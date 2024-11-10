Окупанти завдали авіаудару по Покровську: пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж
Війська РФ 9 листопада завдали авіаудару по приватному житловому сектору Покровська Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, загорівся приватний житловий будинок і господарча споруда. Вогнеборці ліквідували пожежу.
Загалом внаслідок авіаудару у Покровську пошкоджено 8 приватних будинків.
"Ворожої атаки зазнало й село Ставки Краматорського району. Там також спалахнув будинок - загорілася покрівля й перекриття одноповерхового житлового будинку. Рятувальники ліквідували пожежу", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що внаслідок ворожого обстрілу у Покровську знеструмлені західна та центральна частини міста
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Борис Дородный #516688
показати весь коментар10.11.2024 11:44 Відповісти Мені подобається 0
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