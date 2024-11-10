Сутки в Донецкой области: враг ударил по 8 населенным пунктам, один погибший и трое раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки под вражеским огнем находились 8 населенных пунктов Донетчины: города Константиновка, Курахово, Покровск, села Марково, Новомарково, Новотроицкое, Пушкино, Ставки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Волновахский район

В Алексеевке Великоновоселковской громады повреждено админздание.

Покровский район

В Курахово артиллерийский снаряд попал в частный дом - житель получил многочисленные травмы. В Чумацком погиб человек.

По Покровску россияне ударили двумя бомбами "ФАБ-250" с модулем УМПК и дроном - ранили двух гражданских лиц, повредили 19 частных домов, микроавтобус, газопровод.

Краматорский район

В Ставках Лиманской громады разрушен дом. На Константиновку оккупанты сбросили три бомбы "УМПБ Д-30 СН" - повреждено предприятие, котельная, электросети. В Марково в результате обстрелов повреждены 5 частных домов, по одному дому - в Новомарково и Ставках.

Бахмутский район

В Северске разрушена многоэтажка. В Часовоярской громаде обстреляны 11 частных домов, многоэтажка и 3 хозяйственные постройки.

Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты. С линии фронта эвакуированы 103 человека, в том числе 21 ребенок.

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