УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8753 відвідувача онлайн
Новини
2 323 7

Окупанти намагаються якомога глибше охопити місто Курахове і перерізати логістику гарнізону, - пресофіцер 79 ОДШБр Дрималовський

Ситуація у Кураховому на ранок 10 листопада

Практично щодня в зоні відповідальності 79 десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ. тривають механізовані російські атаки. Ворог формує "кліщі" навколо Курахового.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів представник пресслужби 79 ОДШБр Орест Дрималовський.

"Окупанти намагаються сформувати кліщі.  Пересування в зоні бойових дій без засобів РЕБ уявити собі неможливо", - зазначив  Дрималовський.

Він додав, що напередодні таврійські десантники спалили дві бронемашини з піхотою, знищили один танк і ще один танк підбили.

Раніше повідомлялось, що росіяни щодня обстрілюють як житловий сектор, так і багатоквартирну забудову Курахового. Для цього ворог застосовує ствольну артилерію різних калібрів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог щодня проводить штурми на Курахівському напрямку: кидає як "свіжомобілізованих", так і досвідчених військових, - пресофіцер 33 ОМБр Войтенков

Автор: 

Донецька область (8317) бойові дії (3689) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бої ідуть в самому місті.нажаль,До такого становища довела брехня просирського та неадекватність верховного гофмаршала
показати весь коментар
10.11.2024 14:24 Відповісти
Цікаво, а що це за "ліва" фотографія? У Кураховому немає і ніколи не було дев'ятиповерхівок ...
показати весь коментар
10.11.2024 15:01 Відповісти
Тому, хто збрехав у малому, немає довіри у всьому, про що б він не говорив ...
показати весь коментар
10.11.2024 15:06 Відповісти
Я це фото 100 разів бачив: воно чи з Бахмуту, чи з Авдіївки...
показати весь коментар
10.11.2024 16:11 Відповісти
у меня сын воюет под кураховым боже береги наших детей и ангелы хранители пусть оберегают вас
показати весь коментар
10.11.2024 19:25 Відповісти
Щиро дякую вашому сину за захист. Бажаю йому і вам здоров'я
показати весь коментар
10.11.2024 22:11 Відповісти
 
 