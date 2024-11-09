УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10632 відвідувача онлайн
Новини Війна
948 1

Внаслідок ворожого обстрілу у Покровську знеструмлені західна та центральна частини міста

У частині Покровська немає світла

Через російський обстріл у Покровську Донецької області знеструмлені західна та центральна частини міста.

Про це повідомила Покровська міська адміністрація у суботу, 9 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

У МВА зазначають, що відновлення електропостачання відбудеться після закінчення ремонтних робіт, орієнтовно до неділі.

"Увага! Аварійне відключення світла. Внаслідок пошкодження високовольтної лінії знеструмлено західну та центральну частини міста. Відновлення електропостачання відбудеться після закінчення ремонтних робіт, орієнтовно до неділі", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що через складну безпекову ситуацію у Покровську та Родинському Донецької області припиняють роботу банкомати "Ощадбанку".

Читайте також: У Покровську залишаються 11,5 тис. жителів, серед них 51 дитина, місто відкрите для в’їзду-виїзду, - ОВА

Автор: 

обстріл (28365) електроенергія (6187) Покровськ (618)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лінію 6 кВ обстрілом пошкодили. Може завтра зроблять. Щастя що взагалі в Покровську електрика є при такій інтенсивності обстрілів.
показати весь коментар
09.11.2024 20:38 Відповісти
 
 