Оккупанты нанесли авиаудар по Покровску: повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ 9 ноября нанесли авиаудар по частному жилому сектору Покровска Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, загорелся частный жилой дом и хозяйственная постройка. Пожарные ликвидировали пожар.

Всего в результате авиаудара в Покровске повреждены 8 частных домов.

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"Вражеской атаке подверглось и село Ставки Краматорского района. Там также вспыхнул дом - загорелась кровля и перекрытие одноэтажного жилого дома. Спасатели ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в результате вражеского обстрела в Покровске обесточены западная и центральная части города