РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6991 посетитель онлайн
Новости
2 323 7

Оккупанты пытаются как можно глубже охватить город Курахово и перерезать логистику гарнизона, - пресс-офицер 79 ОДШБр Дрималовский

Ситуація у Кураховому на ранок 10 листопада

Практически ежедневно в зоне ответственности 79 десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ. продолжаются механизированные российские атаки. Враг формирует "клещи" вокруг Курахово.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель пресс-службы 79 ОДШБр Орест Дрималовский.

"Оккупанты пытаются сформировать клещи. В Передвижение в зоне боевых действий без средств РЭБ представить себе невозможно", - отметил Дрималовский.

Он добавил, что накануне таврийские десантники сожгли две бронемашины с пехотой, уничтожили один танк и еще один танк подбили.

Ранее сообщалось, что россияне ежедневно обстреливают как жилой сектор, так и многоквартирную застройку Курахово. Для этого враг применяет ствольную артиллерию различных калибров.

Смотрите: Оккупанты нанесли авиаудар по Покровску: повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Донецкая область (9482) боевые действия (3917) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бої ідуть в самому місті.нажаль,До такого становища довела брехня просирського та неадекватність верховного гофмаршала
показать весь комментарий
10.11.2024 14:24 Ответить
Цікаво, а що це за "ліва" фотографія? У Кураховому немає і ніколи не було дев'ятиповерхівок ...
показать весь комментарий
10.11.2024 15:01 Ответить
Тому, хто збрехав у малому, немає довіри у всьому, про що б він не говорив ...
показать весь комментарий
10.11.2024 15:06 Ответить
Я це фото 100 разів бачив: воно чи з Бахмуту, чи з Авдіївки...
показать весь комментарий
10.11.2024 16:11 Ответить
у меня сын воюет под кураховым боже береги наших детей и ангелы хранители пусть оберегают вас
показать весь комментарий
10.11.2024 19:25 Ответить
Щиро дякую вашому сину за захист. Бажаю йому і вам здоров'я
показать весь комментарий
10.11.2024 22:11 Ответить
 
 