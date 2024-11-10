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Доба на Донеччині: ворог вдарив по 8 населених пунктах, один загиблий та троє поранених. ФОТОрепортаж

Наслідки ворожих обстрілів Донецької області 9 листопада

Минулої доби під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів Донеччини: міста Костянтинівка, Курахове, Покровськ, села Маркове, Новомаркове, Новотроїцьке, Пушкіне, Ставки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Волноваський район

В Олексіївці Великоновосілківської громади пошкоджено адмінбудівлю.

Покровський район

У Кураховому артилерійський снаряд поцілив у приватний будинок – мешканець отримав численні травми. У Чумацькому загинула людина.

По Покровську росіяни вдарили двома бомбами "ФАБ-250" із модулем УМПК та дроном – поранили двох цивільних осіб, пошкодили 19 приватних будинків, мікроавтобус, газопровід.

Краматорський район

У Ставках Лиманської громади зруйновано будинок. На Костянтинівку окупанти скинули три бомби "УМПБ Д-30 СН" - пошкоджено підприємство, котельню, електромережі. УУ Марковому внаслідок обстрілів пошкоджено 5 приватних будинків, по одній оселі – у Новомарковому та Ставках.

Бахмутський район

У Сіверську зруйновано багатоповерхівку. У Часовоярській громаді обстріляні 11 приватних будинків, багатоповерхівка і 3 господарчі будівлі.

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти. З лінії фронту евакуйовано 103 людини, у тому числі 21 дитину.

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Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина

Автор: 

обстріл (28212) Донецька область (8317)


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