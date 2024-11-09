Враг обстрелял Торское в Донецкой области: был пожар. ФОТО

Вчера, 8 ноября 2024 года, враг нанес удар по селу Торское Дружковской территориальной громады в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате вражеского удара возникло возгорание сельскохозяйственной техники и ангара на территории местного предприятия.

На место происшествия прибыли спасатели 45 государственной пожарно-спасательной части, которые за два часа полностью ликвидировали пожар на площади 450 кв. м.



