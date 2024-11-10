Оккупанты пытаются как можно глубже охватить город Курахово и перерезать логистику гарнизона, - пресс-офицер 79 ОДШБр Дрималовский

Практически ежедневно в зоне ответственности 79 десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ. продолжаются механизированные российские атаки. Враг формирует "клещи" вокруг Курахово.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель пресс-службы 79 ОДШБр Орест Дрималовский.

"Оккупанты пытаются сформировать клещи. В Передвижение в зоне боевых действий без средств РЭБ представить себе невозможно", - отметил Дрималовский.

Он добавил, что накануне таврийские десантники сожгли две бронемашины с пехотой, уничтожили один танк и еще один танк подбили.

Ранее сообщалось, что россияне ежедневно обстреливают как жилой сектор, так и многоквартирную застройку Курахово. Для этого враг применяет ствольную артиллерию различных калибров.

Смотрите: Оккупанты нанесли авиаудар по Покровску: повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ