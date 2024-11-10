Оккупанты пытаются как можно глубже охватить город Курахово и перерезать логистику гарнизона, - пресс-офицер 79 ОДШБр Дрималовский
Практически ежедневно в зоне ответственности 79 десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ. продолжаются механизированные российские атаки. Враг формирует "клещи" вокруг Курахово.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель пресс-службы 79 ОДШБр Орест Дрималовский.
"Оккупанты пытаются сформировать клещи. В Передвижение в зоне боевых действий без средств РЭБ представить себе невозможно", - отметил Дрималовский.
Он добавил, что накануне таврийские десантники сожгли две бронемашины с пехотой, уничтожили один танк и еще один танк подбили.
Ранее сообщалось, что россияне ежедневно обстреливают как жилой сектор, так и многоквартирную застройку Курахово. Для этого враг применяет ствольную артиллерию различных калибров.
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