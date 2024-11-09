Внаслідок ворожого обстрілу у Покровську знеструмлені західна та центральна частини міста

Через російський обстріл у Покровську Донецької області знеструмлені західна та центральна частини міста.

Про це повідомила Покровська міська адміністрація у суботу, 9 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

У МВА зазначають, що відновлення електропостачання відбудеться після закінчення ремонтних робіт, орієнтовно до неділі.

"Увага! Аварійне відключення світла. Внаслідок пошкодження високовольтної лінії знеструмлено західну та центральну частини міста. Відновлення електропостачання відбудеться після закінчення ремонтних робіт, орієнтовно до неділі", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що через складну безпекову ситуацію у Покровську та Родинському Донецької області припиняють роботу банкомати "Ощадбанку".

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