячі кілометрів.
показать весь комментарий
12.11.2024 15:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перепостився!
показать весь комментарий
12.11.2024 14:51 Ответить
Пальот над гнєздом кАкушкі
показать весь комментарий
12.11.2024 15:36 Ответить
... в інший мультивсесвіт. Мабуть, це було варте того, аби їхати з дому за тисячі кілометрів.
показать весь комментарий
12.11.2024 15:37 Ответить
Дуже гарно!
показать весь комментарий
12.11.2024 14:53 Ответить
"под кустом, под кустом, кто-то с вырваным ******,.." ))
показать весь комментарий
12.11.2024 14:58 Ответить
Вєчнага пальота
показать весь комментарий
12.11.2024 15:03 Ответить
кучно пішов...
показать весь комментарий
12.11.2024 15:17 Ответить
Пущай палітаєт.
показать весь комментарий
12.11.2024 15:32 Ответить
"Зємля, прощяй! В добрий путь!" -- 1 секунда -- Шмяк!
показать весь комментарий
12.11.2024 15:34 Ответить
Фарш готов.
показать весь комментарий
12.11.2024 15:52 Ответить
Фарш - то опосля. А заре отбивная.
показать весь комментарий
12.11.2024 16:48 Ответить
Да это ж Мюнхаузен! Бандеровцы Мюнхаузена уби-и-ли-распяли
показать весь комментарий
12.11.2024 17:37 Ответить
най би він летів до самих до окраїн
показать весь комментарий
12.11.2024 18:02 Ответить
Потужні оці бімби, не знаю, як їх роблять, але ефективність неймовірна.
показать весь комментарий
12.11.2024 18:57 Ответить
Переляк чи зненацьк?
показать весь комментарий
13.11.2024 00:39 Ответить
 
 