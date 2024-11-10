Окупанти намагаються якомога глибше охопити місто Курахове і перерізати логістику гарнізону, - пресофіцер 79 ОДШБр Дрималовський
Практично щодня в зоні відповідальності 79 десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ. тривають механізовані російські атаки. Ворог формує "кліщі" навколо Курахового.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів представник пресслужби 79 ОДШБр Орест Дрималовський.
"Окупанти намагаються сформувати кліщі. Пересування в зоні бойових дій без засобів РЕБ уявити собі неможливо", - зазначив Дрималовський.
Він додав, що напередодні таврійські десантники спалили дві бронемашини з піхотою, знищили один танк і ще один танк підбили.
Раніше повідомлялось, що росіяни щодня обстрілюють як житловий сектор, так і багатоквартирну забудову Курахового. Для цього ворог застосовує ствольну артилерію різних калібрів.
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