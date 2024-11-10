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Оккупанты нанесли авиаудар по Покровску: повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ 9 ноября нанесли авиаудар по частному жилому сектору Покровска Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, загорелся частный жилой дом и хозяйственная постройка. Пожарные ликвидировали пожар.

Всего в результате авиаудара в Покровске повреждены 8 частных домов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: враг ударил по 8 населенным пунктам, один погибший и трое раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Наслідки авіаудару по Покровську
Наслідки авіаудару по Покровську
Наслідки авіаудару по Покровську
Наслідки авіаудару по Покровську
Наслідки авіаудару по Покровську

"Вражеской атаке подверглось и село Ставки Краматорского района. Там также вспыхнул дом - загорелась кровля и перекрытие одноэтажного жилого дома. Спасатели ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в результате вражеского обстрела в Покровске обесточены западная и центральная части города

обстрел (27107) Донецкая область (9629) ГСЧС (4965) Покровск (591)


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В Курской обл идут жестокие бои, очень многое решается там на сегодня и завтра. В районе Покровска тоже самое. Вокруг Москвы ПВО железное, столица. Зачем туда полетели бпл? Что бы упасть в лесах Подмосковья или на деревни где ещё избы спальные эоей Космодемьянской стоят? Или пролететь над памятником 28 панфиловцами? А?
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10.11.2024 11:44 Ответить
 
 