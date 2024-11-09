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Ворог обстріляв Торське на Донеччині: була пожежа. ФОТО

Вчора, 8 листопада 2024 року, ворог завдав удару по селу Торське Дружківської територіальної громади на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок ворожого удару виникло загоряння сільськогосподарської техніки та ангару на території місцевого підприємства.

На місце події прибули рятувальники 45 державної пожежно-рятувальної частини, які за дві години повністю ліквідували пожежу на площі 450 кв. м.

наслідки удару по Торському
наслідки удару по Торському

Автор: 

обстріл (28472) Донецька область (8459) ДСНС (5106)


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