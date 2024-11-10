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Окупанти завдали авіаудару по Покровську: пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Війська РФ 9 листопада завдали авіаудару по приватному житловому сектору Покровська Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, загорівся приватний житловий будинок і господарча споруда. Вогнеборці ліквідували пожежу.

Загалом внаслідок авіаудару у Покровську пошкоджено 8 приватних будинків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: ворог вдарив по 8 населених пунктах, один загиблий та троє поранених. ФОТОрепортаж

Наслідки авіаудару по Покровську
Наслідки авіаудару по Покровську
Наслідки авіаудару по Покровську
Наслідки авіаудару по Покровську
Наслідки авіаудару по Покровську

"Ворожої атаки зазнало й село Ставки Краматорського району. Там також спалахнув будинок - загорілася покрівля й перекриття одноповерхового житлового будинку. Рятувальники ліквідували пожежу", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що внаслідок ворожого обстрілу у Покровську знеструмлені західна та центральна частини міста

Автор: 

обстріл (28435) Донецька область (8447) ДСНС (5105) Покровськ (623)


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В Курской обл идут жестокие бои, очень многое решается там на сегодня и завтра. В районе Покровска тоже самое. Вокруг Москвы ПВО железное, столица. Зачем туда полетели бпл? Что бы упасть в лесах Подмосковья или на деревни где ещё избы спальные эоей Космодемьянской стоят? Или пролететь над памятником 28 панфиловцами? А?
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10.11.2024 11:44 Відповісти
 
 