Оккупанты нанесли авиаудар по Покровску: повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
Войска РФ 9 ноября нанесли авиаудар по частному жилому сектору Покровска Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, загорелся частный жилой дом и хозяйственная постройка. Пожарные ликвидировали пожар.
Всего в результате авиаудара в Покровске повреждены 8 частных домов.
"Вражеской атаке подверглось и село Ставки Краматорского района. Там также вспыхнул дом - загорелась кровля и перекрытие одноэтажного жилого дома. Спасатели ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в результате вражеского обстрела в Покровске обесточены западная и центральная части города
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Борис Дородный #516688
показать весь комментарий10.11.2024 11:44 Ответить Мне нравится 0
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