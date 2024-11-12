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Враг пытается на Кураховском направлении выровнять свою линию фронта: идут в механизированные штурмы, - пресс-офицер 79 ОДШБр Дрималовский

На Курахівському напрямку ворог намагається вирівняти лінію фронту

Российские захватчики в районах Катериновки, Антоновки пытаются прорвать оборону таврийских десантников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне новини" рассказал Орест Дрималовский, представитель пресс-службы 79 десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ.

"Враг фактически стесывает свои боеспособные подразделения в этих боях. Многие подразделения уже потеряли боеспособность и выведены на ротацию или на перегруппировку. Заходит другое пушечное мясо, пополняется бронетехникой и дальше продолжают штурмовать позиции 79-ки в этом районе", - рассказал Дрималовский.

Напомним, ранее Дрималовский рассказывал, что оккупанты пытаются как можно глубже охватить город Курахово и перерезать логистику гарнизона. Для этого ежедневно устраивают механизированные российские атаки.

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Автор: 

Донецкая область (9511) боевые действия (3939) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195)


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Але ж після "вирівняння",все повторюється заново ,одинково : вони обходять укріплення і вклинюються в глибину оборони,а потім знову "вирівнюють лінію оборони"(3й рік,а висновки які зробило командування?(((
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12.11.2024 12:17 Ответить
Там не вирівнювання фронту, а планомірне оточення Курахового йде.
Невже це не видно?
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12.11.2024 12:19 Ответить
 
 