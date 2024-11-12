Тело оккупанта вылетает из окопа и падает под куст через несколько метров после сброса с украинского дрона. ВИДЕО

Оператор дрона подразделения "PERUN" из 79-й ОДШБр точным сбросом ликвидировал оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после сброса тело оккупанта выбросило из окопа взрывной волной и, пролетев несколько метров в воздухе, оно упало под кустом.

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