Вследствие вражеских обстрелов в Покровске обесточены западная и центральная части города
Из-за российского обстрела в Покровске Донецкой области обесточены западная и центральная части города.
Об этом сообщила Покровская городская администрация в субботу, 9 ноября, информирует Цензор.НЕТ.
В ГВА отмечают, что восстановление электроснабжения произойдет после окончания ремонтных работ, ориентировочно до воскресенья.
"Внимание! Аварийное отключение света. В результате повреждения высоковольтной линии обесточены западная и центральная части города. Восстановление электроснабжения состоится после окончания ремонтных работ, ориентировочно до воскресенья", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за сложной ситуации с безопасностью в Покровске и Родинском Донецкой области прекращают работу банкоматы "Ощадбанка".
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