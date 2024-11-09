Вследствие вражеских обстрелов в Покровске обесточены западная и центральная части города

Из-за российского обстрела в Покровске Донецкой области обесточены западная и центральная части города.

Об этом сообщила Покровская городская администрация в субботу, 9 ноября, информирует Цензор.НЕТ.

В ГВА отмечают, что восстановление электроснабжения произойдет после окончания ремонтных работ, ориентировочно до воскресенья.

"Внимание! Аварийное отключение света. В результате повреждения высоковольтной линии обесточены западная и центральная части города. Восстановление электроснабжения состоится после окончания ремонтных работ, ориентировочно до воскресенья", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за сложной ситуации с безопасностью в Покровске и Родинском Донецкой области прекращают работу банкоматы "Ощадбанка".

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